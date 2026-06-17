Android cambia con Gemini tomando control para automatizar tareas dentro de apps, y el salto real es que el asistente deja de conversar y empieza a ejecutar

Android está a punto de dar un salto importante. Google ha presentado Gemini Intelligence, una nueva capa de inteligencia artificial que quiere convertir el móvil en algo más activo, capaz de usar aplicaciones, resumir páginas, rellenar formularios y completar tareas con una orden sencilla. La compañía lo anunció el 12 de mayo de 2026 durante The Android Show I/O Edition.
¿Qué cambia para quien solo quiere usar el móvil sin complicarse? La idea es que Android deje de ser solo una pantalla llena de iconos y empiece a funcionar como un sistema que entiende el contexto. Google lo resume como el paso de un sistema operativo a un «sistema de inteligencia», aunque el despliegue llegará por oleadas desde este verano a los últimos Samsung Galaxy y Google Pixel.
Gemini actúa en apps
Gemini Intelligence introduce una IA agéntica, es decir, una inteligencia artificial que no se limita a responder, sino que puede encadenar pasos para terminar una tarea. En la práctica, eso significa que podrá mirar una lista de la compra en una nota, entender lo que aparece en pantalla y crear un carrito en una app compatible. Menos copiar y pegar.
Mindy Brooks, vicepresidenta de gestión de producto en Google, explica este cambio desde Android como una forma de ahorrar tiempo en tareas repetitivas. La compañía asegura que ha afinado estas automatizaciones en los Galaxy S26 y Pixel 10 con apps populares de comida y transporte, aunque el usuario seguirá viendo el progreso y tendrá la confirmación final.
Chrome también cambia
El navegador Chrome para Android será otra pieza clave. Google dice que Gemini en Chrome llegará desde finales de junio para investigar, resumir y comparar información en la web, además de encargarse de gestiones más pesadas como reservar una cita o una plaza de aparcamiento. Para quien se pierde entre pestañas, esto puede ser un atajo bastante visible.
También cambia el autocompletado. Autofill with Google pasará a usar la Inteligencia Personal de Gemini para rellenar campos con datos relevantes de apps conectadas, incluidas páginas abiertas en Chrome. Pero Google recalca que esta conexión será opcional y que podrá activarse o desactivarse desde los ajustes.
Mensajes y widgets
Gboard suma Rambler, una función pensada para convertir mensajes de voz algo caóticos en texto más limpio. No solo transcribe, también recorta repeticiones y ordena las ideas para que el mensaje suene más natural. Google afirma que el audio se usa para transcribir en tiempo real y no se guarda.
Los widgets, una de las señas clásicas de Android, también entran en la fase de IA. Con Create My Widget, el usuario podrá pedir con lenguaje normal un panel personalizado, por ejemplo recetas semanales o un widget del tiempo con la información que de verdad mira cada mañana. Es como pedirle al móvil que te organice la pantalla sin bucear por menús.
Android sale del móvil
El anuncio no se queda solo en teléfonos. La página oficial de Android Show incluye Gemini Intelligence, Googlebook, Android Auto y más novedades del ecosistema, con la promesa de llevar esta ayuda a móviles, relojes, portátiles y coches. Googlebook aparece como una nueva categoría de portátiles diseñada con Gemini en el centro.
Alex Kuscher, director sénior de portátiles y tabletas en Google, describe Googlebook como una mezcla de Android, ChromeOS y hardware prémium pensado para trabajar con el móvil. Android Auto también recibirá una experiencia más integrada con Gemini y un rediseño visual durante este año. Eso sí, Google advierte que la disponibilidad dependerá del país, el idioma, el dispositivo y las apps compatibles.
Privacidad y permisos
La gran pregunta es evidente. Si Gemini puede ver contexto, usar apps y rellenar datos, ¿qué pasa con la privacidad? Dave Kleidermacher, vicepresidente de seguridad y privacidad de plataformas en Google, sostiene que Gemini Intelligence se apoya en tres principios, control explícito del usuario, protección de datos y transparencia operativa.
Según Google, Gemini solo empieza una automatización cuando el usuario se lo pide, solo accede a las apps permitidas y debe pedir confirmación antes de hacer compras. Además, cuando esté actuando sobre una app, se podrá ver el progreso en tiempo real y Android añadirá registros de actividad de asistentes de IA en el panel de privacidad. No es un detalle menor.
Lo que falta por ver
La propuesta es ambiciosa, pero todavía quedan dudas importantes. Google no ha detallado todos los mercados, idiomas, aplicaciones compatibles ni cómo funcionará cada caso fuera de las demostraciones preparadas. La propia página de Android avisa de que algunas secuencias están acortadas o simuladas y que habrá que comprobar las respuestas.
Si funciona bien, Android podría pasar de abrir apps a resolver encargos completos. Pero la prueba real estará en el día a día, cuando haya productos agotados, formularios raros, apps que cambian de diseño o permisos que el usuario no quiere conceder. Ahí se verá si Gemini Intelligence es un asistente útil o una promesa demasiado grande para el bolsillo.
El anuncio oficial se ha publicado en The Keyword, el blog de Google para Android.