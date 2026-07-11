España se convierte en uno de los 7 centros europeos de IA con el MareNostrum 5 de Barcelona: pymes y startups podrán entrenar sus propios modelos desde 2026

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 11 de julio de 2026 a las 18:39
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Interior del superordenador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center, elegido como uno de los centros europeos de inteligencia artificial.

Portugal se sube al tren europeo de la inteligencia artificial con un papel directo en la futura fábrica de IA ligada al superordenador MareNostrum 5, en Barcelona. El proyecto, impulsado en torno al Barcelona Supercomputing Center, reúne a España, Portugal y Turquía en la financiación nacional, con Rumanía también dentro de la iniciativa BSC AI Factory reconocida por EuroHPC.

No hablamos de una aplicación más para hacer textos o imágenes. La idea es dar a investigadores, pymes y administraciones una máquina capaz de entrenar modelos científicos de IA, simular el clima o acelerar búsquedas en biomedicina. Dicho fácil, más músculo de cálculo para problemas que no caben en un portátil.

Qué es una fábrica de IA

Una fábrica de IA es un centro que combina superordenadores, datos, programas y expertos para que empresas e investigadores puedan crear modelos de inteligencia artificial. En la práctica, funciona como un taller gigante donde no se fabrican coches, sino sistemas capaces de aprender de enormes cantidades de información.

El BSC AI Factory ofrecerá acceso a recursos de supercomputación optimizados para IA, soporte técnico, software, datos y formación. EuroHPC explica que la entrada a estos servicios estará guiada por equipos especializados, para que una startup o una pyme no tenga que enfrentarse sola a una infraestructura tan compleja.

MareNostrum 5 crece

El corazón del proyecto será MareNostrum 5, un superordenador europeo alojado y operado por el Barcelona Supercomputing Center. EuroHPC firmó el contrato para ampliarlo y convertirlo en una plataforma especializada en innovación avanzada con IA.

La mejora añadirá procesadores gráficos de nueva generación, conexiones internas muy rápidas, más almacenamiento y refrigeración eficiente. NVIDIA señala que la fábrica del Barcelona Supercomputing Center incorporará sistemas GB300 y GB200, preparados para entrenar modelos de IA y hacer simulaciones científicas de gran tamaño.

Un exaflop es una forma de medir cálculos a una escala casi absurda para la vida diaria. Sirve para hablar de máquinas capaces de hacer muchísimas operaciones por segundo, justo lo que se necesita cuando se quiere simular una tormenta, una proteína o una red energética entera.

Tiempo y medicina

Uno de los usos más claros estará en el clima. Con más capacidad de cálculo, los investigadores pueden probar modelos meteorológicos más detallados, lo que podría ayudar a anticipar tormentas, olas de calor o cambios bruscos con más margen. No es magia. Es sumar datos, física y potencia de cálculo.

En salud, el salto también puede ser importante. Analizar moléculas, estudiar proteínas o probar posibles candidatos a fármacos exige revisar montañas de datos, y ahí la IA científica puede reducir tiempos en fases tempranas de investigación. NVIDIA cita la salud, la biotecnología y el descubrimiento biomédico entre los ámbitos que se beneficiarán de esta infraestructura.

Mateo Valero Cortés, director del Barcelona Supercomputing Center, resumió el objetivo al hablar de herramientas para afrontar «retos más complejos del mundo». Entre ellos citó la modelización del clima y el descubrimiento biomédico, dos campos donde cada hora de cálculo cuenta.

Portugal gana acceso

La participación portuguesa se canaliza a través de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, con apoyo del Centro Nacional de Computação Avançada. La FCT explica que Portugal participa en una inversión de 129 millones de euros para reforzar la supercomputación en IA con MareNostrum 5.

Según el Gobierno portugués, la iniciativa también incluirá una estructura de interfaz en territorio nacional, con personal dedicado a apoyar a pymes, administración pública e investigadores. Al final del día, eso significa que el superordenador estará en Barcelona, pero parte del acompañamiento para usarlo también podrá hacerse desde Portugal.

La meta es bajar una barrera muy real. Muchas empresas pequeñas tienen ideas con IA, pero no tienen dinero ni equipos para entrenar modelos grandes. Este tipo de fábrica intenta poner esa potencia al alcance de más actores, no solo de gigantes tecnológicos.

Europa mueve ficha

NVIDIA anunció el 22 de junio de 2026 que hay 35 nuevos superordenadores de IA en desarrollo en 23 países europeos. La compañía afirma que esta expansión dará infraestructura avanzada a más de tres millones de investigadores en Europa.

Jensen Huang, fundador y consejero delegado de NVIDIA, dijo que «la IA es el nuevo instrumento de la ciencia». La frase encaja con la estrategia europea, que busca usar estos sistemas para ciencia climática, salud, energía limpia, computación cuántica e innovación industrial.

También hay una lectura política y económica. Fujitsu explica que la ampliación de MareNostrum 5 busca reforzar la independencia tecnológica europea y ayudar a que startups y scaleups compitan con empresas de otros grandes mercados. No resuelve todo, pero mueve una pieza grande del tablero.

La nota de prensa oficial se ha publicado en NVIDIA Newsroom.


Sonia Ramírez

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