Si tienes una tablet vieja tienes un tesoro: así la puedes convertir en una unidad de Android Auto para tener una pantalla en tu coche

Una tableta Android que ya no usas puede convertirse en la pantalla multimedia de un coche antiguo sin sustituir la radio. La idea consiste en instalar Open Headunit, antes llamada Headunit Revived, y utilizarla como receptor de la interfaz que el teléfono envía por cable o mediante Wi-Fi.

El resultado se parece al de una unidad Android Auto integrada, pero el móvil sigue ejecutando las aplicaciones y haciendo buena parte del trabajo. Hay un matiz importante a 6 de agosto de 2026, ya que el desarrollador advierte de que Android Auto 17.4 ha limitado varios métodos inalámbricos y la conexión USB sigue siendo la opción más fiable.

Qué hace la aplicación

Android Auto no es lo mismo que Android Automotive OS. En Android Auto, las aplicaciones compatibles se ejecutan en el teléfono y su interfaz adaptada a la conducción se proyecta en otra pantalla, que en este montaje será la tableta.

Eso permite abrir navegación, música, llamadas y mensajería compatible sin manipular directamente el móvil. No aparecerán todas las aplicaciones instaladas, porque Google solo admite determinadas categorías y aplica reglas para reducir distracciones al volante.

Requisitos antes de empezar

Open Headunit admite tabletas y otros dispositivos con Android 4.1 o posterior. El teléfono necesita Android 9 o una versión más reciente, mientras que la conexión inalámbrica del proyecto requiere un móvil con Android 10 como mínimo.

Para usar cable, la tableta debe poder actuar como anfitrión USB, una función conocida como USB OTG. También conviene disponer de un cable para datos, alimentación continua y una forma clara de llevar el sonido a los altavoces del coche.

Instalación y primeros ajustes

La ficha europea de Google Play consultada el 6 de agosto de 2026 muestra Open Headunit por 3,99 euros. André Rinas mantiene esta modernización del proyecto original de Michael Reid y también publica archivos APK en GitHub, paquetes de instalación manual para Android.

Instalar uno de esos paquetes puede exigir autorizar esa fuente, por lo que conviene comprobar que procede del repositorio oficial. En el primer inicio hay que aceptar el aviso de seguridad, conceder los permisos y usar el asistente para ajustar resolución, tamaño de los elementos y vídeo.

La orientación horizontal suele dar menos problemas con Google Maps. El proyecto reconoce fallos táctiles en vertical en algunos dispositivos, aunque permite modificar la densidad de la interfaz para intentar corregirlos.

Conexión por cable

Con la aplicación abierta, conecta el teléfono y la tableta mediante un cable USB apto para datos. En el móvil, selecciona Android Auto en las opciones USB si aparece, y en la tableta pulsa el botón USB de Open Headunit, concede el permiso y elige el teléfono.

La interfaz debería cargarse tras unos segundos. Si no ocurre, prueba otro cable, vuelve a conectar los dispositivos y revisa los permisos, ya que muchos fallos se deben a cables deficientes o concentradores USB sin alimentación suficiente.

Qué cambia por Wi-Fi

La conexión inalámbrica puede utilizar Wi-Fi Direct o una red compartida, pero ya no es tan automática como describían algunas guías. Desde Android Auto 17.4, el desarrollador advierte de que Wireless Helper por sí sola puede dejar de funcionar y recomienda el modo nativo o iniciar el servidor de unidad principal en el teléfono.

Para activarlo, abre los ajustes de Android Auto, pulsa diez veces sobre la información de versión y elige “Iniciar servidor de unidad principal” en el menú de desarrollador. Después, configura Open Headunit para buscarlo mediante Wi-Fi, sabiendo que la compatibilidad puede variar según el móvil y la red.

Sonido y fallos habituales

Open Headunit puede reproducir el audio por la tableta si se activa “Audio Sink”. También puedes desactivarlo para que el teléfono envíe música, indicaciones y llamadas al equipo del coche mediante Bluetooth.

Una pantalla negra, una imagen verde o una proyección que no termina de arrancar no significan necesariamente que la tableta sea inútil. La documentación recomienda probar el códec H.264, bajar la resolución y revisar el modo de vídeo, sobre todo en dispositivos antiguos.

Montaje y seguridad

La tableta debe quedar sujeta sin tapar la carretera, los mandos ni los indicadores. La normativa española obliga a conservar el campo de visión y la atención permanente, por lo que la ruta, la música y los ajustes deben prepararse con el coche detenido.

El montaje puede evitar el coste de sustituir toda la radio, pero sigue siendo una solución casera que exige comprobar alimentación, audio, brillo y estabilidad. Open Headunit no está afiliada a Google, así que una actualización de Android Auto puede cambiar la compatibilidad.

El proyecto oficial se publica y mantiene en el repositorio de Open Headunit en GitHub.



