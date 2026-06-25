Adiós a Google Maps y Waze: pocos la conocen pero esta aplicación GPS francesa totalmente gratuita es el sustituto que necesitabas en tu coche

¿Qué tiene que hacer una app GPS para que alguien deje de abrir siempre Waze o Google Maps? Roole Map intenta responder con una idea directa. Reúne rutas, tráfico, carburante, recarga eléctrica, peajes, aparcamientos y áreas de descanso en una aplicación gratuita y sin publicidad, pensada sobre todo para conducir por Francia.

La clave no está solo en llevarte del punto A al punto B. La propuesta de Roole, marca comercial de Identicar, es una navegación centrada en datos locales y en una promesa fuerte de privacidad. Tiene límites, claro, pero ofrece una alternativa seria para quien conduce a menudo por carreteras francesas.

Una alternativa francesa

Un GPS es, dicho fácil, un sistema que usa señales de satélites para saber dónde estás y ayudarte a elegir una ruta. Roole Map hace eso, pero añade una capa muy de conductor cotidiano. No solo pregunta adónde vas, también intenta decirte cuánto te puede costar llegar.

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La aplicación fue lanzada a comienzos de octubre de 2022 y está disponible para Android e iPhone. En Google Play figura con más de medio millón de descargas, mientras que en la App Store aparece como una app gratuita de navegación creada por Identicar, con miles de valoraciones de usuarios.

Roole se presenta como el primer club automovilístico de Francia y agrupa servicios para proteger el coche, garantías complementarias, contenidos y aplicaciones gratuitas. En ese ecosistema encaja Roole Map, una herramienta desarrollada en Francia y orientada a simplificar la vida del conductor.

Rutas con costes reales

Lo llamativo de Roole Map es que no se queda en el mapa azul y la voz que dice «gira a la derecha». La página oficial destaca rutas optimizadas, estaciones de servicio económicas, puntos de recarga disponibles, aparcamientos abiertos todo el día y estacionamiento en la calle. En la práctica, eso significa que el viaje se mira también con el bolsillo en la mano.

Para un coche térmico, híbrido o eléctrico, esa mezcla puede ahorrar tiempo y alguna vuelta tonta por la ciudad. La app muestra precios de carburante, recarga, peajes y aparcamientos con la idea de comparar antes de decidir. No es ciencia ficción, es la lista de dudas que cualquiera tiene antes de salir de puente.

La información no sale de la nada. Roole explica que los precios de los carburantes proceden de data.gouv.fr y que los datos de los puntos de recarga llegan de Gireve y Chargeprice. Según su centro de ayuda, las estaciones se actualizan cada 15 minutos y los puntos eléctricos en tiempo real.

Privacidad sin anuncios

El otro gancho es la privacidad. Roole Map se presenta como gratuita, sin publicidad y con los datos del usuario almacenados localmente, una diferencia importante frente al modelo habitual de muchas apps gratis. La plataforma pública data.gouv.fr también recoge esta descripción al listar Roole Map como reutilización de datos abiertos.

La letra pequeña conviene leerla. La carta de confidencialidad indica que algunas interacciones anónimas pueden tratarse para medir rendimiento y enviar notificaciones contextualizadas, mientras que los lugares buscados y los vehículos guardados permanecen en la aplicación y no se comunican a terceros. También menciona subcontratistas como TomTom, OneSignal, Mixpanel, Firebase y AB Tasty, sin transmisión de datos personales no anonimizados.

También hay que corregir una idea que circula con facilidad. Roole Map no ofrece por ahora un modo sin conexión completo. Su ayuda oficial señala que, si un trayecto ya está iniciado y la conexión se pierde de forma puntual, la aplicación puede seguir guiando durante ese lapso.

En la pantalla del coche

Roole Map funciona con Apple CarPlay y Android Auto. Eso permite llevar la ruta a la pantalla del vehículo, algo básico cuando no quieres ir mirando el móvil en un soporte improvisado. El centro de ayuda menciona búsqueda de direcciones, comandos de voz, tres rutas alternativas, ajustes para evitar peajes o ferris y cambios de ruta durante la navegación.

La aplicación también incorpora avisos útiles para la carretera. Su ayuda oficial habla de zonas de control, zonas de peligro, tráfico en tiempo real y señalamientos comunitarios desde la versión 5.2. Dicho de otra forma, Roole Map intenta acercarse al reflejo de Waze, pero con una base más centrada en Francia.

Lo que todavía debe demostrar

Roole Map no es necesariamente «mejor» para todo el mundo. Su punto fuerte es Francia, sus datos locales y su enfoque de privacidad, pero eso mismo limita su atractivo para quien viaja a menudo por otros países o necesita mapas sin conexión. Aquí no hay milagros.

Aun así, la aplicación toca una fibra muy actual. Muchos conductores quieren saber cuánto cuesta el viaje antes de salir, dónde repostar sin pagar de más y qué datos entregan a cambio de usar un servicio gratis. Roole Map no mata a Google Maps ni a Waze, pero sí demuestra que hay espacio para otro tipo de GPS.

La información oficial sobre Roole Map se ha publicado en Roole.



