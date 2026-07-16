Tras el récord de 17.000 misiones completadas en junio, Ucrania quiere que los drones terrestres se encarguen del 100% de la logística en primera línea

Ucrania quiere trasladar hasta el 100 por ciento de la logística de primera línea a sistemas robotizados terrestres. El plan ganó peso en junio de 2026, cuando sus unidades completaron 16.676 misiones de abastecimiento y evacuación, la cifra mensual más alta del semestre.

En seis meses, los robots acumularon más de 66.300 salidas, según los datos oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania. En la práctica, significa enviar una máquina con munición, comida o una camilla a lugares donde una persona quedaría expuesta al fuego enemigo.

Casi 17.000 misiones

El uso de drones terrestres pasó de 7.511 misiones en enero a 16.676 en junio. El aumento fue del 122 por ciento en ese periodo y del 18,6 por ciento respecto a mayo, cuando se registraron 14.059 operaciones.

«Cada misión que realiza un robot en lugar de un militar es una vida potencialmente salvada», afirmó el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov. Estas máquinas llevan suministros y también evacuan a heridos y fallecidos, dos tareas especialmente peligrosas cerca de la línea de contacto.

Las cifras proceden del propio Gobierno ucraniano. La nota no detalla cuántos robots se perdieron, cuántas misiones fallaron o qué distancias recorrieron, datos útiles para medir su rendimiento real.

Qué es un dron terrestre

Un dron terrestre es un vehículo sin tripulación que avanza sobre ruedas u orugas y se controla a distancia. Se parece más a un pequeño carro de carga robotizado que a un humanoide de ciencia ficción, aunque algunos modelos pueden llevar cámaras, minas o armas.

No todos funcionan de forma autónoma. Por lo general, un operador dirige la plataforma desde un refugio y observa el terreno mediante cámaras, lo que permite acercar material o retirar a una persona sin enviar otro equipo al punto más expuesto.

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Entre los sistemas citados por las autoridades están Ratel, Termit, Ardal, Rys, Zmii, Protector y Volya. En abril, Volodymyr Zelenskyy aseguró que una posición enemiga fue tomada solo con plataformas terrestres y drones aéreos, sin infantería ni bajas ucranianas en la operación.

Más compras y modelos

La Agencia de Adquisiciones de Defensa ya ha contratado más de 22.000 drones terrestres para 2026 y prevé ampliar la cifra antes de acabar el año. A mediados de mayo, las unidades habían recibido 1.028 plataformas mediante DOT-Chain Defence, un mercado estatal donde los militares escogen el equipo necesario.

El Ministerio de Defensa también aprobó 67 nuevos modelos durante el primer semestre. El más reciente es el Tanchik Droid 12.7, una plataforma de reconocimiento y ataque pensada para observar el campo de batalla y actuar contra personal, vehículos sin blindaje y blindados ligeros.

Aprobar un modelo no significa que ya esté desplegado a gran escala. Indica que ha sido autorizado para su uso, mientras la producción, la entrega y el mantenimiento determinan cuántas unidades llegan realmente al frente.

El problema de la señal

El principal cuello de botella no siempre está en el motor o el chasis. Serhii Beskrestnov, asesor del ministro de Defensa y especialista en radiocomunicaciones, explicó que el relieve, los edificios, las arboledas y hasta las trincheras pueden cortar la señal de control.

«Lo más importante y lo más difícil es la comunicación», señaló Beskrestnov en una entrevista oficial. Si se pierde el enlace, el robot puede detenerse o quedar sin control, algo crítico si transporta munición o evacua a un herido.

Los desarrolladores trabajan con repetidores que llevan la señal más lejos, varios canales de comunicación y modos más autónomos. Por eso, la meta del 100 por ciento es una dirección estratégica, no una realidad ya alcanzada. El objetivo se limita a la logística del frente, no a sustituir toda la infantería.

Puntos para comprar equipo

Ucrania también utiliza el programa «eBaly» para acelerar la adopción. Las unidades reciben puntos por las misiones verificadas y pueden canjearlos en Brave1 Market por drones manejados mediante la imagen de su cámara, drones bombarderos, equipos que bloquean señales enemigas y más plataformas terrestres.

Más de 400 unidades de combate habían usado el sistema para pedir material por encima de 33.000 millones de grivnas, incluido más de medio millón de drones. El mecanismo acorta el camino entre una necesidad detectada en el frente y la compra, aunque los datos proceden de las autoridades ucranianas. Cada carga movida por una máquina puede evitar que un soldado cruce una zona vigilada, pero esa ventaja depende de una señal estable, reparaciones rápidas y suficientes robots.

La nota oficial se ha publicado en el Ministerio de Defensa de Ucrania.



