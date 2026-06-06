Los Typhoon de la RAF recibirán nuevos sistemas de misiles antidron, una señal de que la amenaza que manda ya no es el caza rival, sino el enjambre barato

Los cazas Typhoon de la Royal Air Force ya tienen una nueva herramienta para una guerra cada vez más incómoda. No es el arma más grande ni la más llamativa del arsenal británico, pero puede marcar una diferencia importante cuando el objetivo es un dron barato que vuela bajo y en grandes cantidades.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado que estos aviones operan en Oriente Medio con el sistema APKWS, un kit de guiado láser que convierte cohetes normales de 70 milímetros en armas de precisión. La idea es sencilla, casi de sentido común militar. No gastar un misil carísimo para derribar un dron que puede costar lo mismo que un coche.

Un arma contra drones

El APKWS no es un misil nuevo desde cero. Es un sistema que se coloca en un cohete sin guía para que pueda seguir un blanco marcado con láser y golpearlo con mucha más precisión.

BAE Systems, la empresa que desarrolla este sistema, explica que el kit transforma cohetes Hydra de 70 milímetros en municiones guiadas. En la práctica, eso permite usar armas más pequeñas y más baratas contra objetivos como drones, vehículos ligeros o amenazas que no justifican gastar un misil de gama alta.

El cambio llega en un momento delicado. Los drones Shahed de diseño iraní han demostrado que una amenaza barata puede obligar a defensas muy caras a trabajar sin descanso. Ahí está el problema de fondo. La guerra aérea también se ha convertido en una guerra de costes.

El coste importa

La pregunta es incómoda, pero inevitable. ¿Tiene sentido disparar un misil de cientos de miles o incluso millones de dólares contra un dron que cuesta mucho menos?

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, con análisis de Benjamin Jensen y Anurag Sharma, ha señalado que los drones Shahed suelen situarse en estimaciones de entre 20.000 y 50.000 dólares. También advierte de que su uso masivo busca desgastar las defensas, no solo destruir un objetivo concreto.

Por eso el APKWS encaja con una necesidad muy concreta. No sustituye a misiles avanzados como Meteor o AMRAAM, pensados para amenazas mucho más exigentes. Lo que hace es liberar esos misiles para objetivos de mayor valor, mientras ofrece a los pilotos una opción más razonable contra drones.

Pruebas muy rápidas

El despliegue no ha llegado de la nada. Según la RAF, la colaboración entre la fuerza aérea británica, el Ministerio de Defensa, BAE Systems y QinetiQ permitió pasar de las pruebas al uso operativo en menos de dos meses.

En marzo de 2026 se realizó un disparo de prueba contra un blanco terrestre. En abril, pilotos del escuadrón 41 de pruebas y evaluación hicieron disparos aire aire para comprobar la utilidad del sistema contra amenazas tipo dron. Después, el sistema pasó a operar con el escuadrón 9 de Typhoon en Oriente Medio.

QinetiQ también participó en los ensayos en el campo de pruebas de Aberporth, en Gales. La empresa proporcionó blancos aéreos Banshee Whirlwind, drones de entrenamiento capaces de simular amenazas modernas para que los pilotos probaran el nuevo sistema en condiciones controladas.

La región mira al APKWS

El movimiento británico no es aislado. Qatar ha pedido a Estados Unidos la compra de 10.000 sistemas APKWS, según la notificación oficial del Departamento de Estado estadounidense publicada el 1 de mayo de 2026.

Ese interés muestra que los países del Golfo buscan defensas más sostenibles frente a oleadas de drones y misiles. No se trata solo de tener el arma más potente, sino de tener suficientes interceptores y poder usarlos sin vaciar los almacenes demasiado rápido.

También hay una lectura industrial. BAE Systems afirma que ya ha vendido más de 100.000 unidades APKWS y que puede producir al menos 25.000 al año. Para una guerra de desgaste, ese dato pesa casi tanto como la precisión.

Qué cambia para la RAF

Para los Typhoon, el APKWS añade flexibilidad. Un piloto puede reservar los misiles más caros para aviones, misiles de crucero u otras amenazas complejas, y usar cohetes guiados contra drones más simples.

Luke Pollard, ministro británico de Preparación para la Defensa e Industria, dijo que el trabajo con la industria permitirá a la RAF «derribar muchos más drones a un coste mucho menor». Su mensaje resume la lógica de esta decisión. Más defensa por cada libra gastada.

Simon Barnes, directivo de BAE Systems Air, también destacó que la integración refuerza la versatilidad del Typhoon. No es poca cosa. Un avión diseñado para combates de alta intensidad ahora necesita responder también a amenazas pequeñas, lentas y baratas.

Lo que no resuelve

El APKWS no elimina el problema de los drones. Un cohete guiado por láser necesita detectar el blanco, apuntarlo y mantener una cadena de decisión fiable. Si llegan muchos drones a la vez, la saturación sigue siendo un reto.

Tampoco todos los drones son iguales. Algunos vuelan bajo, otros cambian de ruta y otros se usan como señuelos para obligar a disparar. Por eso los expertos suelen hablar de defensa por capas, una mezcla de cazas, radares, guerra electrónica, artillería antiaérea y sistemas de corto alcance.

Aun así, la apuesta británica señala una tendencia clara. Las fuerzas aéreas ya no pueden permitirse responder siempre con armas de lujo a amenazas fabricadas en masa. Al final del día, el cielo también se defiende con calculadora.

La nota oficial se ha publicado en el Ministerio de Defensa del Reino Unido.



