El megadrón submarino Orca XLUUV puede cruzar océanos sin tripulación, y su autonomía convierte el fondo marino en un tablero donde estar presente ya es ventaja

El Orca XLUUV parece un submarino, pero no lleva marineros dentro. Es un vehículo submarino no tripulado diseñado para recorrer grandes distancias bajo el agua, operar durante meses y volver a puerto sin depender de una tripulación a bordo. En la práctica, es un dron submarino gigante pensado para misiones largas y discretas.

Boeing lo presenta como una plataforma autónoma de gran resistencia para la Marina de Estados Unidos. Su alcance oficial llega hasta 12.038 kilómetros, una distancia suficiente para cruzar océanos enteros si la misión lo requiere. Y ahí está la clave. No se trata solo de navegar lejos, sino de hacerlo con sensores, carga útil y muy poca intervención humana.

Qué es el Orca XLUUV

XLUUV significa vehículo submarino no tripulado extragrande. Dicho sin jerga, es una máquina submarina capaz de moverse sola siguiendo una misión programada, como un dron aéreo, pero en un entorno mucho más difícil.

El proyecto fue desarrollado por Boeing para la Marina de Estados Unidos, con participación industrial de Huntington Ingalls Industries. HII describe el Orca como un UUV extragrande producido en colaboración con Boeing, dentro de un mercado cada vez más importante para sistemas marinos autónomos.

Un submarino sin tripulación

La Marina aceptó en diciembre de 2023 el primer sistema de pruebas Orca XLUUV, llamado XLE0. Naval Sea Systems Command explicó que la entrega cerraba casi una década de investigación, diseño, fabricación y ensayos del programa.

El capitán Scot Searles, responsable del programa de sistemas marítimos no tripulados, lo resumió como el primer «submarino diésel-eléctrico no tripulado» de la Marina. La frase importa porque sitúa al Orca en una categoría distinta a la de los drones submarinos pequeños usados para inspecciones o estudios oceánicos.

Cómo se mueve bajo el agua

El Orca usa un sistema de propulsión híbrido, con baterías y generadores diésel marinos. Bajo el agua se mueve con energía eléctrica, y cuando necesita recuperar energía puede apoyarse en sus generadores. Es parecido a llevar una batería enorme y un sistema para recargarla durante misiones muy largas.

Boeing indica que el vehículo mide 16 metros en su configuración base y puede añadir una sección modular de carga de 10 metros. Con ese módulo alcanza una longitud total de 26 metros, más o menos como un vagón de metro.

Ocho toneladas de carga

La carga útil es todo lo que el dron puede llevar para hacer su trabajo. En el caso del Orca, esa bahía modular admite hasta ocho toneladas en seco, lo que permite instalar sensores, equipos de comunicación u otros sistemas según la misión.

Boeing afirma que el Orca puede adaptarse a guerra en el fondo marino, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, presencia persistente y apoyo expedicionario. También señala que está diseñado para lanzarse y recuperarse desde un muelle, sin necesitar siempre un buque de apoyo dedicado.

Por qué importa

En el mar, enviar personas siempre aumenta el riesgo. Un vehículo autónomo como el Orca puede permanecer en zonas difíciles durante mucho tiempo, recoger información o transportar equipos sin exponer a una tripulación. Eso no elimina el riesgo militar, pero sí cambia quién lo asume.

La jefa de Operaciones Navales, Lisa Franchetti, visitó en diciembre de 2024 la instalación de Boeing donde se fabrica el Orca y lo vinculó a la futura flota híbrida de la Marina. Esa idea combina plataformas tripuladas y no tripuladas, como si el mar se llenara de ayudantes robóticos que amplían el alcance de los buques tradicionales.

El reto no es menor

El programa también ha tenido tropiezos. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señaló en 2022 que el XLUUV acumulaba retrasos y sobrecostes respecto a sus estimaciones originales. No es un detalle menor cuando se habla de tecnología militar compleja.

La misma oficina advirtió en 2025 que el Departamento de Defensa sigue teniendo problemas para entregar tecnologías innovadoras con rapidez y dentro del presupuesto. En otras palabras, el Orca puede ser una pieza importante, pero convertir un prototipo avanzado en una capacidad fiable lleva tiempo, dinero y muchas pruebas.

Qué viene ahora

Boeing informó en su memoria anual de 2024 de que el primer prototipo XLE0 se entregó en 2023 y completó pruebas de reducción de riesgos e integración durante 2024. También indicó que el primer vehículo operativo, XLE1, terminó su fabricación en octubre de 2024 y estaba en pruebas de aceptación en el mar.

La Marina explicó después que XLE1 estaba en ensayos junto al muelle y en el mar, con pruebas de desarrollo y operación previstas antes de quedar listo para despliegue. Falta el paso más importante, demostrar de forma repetida que puede hacer su trabajo fuera del laboratorio y del astillero.

La ficha técnica principal y la nota oficial se han publicado en Boeing.



