La lista negra de las electricistas: los aparatos que nunca deberías enchufar a una regleta

En casi todas las casas hay una regleta detrás del mueble de la tele, bajo el escritorio o junto a la encimera. Sirve para salir del paso, claro. El problema aparece cuando ese apaño se convierte en instalación fija y empieza a alimentar aparatos que piden mucha energía.

La conclusión es sencilla. Los equipos que calientan, enfrían, lavan o arrancan un motor potente deberían ir conectados a una toma de pared, no a un alargador. La lista de partida reúne ocho grupos domésticos que los electricistas suelen meter en su «lista negra» por riesgo de sobrecarga, calentamiento y fallo eléctrico.

El riesgo no está en el plástico

Una sobrecarga eléctrica ocurre cuando se pide a un cable más energía de la que puede transportar sin calentarse. La OCU recuerda que muchas regletas comunes soportan menos potencia que un enchufe de pared normal con toma de tierra, y que superar esa capacidad puede causar sobrecalentamiento e incluso un incendio.

En la práctica, una regleta que se anuncia como resistente puede no serlo durante horas. La U.S. Consumer Product Safety Commission aconseja comprobar la potencia indicada en el propio cable y descartar alargadores viejos, agrietados, gastados o dañados.

La lista negra en casa

Los primeros de la lista son el microondas, los aires acondicionados, otras extensiones conectadas en serie y pequeños electrodomésticos de cocina como hervidores, tostadoras, sandwicheras y hornos eléctricos. Todos tienen algo en común, piden mucha potencia en poco tiempo y calientan el cable como una pajita por la que intentara pasar demasiada agua.

También entran radiadores eléctricos, freidoras de aire, lavadoras, lavavajillas y unidades de refrigeración como frigoríficos y congeladores. Puede sonar exagerado, porque algunos parecen «pequeños», pero una tostadora o una freidora de aire puede exigir mucho más que un portátil o una lámpara.

Resistencias y motores

Los radiadores, tostadoras, hornos y freidoras de aire usan resistencias, piezas que convierten electricidad en calor. Esa transformación demanda mucha energía y, si el cable no está preparado, el calor empieza donde menos interesa, en el enchufe, los contactos o el propio alargador.

Las lavadoras y los lavavajillas combinan motor, agua y fases largas de calentamiento. La National Fire Protection Association insiste en una idea básica de seguridad doméstica, los alargadores son una solución temporal y no deben usarse para conectar grandes electrodomésticos.

El arranque también cuenta

Un frigorífico no parece peligroso porque no calienta como un horno. Pero su compresor necesita un empujón fuerte al arrancar, un pico breve de corriente que una regleta floja puede llevar peor que un consumo estable.

Ese pico puede causar chispas o caídas de tensión si el contacto está suelto o el cable es pobre. Por eso conviene reservar la regleta para cargas ligeras como lámparas, cargadores y portátiles, siempre que el conjunto no supere la potencia marcada.

No encadenes regletas

Conectar un alargador a otro parece una solución típica de piso compartido, pero es una mala idea. La Electrical Safety Foundation International advierte que las bases múltiples deben enchufarse directamente a una toma fija y que los alargadores no sustituyen al cableado permanente.

También importa cómo queda el cable. Health Canada aconseja desenrollarlo por completo para evitar sobrecalentamientos y recuerda que un calefactor portátil no debe conectarse a un alargador o a una regleta.

Señales de alarma

Si la regleta está caliente, huele a plástico quemado o cruje al mover la clavija, no hay misterio doméstico que investigar. Se desenchufa tirando de la clavija, no del cable, y se sustituye.

Tampoco conviene cubrir la regleta con una alfombra ni esconderla detrás de muebles sin ventilación. El polvo se limpia solo con el aparato desconectado, y los productos agresivos sobran porque pueden estropear el plástico.

Qué hacer en su lugar

La regla rápida es simple. Si el aparato calienta, enfría, lava o tiene motor grande, mejor a la pared. Si faltan enchufes, la solución segura no es montar una «conexión en árbol de Navidad», sino pedir a un electricista que instale más tomas.

Los puertos USB de las regletas modernas son útiles para el móvil o los auriculares, pero no cambian lo importante. Lo que manda es el grosor del conductor de cobre, la toma de tierra, el marcado de seguridad y el estado real del cable.

La guía institucional sobre los aparatos que no conviene conectar a una regleta se ha publicado en Promotelec.



