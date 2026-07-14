EEUU y Japón unen fuerzas en la carrera de los chips y confirman la construcción de una mega planta para fabricar la memoria que usa la IA de Nvidia

Micron Technology empezó el 4 de julio de 2026 las obras de una nueva sala limpia en su complejo de Higashihiroshima, en el oeste de Japón. El proyecto movilizará 1,5 billones de yenes, unos 9.300 millones de dólares, para elevar la capacidad de memoria avanzada destinada sobre todo a sistemas de inteligencia artificial.

La apuesta es enorme, pero su efecto no será inmediato. Micron prevé comenzar a introducir equipos de fabricación en la segunda mitad de 2028, mientras el Gobierno japonés aportará hasta 536.000 millones de yenes para investigación y producción.

Una sala limpia a gran escala

¿Qué se construye exactamente? La primera fase añadirá unos 28.000 metros cuadrados de sala limpia, una nave donde el aire se filtra de forma extrema para impedir que el polvo arruine chips con estructuras diminutas.

La constructora japonesa Fujita será la responsable general del proyecto, que avanzará por etapas. Para Micron, será la mayor ampliación de este tipo en Hiroshima desde que compró Elpida Memory en 2013 y convirtió la planta en una pieza central de su red mundial.

La memoria que alimenta la IA

La HBM es memoria de gran ancho de banda. En lugar de obligar al procesador a esperar datos por una carretera estrecha, coloca varias capas de memoria muy cerca del chip y abre muchos carriles a la vez.

Eso importa en la IA porque entrenar y utilizar modelos requiere mover cantidades enormes de información con rapidez y sin disparar el consumo eléctrico. Micron ya envía en volumen HBM4 diseñada para la plataforma Nvidia Vera Rubin, aunque no ha precisado qué generaciones concretas fabricará la nueva zona de Hiroshima.

El calendario real

Conviene separar la obra de la producción. El comunicado oficial de Micron no fija envíos comerciales para el verano de 2028, sino que confirma que la instalación de maquinaria comenzará en la segunda mitad de ese año.

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Después vendrán el ajuste de las máquinas, las pruebas y el aumento gradual del porcentaje de chips que salen sin defectos. Por eso, la ampliación no resolverá la presión de suministro de mañana por la mañana y la fecha exacta de venta dependerá de cómo avance esa puesta a punto.

Japón vuelve a apostar por los chips

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria comprometió hasta 536.000 millones de yenes para apoyar el desarrollo y la fabricación de memoria avanzada en Hiroshima. Ryosei Akazawa, ministro de Industria, calificó el respaldo a Micron como de “valor incalculable”, ya que la empresa mantiene la única producción de DRAM dentro de Japón.

El proyecto encaja en una estrategia mucho mayor. El Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi ha planteado movilizar 101,6 billones de yenes de inversión pública y privada en semiconductores e inteligencia artificial hasta marzo de 2041, aunque todavía no ha detallado cuánto saldrá directamente de las arcas públicas.

Hiroshima en la red global

“La primera oblea de producción HBM de Micron se fabricó aquí mismo, en Hiroshima”, afirmó Sanjay Mehrotra, presidente y consejero delegado de la compañía. La frase resume la ventaja del centro, donde investigación y fabricación trabajan cerca y pueden trasladar antes una nueva tecnología a la línea de producción.

Hiroshima tampoco es una apuesta aislada. Micron construye dos fábricas avanzadas en Boise y ha iniciado en Nueva York un complejo de hasta 100.000 millones de dólares, dentro de un plan estadounidense más amplio que busca producir allí el 40 por ciento de su DRAM.

Lo que puede cambiar

Más capacidad de memoria rápida podría aliviar futuros cuellos de botella en centros de datos y equipos de inteligencia artificial. En Hiroshima, Micron también prevé contribuir a la creación de más de 1.000 empleos y ampliar las oportunidades para proveedores, universidades y servicios locales.

Pero una inversión anunciada no equivale a chips terminados. Micron no ha publicado el volumen de producción de la ampliación y advierte de que el calendario, la demanda y el impacto económico pueden variar, de modo que el resultado real solo podrá medirse cuando la planta instale equipos y empiece a fabricar de forma estable.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Micron Technology.



