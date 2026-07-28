Nadie esperaba que la salvación viniera de China: mientras Samsung y Micron abandonan la memoria de consumo por la IA, dos fabricantes chinos preparan la única vía de escape a la crisis de precios

Comprar un ordenador con memoria suficiente se está volviendo bastante más caro. La escasez mundial de DRAM, el chip que forma los módulos DDR4 y DDR5, ya ha llevado a Apple a elevar varios MacBook e iPad entre un 17 % y un 25 % en Estados Unidos.

El problema nace, en gran medida, de la carrera por la inteligencia artificial. Samsung, SK hynix y Micron priorizan las memorias para centros de datos, mientras CXMT y YMTC aparecen como las dos alternativas chinas con escala industrial visible. Pero no hay arreglo rápido.

Por qué falta memoria

La DRAM es la memoria de trabajo de un dispositivo. Guarda por poco tiempo los datos que usa el procesador y los pierde al apagar el equipo. DDR4 y DDR5 son dos generaciones de esa tecnología.

La HBM también es DRAM, pero apila chips como si fueran pisos y mueve datos mucho más rápido. Por eso alimenta los aceleradores de IA y resulta más rentable. Un análisis de IDC señala que el giro hacia HBM y DDR5 para servidores ha dejado menos memoria convencional para móviles y ordenadores.

Los precios de contrato de la DRAM convencional subieron entre un 93 % y un 98 % durante el primer trimestre de 2026, según TrendForce. Eso no implica que cada módulo de tienda cueste el doble, pero revela la presión en toda la cadena. La previsión de Gartner sitúa el encarecimiento medio anual de la DRAM en el 125 % y no espera alivio importante hasta finales de 2027.

Apple ya traslada el coste

Apple elevó el MacBook Neo de 599 a 699 dólares en Estados Unidos. El MacBook Air de 512 gigabytes pasó de 1.099 a 1.299 dólares y el iPad Air de 128 gigabytes subió de 599 a 749 dólares.

La compañía afirmó que «nunca habíamos visto subir tanto y tan rápido el precio de un componente». Había absorbido parte del golpe, pero reconoció que ya no podía proteger de él a todos sus clientes. La factura de la IA ha llegado al escaparate.

El problema va mucho más allá de Apple. Jean Philippe Bouchard, vicepresidente de IDC, prevé que los envíos mundiales de ordenadores caigan un 11,3 % en 2026. Jitesh Ubrani, director de investigación de la organización, calcula que el precio medio de los equipos aumentará un 17 %.

CXMT gana tamaño

El folleto de salida a bolsa de CXMT sitúa su cuota mundial de DRAM en el 7,67 % al cierre de 2025. Es el cuarto fabricante del planeta, aunque Samsung, SK hynix y Micron todavía reúnen más del 90 % del mercado. La distancia sigue siendo grande.

CXMT facturó 50.800 millones de yuanes en el primer trimestre de 2026, un 719 % más que un año antes. El beneficio atribuido pasó de pérdidas a 24.762 millones de yuanes, una mejora del 1.688 % en ese indicador. La cifra parte de una base negativa y coincide con una subida excepcional de los precios.

También se ha conocido un acuerdo de DRAM para servidores con Tencent valorado en más de 20.000 millones de yuanes. Personas conocedoras de la operación sitúan su duración entre tres y cinco años, aunque las empresas no habían confirmado los detalles. Es una señal de que CXMT ya puede cerrar contratos de gran escala.

YMTC abre otro frente

YMTC fabrica sobre todo memoria NAND, la que conserva fotos, aplicaciones y archivos con el dispositivo apagado. Su cuota mundial pasó del 8 % al 13 % entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026. Es otro salto relevante.

La empresa prepara una tercera fábrica en Wuhan que debería operar a finales de 2026. Las previsiones apuntan a 50.000 obleas al mes durante 2027, y existen planes para otras dos plantas. Si todas funcionan, su capacidad podría más que duplicarse.

YMTC también prueba DRAM de bajo consumo y reservará parte de sus futuras líneas para esta tecnología. Eso añade un posible competidor a CXMT, aunque las muestras deben superar pruebas y llegar a una producción estable. Una fábrica no se enciende como una lámpara.

El freno geopolítico

La lista 1260H del Departamento de Defensa de Estados Unidos incluye a CXMT y YMTC por vínculos que Washington atribuye a organismos estatales chinos. La designación no supone por sí sola una prohibición total de comercio, pero activa restricciones en contratos del Pentágono y eleva el riesgo para empresas estadounidenses.

Informaciones basadas en personas conocedoras sitúan a Apple en conversaciones con CXMT para dispositivos vendidos en China y señalan que Tim Cook planteó el asunto a la Casa Blanca. Apple no ha confirmado públicamente esas gestiones. Un endurecimiento de los controles podría cerrar esta vía cuando el mercado busca proveedores.

CXMT y YMTC pueden añadir capacidad, pero buena parte de sus ventas se concentra por ahora en China. Construir plantas, ajustar procesos y conseguir chips fiables lleva años. China puede aflojar el nudo, no deshacerlo de un tirón.

El análisis principal sobre la escasez mundial de memoria se ha publicado en IDC.



