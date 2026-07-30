Estados Unidos, China y Rusia libran ya una carrera de miles de millones por la IA militar: el sector rozará los 22.000 millones de dólares este año y crecerá un 12,5% anual

Una estimación comercial sitúa el mercado mundial de robots militares en 21.600 millones de dólares en 2026. Fortune Business Insights prevé que alcance 42.900 millones en 2034, con un crecimiento medio anual cercano al 9 por ciento.

La cifra no representa toda la inteligencia artificial militar, ya que incluye equipos terrestres, aéreos y navales sin tripulación, además de parte del software que los guía. ¿Por qué debería importarle a una startup que no fabrica armas? Porque muchas piezas de ese puzle también sirven para logística, emergencias, industria o vigilancia de infraestructuras.

Qué entra en la cifra

La IA militar permite que una máquina analice imágenes, combine datos de sensores, encuentre una ruta o recomiende una acción. Autonomía no significa siempre que un robot pueda atacar por su cuenta. A menudo, el sistema reduce trabajo repetitivo y deja la decisión final a una persona.

Ese matiz ayuda a entender el negocio. Visión por computador, navegación sin señal de satélite, comunicaciones seguras, mantenimiento predictivo y procesamiento local de datos son tecnologías de doble uso, útiles tanto fuera como dentro de Defensa. Un análisis oficial del Ministerio de Defensa español también señala los sistemas autónomos, la IA explicable, la robótica y la ciberdefensa como áreas tecnológicas relevantes.

Tres modelos en competencia

Estados Unidos ha conectado este mercado con empresas privadas. Project Maven abrió ese camino al emplear algoritmos para procesar imágenes militares, y el Ejército concedió a Palantir un contrato de 480 millones de dólares para su sistema Maven. En 2026, la Fuerza Aérea adjudicó a Anduril la producción del FQ-44, una aeronave sin piloto pensada para colaborar con cazas tripulados, y creó una bolsa de seis proveedores para el software de autonomía.

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China sigue otro camino, más dirigido por el Estado. Según un informe del Pentágono, su política de fusión civil y militar conecta empresas, universidades y laboratorios con la modernización del Ejército Popular de Liberación. El documento también describe inversiones en IA para sistemas sin tripulación, análisis de inteligencia, apoyo a decisiones y operaciones cibernéticas.

La guerra de Ucrania ha añadido una tercera lección. La OTAN afirma que los drones han cambiado el carácter de la guerra, mientras Ucrania ha abierto datos reales del frente para entrenar modelos y mejorar la autonomía de sus sistemas. En la práctica, actualizar rápido y funcionar bajo interferencias puede valer más que ganar una prueba de laboratorio.

Europa abre la cartera

La Comisión Europea aprobó 1.070 millones de euros para 57 proyectos seleccionados en las convocatorias de 2025 del Fondo Europeo de Defensa. Incluyen inteligencia artificial, ciberdefensa, drones y sistemas contra drones. Para 2026, el programa reserva otros 1.000 millones y cubre 31 temas de investigación y desarrollo.

Parte de ese dinero busca atraer a empresas que no proceden de la industria militar tradicional. EUDIS, el esquema europeo de innovación en defensa, ofrece aceleración, encuentros con inversores y apoyo a startups y pymes. No es una subvención automática, pero la puerta existe mediante convocatorias competitivas y consorcios.

España también ha movido ficha con la ETID 2026, la estrategia que orienta la investigación de Defensa durante los próximos años. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, resumió el enfoque con una frase clara, «invertir en I+D+i es invertir en soberanía». Telefónica, por su parte, anunció junto al Ministerio un centro de ciberdefensa 5G para pruebas y formación en operaciones militares.

El límite humano

Las armas autónomas letales son sistemas que pueden identificar, seleccionar y atacar un objetivo sin que una persona intervenga en esas tareas concretas. El grupo de expertos de la ONU sigue negociando cómo regularlas y celebrará otra sesión entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2026. A 20 de julio de 2026 no existe un instrumento mundial vinculante aprobado para este campo.

La pregunta incómoda es sencilla. ¿Quién responde cuando el algoritmo se equivoca, el fabricante, el mando o quien autorizó el despliegue? Por eso la supervisión humana, los registros de decisión y los límites sobre qué objetivos puede tratar un sistema ya no son detalles de ingeniería.

La lectura para founders

Para una startup, la oportunidad más realista suele estar en una pieza del sistema y no en construir un robot armado completo. Una cámara que detecta anomalías, una red privada resistente, un motor de navegación o una herramienta que explica por qué el modelo recomienda algo pueden tener clientes civiles y militares. Ese cruce es el mercado dual.

Pero el marco legal exige precisión. La Ley de IA de la Unión Europea excluye los sistemas usados exclusivamente con fines militares, de defensa o seguridad nacional, aunque una solución que también se comercialice para usos civiles puede quedar dentro de la norma. La mayoría de sus disposiciones empezará a aplicarse el 2 de agosto de 2026.

Al final del día, la ventaja no estará solo en entrenar un modelo más potente. También contará poder demostrar qué datos utilizó, cómo falla, quién puede detenerlo y qué ocurre cuando pierde conexión. Para los founders, la gobernanza de la IA deja de ser papeleo y se convierte en producto.

El informe principal de mercado se ha publicado en Fortune Business Insights.



