Google Maps estrena su mayor actualización en 10 años con nuevas funciones, y el cambio apunta a lo mismo: más IA, más contexto y menos perderte incluso sabiendo el camino

Google Maps ya no quiere ser solo el mapa que abres cuando te pierdes. Google ha presentado una renovación que une Gemini con una navegación más visual y una herramienta conversacional llamada Ask Maps. La compañía la describe como su mayor mejora de navegación en más de una década.

La idea es sencilla de contar, aunque compleja por detrás. La app intenta mostrar mejor lo que verá el conductor en la calle, responder preguntas con lenguaje normal y ayudar antes de llegar al destino, desde elegir ruta hasta encontrar la entrada de un edificio. En la práctica, Maps se acerca más a un copiloto digital que a una simple lista de giros.

Un mapa más real

La novedad más visible es Immersive Navigation, una navegación inmersiva que convierte la ruta en una escena en 3D. Google dice que el mapa mostrará edificios, pasos elevados y terreno, y que cuando sea útil resaltará carriles, pasos de peatones, semáforos y señales de stop.

Esto puede sonar a detalle menor, pero no lo es cuando conduces por una salida rara o una rotonda con demasiadas opciones. En vez de mirar un dibujo plano y adivinar, el sistema intenta enseñar el entorno de una forma más parecida a la carretera real.

Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, explicó en el blog oficial de Google que esta comprensión espacial se apoya en Gemini. Los modelos analizan imágenes recientes de Street View y fotos aéreas para representar mejor elementos de la ruta, como medianas, edificios o puntos de referencia.

Gemini entra en Maps

Gemini es la inteligencia artificial de Google capaz de interpretar preguntas y generar respuestas en lenguaje natural. En Maps, esa tecnología aparece con Ask Maps, una experiencia conversacional pensada para preguntar por lugares como se lo preguntarías a otra persona.

La diferencia frente a una búsqueda clásica es que Maps no solo muestra una lista. Según Google, la herramienta puede crear un mapa personalizado, combinar información de más de 300 millones de lugares y tener en cuenta reseñas de una comunidad de más de 500 millones de colaboradores.

También usará señales personales, como sitios buscados o guardados en Maps, para ordenar mejor las respuestas. Eso abre una puerta útil, pero también recuerda algo básico. Cuanto más personalizada sea la recomendación, más importante será saber qué datos se usan y revisar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Rutas con contexto

La actualización añade zooms inteligentes, edificios transparentes y una guía de voz más natural. Google pone como ejemplo una indicación que avisa al conductor de que pase una salida y tome la siguiente, en lugar de lanzar una orden seca en el último segundo.

Maps también explicará mejor las rutas alternativas. Podrá avisar, por ejemplo, de que una opción es más rápida pero tiene peaje, mientras otra tarda más y evita parte del tráfico. No es magia. Es información puesta de forma más clara.

Además, la app incluirá alertas en tiempo real sobre obras, accidentes y otros cortes. Google afirma que Maps incorpora más de cinco millones de actualizaciones de tráfico cada segundo y que su comunidad de conductores aporta más de diez millones de avisos diarios.

Antes de llegar

Uno de los cambios más prácticos aparece al final del trayecto. Maps permitirá previsualizar el destino con imágenes de Street View, sugerir aparcamiento y marcar la entrada del edificio, el aparcamiento cercano y el lado de la calle correcto.

Cualquiera que haya dado tres vueltas a una manzana buscando una puerta sabe por qué esto importa. La última parte del viaje suele ser la más tonta y, a veces, la más frustrante. Ahí Google quiere reducir dudas pequeñas que acaban consumiendo tiempo.

Esta ayuda puede ser especialmente útil en centros comerciales, hospitales, oficinas o edificios con varias entradas. También puede marcar diferencias en viajes nocturnos o en ciudades que no conoces, donde una indicación de más evita caminar perdido con el móvil en la mano.

Disponibilidad

Ask Maps ha empezado a desplegarse en Estados Unidos e India para Android y iOS, y Google afirma que llegará al escritorio próximamente. Immersive Navigation empieza por Estados Unidos y la compañía dice que su disponibilidad se ampliará en los próximos meses a dispositivos iOS y Android compatibles, además de CarPlay, Android Auto y coches con Google integrado.

Eso significa que no todos los usuarios verán las funciones al mismo tiempo. Por ahora, la fecha concreta para España no aparece en la comunicación oficial, así que conviene tomar la llegada europea con calma. Primero la promesa. Después, el despliegue real.

Aun así, el movimiento es importante porque redefine lo que Google espera de Maps. La aplicación ya no solo calcula la ruta más corta, sino que intenta anticipar preguntas, enseñar mejor el entorno y convertir cada búsqueda en una conversación.

La nota oficial se ha publicado en The Keyword, el blog oficial de Google.



