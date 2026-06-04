Android Auto se actualiza con su mayor rediseño en años, YouTube en la pantalla del coche y mejoras con Gemini y Maps, un salto que convierte el tablero en un hub digital

Google prepara una de las mayores renovaciones de Android Auto en años. La compañía quiere que la pantalla del coche se parezca más al móvil, pero sin perder de vista lo esencial al volante. Más claridad, menos pasos y una interfaz capaz de adaptarse a pantallas muy distintas, desde paneles enormes hasta formatos menos habituales.

La actualización llegará a lo largo de 2026 con cambios visibles y otros más silenciosos. Android Auto recibirá vídeos de YouTube cuando el coche esté aparcado, mapas en 3D, widgets y más funciones de Gemini. En la práctica, Google está convirtiendo el salpicadero en una extensión más inteligente del teléfono. No es poca cosa.

Un diseño más vivo

El primer cambio se nota de un vistazo. Android Auto adopta Material 3 Expressive, el lenguaje visual de Google con fuentes más modernas, animaciones suaves y fondos heredados del móvil. Dicho fácil, la pantalla del coche dejará de parecer tan rígida y ganará un punto más personal.

Guemmy Kim, directora sénior de producto y experiencia de usuario en Android for Cars, explica en la nota de Google que la misión de Auto sigue siendo hacer cada viaje «más fluido, seguro y conectado». Ese enfoque se ve en los widgets, pequeñas tarjetas con información útil, como el tiempo, contactos frecuentes o accesos rápidos, incluso mientras la navegación está activa.

También cambia Google Maps. La nueva Navegación Inmersiva muestra edificios, pasos elevados y terreno en una vista 3D más visual. Lo importante para conducir, como carriles, semáforos y señales de stop, se resalta para que el conductor no tenga que ir cazando detalles en la pantalla.

YouTube en el coche

La novedad más llamativa es el vídeo. Por primera vez, Android Auto tendrá soporte oficial para apps como YouTube, pero con una condición clave. El contenido se verá cuando el vehículo esté aparcado o cargando, no durante la conducción.

Google habla de reproducción en alta definición y a 60 imágenes por segundo en coches compatibles. Android Developers añade que esta función empezará a llegar más adelante este año a vehículos seleccionados y a móviles con Android 17 o superior. Es decir, no todos los conductores la verán el mismo día.

La idea tiene sentido en coches eléctricos, donde esperar durante una carga ya forma parte de la rutina. Si el coche vuelve a moverse, los vídeos compatibles pasarán a audio, como cuando escuchas un podcast y arrancas antes de que termine. Más cómodo, pero también más controlado.

Gemini entra en ruta

La inteligencia artificial también gana peso. Gemini ya está llegando a Android Auto como asistente de voz más natural, capaz de entender órdenes menos robóticas. Puedes pedirle una ruta, resumir información o resolver una duda sin apartar la vista de la carretera.

El salto más ambicioso llegará con Gemini Intelligence, una capa de ayuda que entiende mejor el contexto del usuario. Google pone como ejemplo «Magic Cue», una función que puede detectar una pregunta en un mensaje, buscar la respuesta en SMS, correo o calendario y sugerir una contestación lista para enviar.

Ahí empieza la parte delicada. Google advierte que estas funciones dependerán del país, el idioma, el dispositivo y la cuenta, y que habrá que comprobar las respuestas. Al final del día, una IA puede ayudar mucho, pero no debería sustituir el criterio del conductor.

Coches con Google integrado

Conviene separar Android Auto de los coches con Google integrado. En Android Auto, el móvil se conecta a la pantalla del vehículo. En los modelos con Android Automotive OS, el sistema funciona dentro del propio coche, con acceso más directo a su hardware.

Esa diferencia abre funciones más específicas. Google afirma que Gemini podrá responder preguntas sobre el propio vehículo, por ejemplo qué significa una luz de aviso del salpicadero o si un objeto cabe en el maletero. Para quien no tenga el manual a mano, puede ser una ayuda bastante práctica.

También llega Live Lane Guidance, una guía de carril que usa la cámara frontal del coche para entender por dónde circula y recomendar cambios de carril o salidas. Según Google, se ejecuta en el propio vehículo en modelos compatibles. Es una función pensada para esos momentos en los que el desvío aparece antes de lo esperado.

Más apps, más límites

Android Developers, en una entrada firmada por Jan Kleinert, Noam Gefen y Thomas Weathers, explica que Google está unificando mejor las experiencias para Android Auto y los coches con Google integrado. El objetivo es que los desarrolladores puedan adaptar apps multimedia, widgets y servicios del móvil a las pantallas del coche con menos trabajo.

Eso no significa barra libre. Las apps deben ajustarse a reglas de seguridad y a estados distintos del coche, como aparcado o en movimiento. Tiene lógica. Una pantalla más potente también puede distraer más si no se diseña con cuidado.

Google asegura que Android Auto ya está presente en más de 250 millones de coches compatibles, mientras que los vehículos con Google integrado superan los 100 modelos de 16 marcas. Por eso este rediseño importa. No es solo una actualización bonita para cuatro coches nuevos, sino un cambio que puede tocar a muchos conductores.

La nota oficial se ha publicado en The Keyword.



