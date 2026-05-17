Tres IAs un mes en el bolsillo: el veredicto de Parth Shah sobre Gemini, ChatGPT y Claude en Android

Parth Shah, redactor de Android Police, ha probado Gemini, ChatGPT y Claude durante un mes en móviles Android y ha salido con una conclusión bastante clara. Para él, Gemini es hoy la opción más completa en ese entorno, no porque siempre escriba mejor o razone mejor, sino porque encaja con el teléfono como si formara parte del sistema.
La comparación no va de coronar a la «mejor IA del mundo». Va de algo más cercano a la vida diaria. ¿Qué asistente responde rápido, entiende el contexto del móvil y ayuda a hacer cosas sin obligarte a abrir cinco apps distintas?
Por qué gana Gemini
La clave está en la integración. Dicho fácil, integración significa que una app no se limita a contestar, sino que puede trabajar con otras herramientas del teléfono para completar una tarea.
Google explica que Gemini puede conectarse con Gmail, Google Calendar, YouTube Music, Spotify, Google Photos, WhatsApp y utilidades del móvil. Eso permite resumir correos, crear eventos, poner música, buscar fotos, enviar mensajes, hacer llamadas o cambiar ciertos ajustes del dispositivo con menos pasos.
Ahí está el punto fuerte que Shah subraya. En Android, Gemini no se comporta solo como una ventana de chat. Se acerca más a un asistente del sistema, de esos que puedes invocar mientras estás haciendo otra cosa.
Android le da ventaja
En un ordenador, la pelea entre Gemini, ChatGPT y Claude puede depender mucho del tipo de tarea. Escribir un texto largo, revisar código o resumir documentos son usos muy distintos. En un móvil, sin embargo, pesa más la fricción.
Google también indica que algunos dispositivos Android llegan con Gemini como asistente principal, y que en otros se puede activar con «Hey Google», con el botón de encendido o desde la propia app. Si el usuario cambia a Gemini, este sustituye a Google Assistant como asistente principal del teléfono.
Eso no es un detalle menor. Si estás en el metro, con una mano ocupada y el móvil medio desbloqueado, pedir algo por voz o desde una superposición en pantalla puede marcar la diferencia. No suena glamuroso, pero es justo lo que convierte una IA en útil.
ChatGPT no se queda atrás
Shah no presenta a ChatGPT como un perdedor sin matices. Al contrario, lo sitúa como una opción muy fuerte para escribir, proponer ideas, titular, conversar y dar respuestas con más personalidad. En la práctica, sigue siendo una herramienta muy potente cuando el usuario quiere creatividad o una conversación más flexible.
La app oficial de ChatGPT para Android destaca funciones como generación de imágenes, Modo de Voz Avanzado, subida de fotos e inspiración creativa. OpenAI también señala que ChatGPT puede trabajar con voz en tiempo real, analizar archivos, hablar sobre imágenes y crear contenido visual.
Por eso la lectura más justa no es «Gemini aplasta a ChatGPT». Más bien, Gemini gana en el terreno concreto de Android porque tiene el campo inclinado a su favor. ChatGPT sigue brillando cuando el móvil se usa como bloc de ideas, estudio portátil o compañero de escritura.
Claude juega a otra cosa
Claude queda en una posición distinta. Anthropic presenta su app para Android como un asistente para escribir, investigar, programar y resolver tareas complejas con profundidad. También destaca el análisis visual y la capacidad de trabajar con fotos, PDF, capturas y documentos.
Además, Claude puede conectar Gmail, Google Calendar y Google Drive para buscar correos, gestionar calendario y trabajar con documentos, siempre con aprobación explícita del usuario para las acciones. En Drive, puede leer documentos, hojas, presentaciones, PDF, imágenes y archivos de Office, aunque extrae texto y no procesa imágenes incrustadas en documentos.
Ese perfil encaja bien con quien necesita pensar un tema con calma. Claude se parece más a un compañero de escritorio que a un asistente nativo del móvil. Para leer un informe largo, pulir un correo delicado o analizar un archivo, puede ser una elección muy seria.
La diferencia real
El veredicto de Shah tiene sentido porque un teléfono no es solo una pantalla pequeña. Es agenda, cámara, correo, mensajería, música, fotos, mapas y llamadas. Una IA que se conecta bien con todo eso parte con ventaja.
Gemini puede ganar aunque ChatGPT escriba con más chispa o Claude maneje mejor ciertos textos largos. Al final del día, lo que intenta hacer un asistente móvil es quitar pasos. Menos toques, menos menús, menos copiar y pegar.
También hay que poner el resultado en contexto. La comparación está centrada en Android, no en iPhone ni en uso profesional de escritorio. Si cambias el entorno, puede cambiar el ganador.
Qué debe mirar el usuario
Para un usuario medio de Android, Gemini parece la opción más cómoda si lo que busca es controlar el móvil, moverse entre apps de Google y resolver tareas rápidas. Es la IA que mejor aprovecha estar «en casa».
Para escribir textos con más estilo, sacar ideas o mantener conversaciones largas, ChatGPT conserva mucho atractivo. Para documentos, análisis más pausado y trabajo con archivos, Claude tiene un enfoque muy competitivo.
La conclusión práctica es sencilla. No hay una IA perfecta para todo, pero sí una más redonda para Android ahora mismo. Según la prueba de Parth Shah, esa es Gemini.
La comparativa original se ha publicado en Android Police.