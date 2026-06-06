El megadrón submarino Orca XLUUV puede cruzar océanos sin tripulación, y su autonomía convierte el fondo marino en un tablero donde estar presente ya es ventaja

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 6 de junio de 2026 a las 09:49
Síguenos
Megadrón submarino Orca XLUUV de Boeing navegando en superficie durante pruebas de la Marina de Estados Unidos

El Orca XLUUV parece un submarino, pero no lleva marineros dentro. Es un vehículo submarino no tripulado diseñado para recorrer grandes distancias bajo el agua, operar durante meses y volver a puerto sin depender de una tripulación a bordo. En la práctica, es un dron submarino gigante pensado para misiones largas y discretas.

Boeing lo presenta como una plataforma autónoma de gran resistencia para la Marina de Estados Unidos. Su alcance oficial llega hasta 12.038 kilómetros, una distancia suficiente para cruzar océanos enteros si la misión lo requiere. Y ahí está la clave. No se trata solo de navegar lejos, sino de hacerlo con sensores, carga útil y muy poca intervención humana.

Qué es el Orca XLUUV

XLUUV significa vehículo submarino no tripulado extragrande. Dicho sin jerga, es una máquina submarina capaz de moverse sola siguiendo una misión programada, como un dron aéreo, pero en un entorno mucho más difícil.

El proyecto fue desarrollado por Boeing para la Marina de Estados Unidos, con participación industrial de Huntington Ingalls Industries. HII describe el Orca como un UUV extragrande producido en colaboración con Boeing, dentro de un mercado cada vez más importante para sistemas marinos autónomos.

Un submarino sin tripulación

La Marina aceptó en diciembre de 2023 el primer sistema de pruebas Orca XLUUV, llamado XLE0. Naval Sea Systems Command explicó que la entrega cerraba casi una década de investigación, diseño, fabricación y ensayos del programa.

El capitán Scot Searles, responsable del programa de sistemas marítimos no tripulados, lo resumió como el primer «submarino diésel-eléctrico no tripulado» de la Marina. La frase importa porque sitúa al Orca en una categoría distinta a la de los drones submarinos pequeños usados para inspecciones o estudios oceánicos.

Cómo se mueve bajo el agua

El Orca usa un sistema de propulsión híbrido, con baterías y generadores diésel marinos. Bajo el agua se mueve con energía eléctrica, y cuando necesita recuperar energía puede apoyarse en sus generadores. Es parecido a llevar una batería enorme y un sistema para recargarla durante misiones muy largas.

Boeing indica que el vehículo mide 16 metros en su configuración base y puede añadir una sección modular de carga de 10 metros. Con ese módulo alcanza una longitud total de 26 metros, más o menos como un vagón de metro.

Ocho toneladas de carga

La carga útil es todo lo que el dron puede llevar para hacer su trabajo. En el caso del Orca, esa bahía modular admite hasta ocho toneladas en seco, lo que permite instalar sensores, equipos de comunicación u otros sistemas según la misión.

Boeing afirma que el Orca puede adaptarse a guerra en el fondo marino, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, presencia persistente y apoyo expedicionario. También señala que está diseñado para lanzarse y recuperarse desde un muelle, sin necesitar siempre un buque de apoyo dedicado.

Por qué importa

En el mar, enviar personas siempre aumenta el riesgo. Un vehículo autónomo como el Orca puede permanecer en zonas difíciles durante mucho tiempo, recoger información o transportar equipos sin exponer a una tripulación. Eso no elimina el riesgo militar, pero sí cambia quién lo asume.

La jefa de Operaciones Navales, Lisa Franchetti, visitó en diciembre de 2024 la instalación de Boeing donde se fabrica el Orca y lo vinculó a la futura flota híbrida de la Marina. Esa idea combina plataformas tripuladas y no tripuladas, como si el mar se llenara de ayudantes robóticos que amplían el alcance de los buques tradicionales.

El reto no es menor

El programa también ha tenido tropiezos. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos señaló en 2022 que el XLUUV acumulaba retrasos y sobrecostes respecto a sus estimaciones originales. No es un detalle menor cuando se habla de tecnología militar compleja.

La misma oficina advirtió en 2025 que el Departamento de Defensa sigue teniendo problemas para entregar tecnologías innovadoras con rapidez y dentro del presupuesto. En otras palabras, el Orca puede ser una pieza importante, pero convertir un prototipo avanzado en una capacidad fiable lleva tiempo, dinero y muchas pruebas.

Qué viene ahora

Boeing informó en su memoria anual de 2024 de que el primer prototipo XLE0 se entregó en 2023 y completó pruebas de reducción de riesgos e integración durante 2024. También indicó que el primer vehículo operativo, XLE1, terminó su fabricación en octubre de 2024 y estaba en pruebas de aceptación en el mar.

La Marina explicó después que XLE1 estaba en ensayos junto al muelle y en el mar, con pruebas de desarrollo y operación previstas antes de quedar listo para despliegue. Falta el paso más importante, demostrar de forma repetida que puede hacer su trabajo fuera del laboratorio y del astillero.

La ficha técnica principal y la nota oficial se han publicado en Boeing.


Sonia Ramírez

Noticias Relacionadas

Misiles balísticos DF-26 del Ejército chino durante un desfile militar, armamento con alcance suficiente para alcanzar Guam.

China fabrica misiles a una velocidad sin precedentes y el objetivo final apunta a otra isla a 3.000 km, una pista de que el alcance y la logística se están acelerando

5 de junio de 2026 a las 08:01
Airbus C295W de transporte militar que Marruecos incorporará a las Fuerzas Reales Aéreas.

Marruecos está a punto de recibir su primer Airbus C295W, un refuerzo que suma transporte y vigilancia y eleva el listón aéreo en el flanco sur

4 de junio de 2026 a las 18:36
Dron FPV Archer Fiber de Neros Technologies con sistema de fibra óptica diseñado para evitar interferencias electrónicas.

Estados Unidos lanza un dron de fibra óptica para escapar de interferencias, una solución que convierte el cableado en arma contra bloqueos y control remoto enemigo

4 de junio de 2026 a las 09:49
Dron Goliath 2.0 de Kalashnikov expuesto en UMEX 2026 con sistema de cambio de frecuencia para resistir interferencias electrónicas.

Kalashnikov desarrolla drones capaces de cambiar frecuencias en pleno vuelo, una respuesta directa a la guerra electrónica donde sobrevivir es adaptarse en segundos

3 de junio de 2026 a las 20:51
La imagen muestra una antena/receptor GNSS compatible con sistemas de navegación por satélite, perfecta para contextualizar BeiDou.

Irán dice adiós al GPS de EE. UU. y se apoya en BeiDou de China, un cambio que reordena navegación y poder militar cuando la señal también es geopolítica

2 de junio de 2026 a las 20:41
Robot militar alemán Gereon usado por Ucrania para logística y evacuación en zonas de combate.

Ucrania despliega robots alemanes Gereon para logística militar en misiones de alto riesgo, y el cambio es claro: el transporte y la evacuación empiezan a automatizarse

1 de junio de 2026 a las 15:36

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.