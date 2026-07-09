China acaba de presentar un robot gigante pilotable desde dentro que camina en dos o cuatro patas, lleva humanos encima y parece sacado directamente de Transformers

Un robot metálico de casi tres metros, con una persona dentro y fuerza suficiente para romper un muro de bloques, parece más propio de una película que de una fábrica. Pero eso es lo que Unitree Robotics ha mostrado con el GD01, una máquina tripulada que camina erguida, se apoya en cuatro patas y llega con un precio de partida de 3,9 millones de yuanes.

La escena llama la atención por el golpe, claro. Pero la noticia de fondo es otra: China está convirtiendo la inteligencia artificial encarnada en productos físicos, pruebas en aeropuertos, líneas de montaje y planes para infraestructuras críticas. Inteligencia artificial encarnada significa, en sencillo, que la IA no vive solo en una pantalla, sino dentro de un cuerpo capaz de ver, moverse y actuar.

Un meca con cabina

El GD01 fue presentado por Unitree Robotics, la compañía china fundada por Wang Xingxing y conocida por sus robots cuadrúpedos y humanoides. La empresa lo describe como un “meca” transformable de uso civil, no como un arma ni como un simple juguete de exhibición.

La máquina pesa alrededor de media tonelada con el ocupante dentro y puede funcionar como vehículo tripulado. Huang Jiawei, miembro del equipo de marketing de Unitree, explicó que el precio anunciado todavía es una referencia preliminar y que la versión final puede cambiar con las mejoras de rendimiento. En otras palabras, esto acaba de empezar.

Por qué va a cuatro patas

Lo más curioso del GD01 no es que camine como un humanoide, sino que pueda bajar el cuerpo y moverse con cuatro puntos de apoyo. Parece raro, incluso un poco inquietante, pero tiene bastante sentido.

Cuando una máquina tan grande se apoya en cuatro extremidades, reparte mejor el peso y gana estabilidad. Es parecido a lo que harías tú al subir por una cuesta resbaladiza: quizá no sea elegante, pero ayuda a no acabar en el suelo. En terrenos irregulares, ese modo puede ser más útil que caminar sobre dos piernas.

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También conviene rebajar el entusiasmo. El GD01 es una primera generación y no hay una ficha técnica pública completa que permita evaluar con precisión su autonomía real, su resistencia o su utilidad fuera de demostraciones controladas. El propio debate sobre los humanoides sigue lleno de vídeos espectaculares y muchas preguntas abiertas.

China pisa el acelerador

Unitree no llega sola a esta carrera. La compañía afirmó que en 2025 entregó más de 5.500 robots humanoides a clientes finales y que su producción total superó las 6.500 unidades, una cifra notable para un mercado que todavía es joven. En su tienda oficial, modelos como el R1 y el G1 aparecen con precios desde 4.900 y 13.500 dólares, respectivamente.

Detrás hay una apuesta industrial más amplia. Las autoridades chinas han destinado más de 20.000 millones de dólares al sector de los humanoides y la robótica, mientras la contratación pública de este tipo de tecnologías creció con fuerza en 2024. El objetivo, en gran medida, es mantener la potencia manufacturera del país ante el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra.

Aun así, no todo es una línea recta hacia robots obreros por todas partes. Analistas citados en Reuters señalan que en 2025 se vendieron unos 12.000 humanoides en China y que muchos acabaron en investigación, educación o pruebas, no en trabajos industriales plenamente autónomos. Es una diferencia importante. El vídeo viral no siempre cuenta toda la historia.

Del vídeo al trabajo real

Hay señales de que los robots con forma humana ya están saliendo del laboratorio. Japan Airlines, a través de JAL Ground Service, y GMO AI & Robotics iniciaron en mayo de 2026 una demostración con humanoides en aeropuertos. La idea es probar si pueden ayudar en tareas como cargar equipaje, limpiar cabinas u operar equipos de apoyo en tierra sin rediseñar por completo las instalaciones.

En la industria pesada, CATL y Galbot anunciaron en junio de 2026 una colaboración para llevar robots humanoides a líneas de fabricación inteligentes. El Galbot S1, según CATL, puede cargar hasta 50 kilos con dos brazos y trabajar en tareas repetitivas o exigentes dentro de la producción de baterías. Ahí el robot ya no posa para la cámara: entra en la fábrica.

La red eléctrica china también mira en esa dirección. State Grid Corporation of China tiene previsto comprar unos 8.500 robots en 2026, con una inversión de 6.800 millones de yuanes, para inspección, mantenimiento, respuesta de emergencia y logística. Entre ellos habrá perros robóticos, humanoides y robots de doble brazo para tareas más delicadas.

Lo que falta por demostrar

El GD01 es potente como símbolo, pero todavía debe demostrar algo más difícil que romper una pared. Tiene que mostrar si puede trabajar de forma segura, repetible y útil en lugares donde hay personas, normas, polvo, lluvia, cables y errores humanos.

También queda la pregunta del coste. Un robot de millones de yuanes puede tener sentido en rescates, mantenimiento peligroso o espectáculos tecnológicos, pero no en cualquier almacén o taller. Para que estas máquinas pasen de la fascinación al uso diario, tendrán que ser más baratas, más fáciles de reparar y mucho más predecibles.

El punto clave es que China ya está probando varias piezas a la vez. Un meca pilotado para llamar la atención, humanoides baratos para educación y desarrollo, robots en fábricas, aeropuertos y redes eléctricas. No es todavía el futuro de las películas. Pero ya empieza a parecerse a una primera maqueta funcional.

El comunicado oficial del GD01 ha sido publicado en Unitree Robotics.



