Colombia abastece tropas desde el aire: más de 1,5 toneladas de suministros caen en paracaídas sobre Casanare, y la logística de guerra se juega en segundos y coordenadas exactas

Las lluvias en Casanare han convertido parte de la sabana en un terreno difícil de cruzar. Para mantener abastecidas a sus unidades, el Ejército Nacional de Colombia recurrió a una maniobra poco habitual en la zona y lanzó en paracaídas más de 1.500 kilos de carga sobre áreas apartadas de la Orinoquía.

La operación permitió entregar alimentos, combustible, medicamentos y forraje a soldados del Grupo de Guías del Casanare, adscrito a la Décima Sexta Brigada. En la práctica, fue una forma de mantener la presencia militar donde los camiones no siempre pueden llegar y donde los animales siguen siendo clave para moverse.

Abastecimiento desde el aire

El abastecimiento aéreo consiste en llevar carga por avión o helicóptero hasta una zona donde no es posible aterrizar con seguridad o llegar por tierra. Después, los paquetes se liberan con paracaídas para que caigan de forma controlada en un punto acordado.

En esta misión se usaron 15 paracaídas para distribuir más de una tonelada y media de suministros. No fue una entrega menor. La carga estaba pensada para sostener durante más tiempo a pelotones que operan lejos de las rutas habituales.

La Aviación del Ejército ejecutó el lanzamiento tras despegar desde Yopal, capital de Casanare. El vuelo hasta el punto de entrega duró cerca de 25 minutos y la carga fue liberada desde una altura aproximada de 440 pies, algo más de 130 metros.

La lluvia cambia el terreno

Casanare forma parte de la Orinoquía colombiana, una región de grandes llanuras, ríos y caminos que pueden cambiar mucho con la temporada de lluvias. Lo que en época seca parece una ruta sencilla puede convertirse en barro, agua y pasos casi bloqueados.

Por eso, el acceso terrestre se vuelve más lento y arriesgado para ciertas unidades. Un vehículo convencional puede quedarse atascado o no tener por dónde avanzar. Ahí es donde la logística militar se parece un poco a preparar una mochila antes de una excursión larga, pero a una escala mucho mayor.

Según la información facilitada por la institución, estas tropas siguen desplegadas en zonas rurales para tareas de vigilancia, control territorial y seguridad dentro del Plan Electoral. La prioridad era evitar que el mal tiempo cortara el suministro.

Comida para soldados y animales

La carga incluyó cerca de 700 kilos de alimentos para el personal militar. También se enviaron combustible, medicamentos y otros elementos necesarios para mantener la operatividad de las unidades en terreno.

Una parte importante del envío fue para los animales que acompañan a los soldados. El Ejército informó de unos 800 kilos de forraje concentrado, además de avena, melaza y medicamentos veterinarios.

No es un detalle secundario. En esas áreas, la movilidad de las unidades depende de 38 caballos y cuatro mulas. Estos animales permiten recorrer sectores donde una camioneta o un camión tendrían muchas más dificultades.

Caballos en plena sabana

Puede sonar antiguo, pero en ciertas zonas los caballos y las mulas siguen siendo una herramienta práctica. Avanzan por caminos estrechos, cruzan terrenos blandos y permiten transportar carga cuando la infraestructura es limitada.

Los pelotones montados del Grupo de Guías del Casanare dependen de esa movilidad para cubrir amplias distancias. La zona de responsabilidad supera los 300 kilómetros de llanura, una cifra que ayuda a entender el reto logístico.

Al final del día, mantener una unidad desplegada no depende solo de tener soldados en el terreno. También exige comida, agua, combustible, medicinas y alimento para los animales. Sin esa cadena de apoyo, la presencia se debilita rápido.

Una maniobra de precisión

Antes del lanzamiento, la aeronave tuvo que verificar las condiciones meteorológicas y de seguridad en el área. En una operación así, el viento, la visibilidad y el punto exacto de caída importan mucho.

La carga no puede soltarse de cualquier manera. Debe caer cerca de las tropas y con el menor riesgo posible de daño o dispersión. Por eso se usan paracaídas y se prepara una zona de entrega previamente establecida.

El Ejército presentó la maniobra como una respuesta a las dificultades de movilidad provocadas por las lluvias. También la conectó con la necesidad de mantener la seguridad y el acompañamiento a comunidades rurales en esta región del oriente colombiano.

Lo que revela la operación

La escena deja una idea clara. En regiones extensas y con clima duro, la logística puede ser tan importante como la propia misión de vigilancia. Sin suministros, las patrullas se acortan y las unidades pierden margen de maniobra.

Este tipo de abastecimiento también muestra por qué las operaciones en la Orinoquía requieren soluciones mixtas. Aviones, paracaídas, soldados, caballos y mulas forman parte del mismo engranaje. No todo se resuelve con carreteras o motores.

Por ahora, la misión permitió que las tropas continuaran sus labores sin interrupciones en zonas de difícil acceso. Es una operación concreta, pero cuenta algo más amplio sobre el territorio. En Casanare, la distancia y la lluvia también mandan.

El comunicado principal se ha publicado en el Ejército Nacional de Colombia.



