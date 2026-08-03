La importante reflexión de Stephen Hawking, científico, sobre la inteligencia de la humanidad: «Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes»

Publicado el: 3 de agosto de 2026 a las 18:47

«Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes» suena como una reflexión hecha a medida para las redes sociales. La información de partida la presenta como una idea de Stephen Hawking vinculada a la observación, la escucha y la fortaleza mental.

Pero la comprobación cambia el enfoque. No se ha localizado un libro, una entrevista o un discurso de Hawking que permita autenticar esas palabras, y la ciencia tampoco demuestra que guardar silencio convierta a alguien en más inteligente o mentalmente más fuerte.

Una frase sin fuente

El Stephen Hawking Estate reúne discursos públicos, conferencias académicas y una selección de citas con su procedencia. La frase sobre las personas silenciosas no aparece en el material consultado, mientras que otras sí incluyen el libro, el discurso o el medio original.

Una huella temprana localizada en internet es una entrada de blog del 14 de noviembre de 2011 que utilizó «Quiet people have the loudest minds» como título, sin atribuirla a Hawking. El 8 de enero de 2012, una lista de frases del físico ya la presentó como suya, pero no enlazó ninguna fuente para esa afirmación.

Eso no identifica al autor real ni demuestra de forma absoluta que Hawking jamás pronunciara algo parecido. La Biblioteca de la Universidad de Cambridge conserva miles de páginas de manuscritos, cartas, notas y guiones que forman parte de un amplio trabajo de catalogación y digitalización.

La traducción cambia el mensaje

La versión inglesa que circula dice «loudest minds». «Loudest» significa «más ruidosas», no «más fuertes», por lo que la traducción española transforma una metáfora sobre una mente activa en una afirmación sobre capacidad mental.

¿Parece un detalle pequeño? No lo es. Cuando una cita carece de origen y además cambia al traducirse, ponerla entre comillas junto al nombre de Hawking presenta como literal algo que no puede verificarse.

Introversión no es timidez

Ser callado, ser introvertido y ser tímido no son exactamente lo mismo. La Asociación Estadounidense de Psicología explica que una persona introvertida puede preferir pasar tiempo sola, mientras que la timidez implica inhibición o malestar en situaciones sociales.

También conviene separar personalidad y capacidad intelectual. Una revisión de Kevin Stanek y Deniz Ones, de la Universidad de Minnesota, reunió decenas de miles de relaciones entre rasgos y habilidades cognitivas, y encontró un panorama complejo, no una regla que equipare silencio con inteligencia.

Lo que aporta la calma

Pasar un rato a solas sí puede tener efectos concretos. Thuy-vy Nguyen, Richard Ryan y Edward Deci observaron en cuatro estudios que la soledad reducía emociones muy intensas, tanto agradables como desagradables, como si bajara el volumen emocional después de un día cargado.

El matiz importa. Elegir voluntariamente estar solo se relacionó con más relajación y menos estrés, pero el trabajo no sostiene que aislarse siempre sea positivo ni que las personas silenciosas tengan una mente superior.

En la práctica, apagar el móvil y sentarse unos minutos sin ruido puede ayudar a recuperar la calma. Eso describe una posible forma de regular las emociones, no una prueba de fortaleza mental universal.

Escuchar no es callar

La escucha activa tampoco consiste únicamente en permanecer en silencio. Exige mostrar que se ha entendido el mensaje, pedir aclaraciones y responder de forma que la otra persona se sienta atendida.

Harry Weger, Gina Castle Bell, Elizabeth Minei y Melissa Robinson estudiaron conversaciones con 115 participantes. Quienes recibieron respuestas de escucha activa se sintieron más comprendidos que quienes obtuvieron consejos o simples reconocimientos, aunque algunas diferencias fueron pequeñas.

Una persona reservada puede escuchar muy bien, claro. Pero también puede estar distraída, incómoda o sencillamente sin ganas de hablar, por lo que esa habilidad no debe darse por hecha a partir de su temperamento.

El liderazgo depende del equipo

La relación entre introversión y liderazgo también es menos limpia de lo que sugieren las frases motivacionales. Adam Grant, Francesca Gino y David Hofmann comprobaron que los líderes introvertidos podían rendir mejor con trabajadores proactivos, porque tendían a recibir mejor sus propuestas.

Con equipos más pasivos ocurrió lo contrario y los líderes extrovertidos obtuvieron mejores resultados. El trabajo combinó datos de una cadena de pizzerías con un experimento, de modo que su conclusión fue que el encaje con el grupo cuenta.

Al final del día, hablar menos puede dejar más espacio para las ideas ajenas. Pero liderar también exige comunicar, decidir y actuar cuando toca. El silencio, por sí solo, no hace ese trabajo.

Cómo citarla con rigor

La fórmula prudente sería «una frase atribuida a Stephen Hawking sostiene que las personas tranquilas tienen las mentes más ruidosas». Aún mejor, conviene omitir su nombre hasta que aparezca una fuente primaria que permita comprobar cuándo, dónde y en qué contexto lo dijo.

Hawking sí dejó palabras verificables sobre curiosidad y perseverancia. En su discurso de 2016 ante la Oxford Union pidió mirar a las estrellas, tratar de comprender lo que vemos, mantener la curiosidad y no rendirse.

La documentación oficial sobre las palabras de Stephen Hawking se ha publicado en el archivo digital del Stephen Hawking Estate.



