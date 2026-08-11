Los electricistas instan a desenchufar los televisores y ordenadores de las regletas y cambiarlos por otros accesorios más seguros y prácticos

Televisor, rúter, consola y ordenador conectados a una misma regleta. Es una escena habitual en muchos hogares, pero una extensión corriente solo multiplica los enchufes y no añade por sí sola protección frente a los picos de tensión.

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La recomendación de los especialistas es sustituirla, cuando alimenta equipos electrónicos sensibles, por una regleta que indique de forma expresa que incorpora un dispositivo de protección contra sobretensiones, conocido en Brasil como DPS. Neoenergia Elektro resume el uso de las extensiones con una advertencia sencilla, “solo de forma temporal”. La diferencia parece pequeña, pero está dentro de la carcasa.

Una regleta no es un escudo

Una regleta simple funciona como un cable con varias salidas. Lleva la electricidad desde una toma hasta varios aparatos, pero normalmente no tiene componentes capaces de frenar una subida brusca de tensión. TS Shara separa por eso la extensión, que distribuye energía, de la regleta con protección incorporada.

Eso no convierte cualquier uso en peligroso. El problema crece cuando el accesorio trabaja de forma permanente, está dañado o soporta más consumo del permitido, porque el cable y los contactos pueden calentarse. Neoenergia Cosern avisa de que acumular equipos en extensiones y adaptadores múltiples puede provocar cortocircuitos e incendios.

Dos fallos distintos

Una sobrecarga aparece cuando los aparatos piden más corriente de la que pueden soportar la regleta, el enchufe o el circuito. Es como intentar hacer pasar demasiados coches por una calle estrecha. El calor resultante puede deteriorar el aislamiento y elevar el riesgo de incendio.

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Una sobretensión transitoria es otra cosa. Es un aumento muy rápido de la tensión, causado por fenómenos como rayos, maniobras en la red o el encendido y apagado de motores potentes. CLAMPER explica que el DPS está pensado para esos impulsos breves, no para resolver una sobrecarga prolongada ni cualquier avería eléctrica.

El accesorio que sí protege

La alternativa es una regleta con DPS o protector contra sobretensiones. Cuando detecta un pico, el dispositivo limita o desvía parte de la energía antes de que llegue a las fuentes de alimentación y a las placas electrónicas. En la práctica, actúa como una válvula de escape.

Hay una trampa frecuente. No todo producto vendido como “filtro de línea” protege contra sobretensiones, porque algunos modelos solo reducen interferencias o ruido eléctrico. La ficha técnica o el manual deben mencionar de forma explícita el DPS o la protección contra surtos.

Qué mirar antes de comprar

Además del DPS, conviene buscar protección contra sobrecargas mediante fusible o interruptor rearmable, un límite de corriente y potencia claramente indicado y un testigo que confirme el estado del sistema. También importa la certificación aplicable y la calidad del cable. Una carcasa llamativa no cuenta lo que hay dentro.

Después toca sumar los consumos y evitar conectar una regleta a otra. Los cables no deben quedar bajo alfombras o muebles, y cualquier pieza agrietada, floja o caliente debe retirarse. Roberto Miranda, responsable de EDP, recomienda “hacer inspecciones periódicas” y acudir a un electricista ante señales de desgaste o disparos frecuentes del cuadro.

Lo que el protector no hace

Un protector contra sobretensiones no estabiliza todas las variaciones de la red y tampoco mantiene los equipos encendidos durante un apagón. Su tarea se concentra en impulsos breves. Para disponer de unos minutos de batería y guardar el trabajo en un ordenador hace falta un sistema de alimentación ininterrumpida o SAI.

Tampoco basta con proteger solo la regleta si la vivienda tiene una toma floja, una puesta a tierra deficiente o un cuadro antiguo. La especificación técnica de Enel sitúa la defensa contra sobretensiones dentro de un sistema coordinado y remite a la norma brasileña NBR 5410. La revisión de la instalación debe quedar en manos de un profesional cualificado.

Por qué importa en Brasil

Los datos ponen la advertencia en contexto. El Anuario Estadístico de Abracopel registró 619 incendios de origen eléctrico en viviendas brasileñas durante 2025, cerca del 47 por ciento del total. Eso supuso un aumento del 22,1 por ciento frente a 2024, aunque el informe no atribuye todos esos casos a las extensiones.

Cambiar una extensión simple por una regleta con DPS reduce un riesgo concreto, pero no convierte una instalación deficiente en segura. Para televisores, ordenadores y consolas, la compra debe responder a la protección real declarada por el fabricante, no al número de tomas ni al botón luminoso. Al final del día, ese detalle técnico puede separar un simple multiplicador de enchufes de una barrera útil frente a los picos.

La orientación oficial principal se ha publicado en Neoenergia Elektro y las cifras proceden del Anuario Estadístico de Accidentes de Origen Eléctrico 2026 de Abracopel.

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