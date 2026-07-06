En un movimiento que nadie esperaba EEUU acaba de confirmar una obra sin precedentes en la Base de Rota con un hangar de 10,6 metros para los aviones de transporte más pesados

Por Adrian Villellas
Publicado el: 6 de julio de 2026 a las 18:42
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Avión de transporte militar C-17 Globemaster III en un gran hangar, modelo de infraestructura similar a la que Estados Unidos proyecta construir en la Base Naval de Rota.

La Base Naval de Rota se prepara para una obra muy visible dentro de sus instalaciones en Cádiz. Estados Unidos impulsa un nuevo hangar con una altura libre mínima de 10,6 metros, pensado para dar servicio a grandes aviones de transporte militar y con un plazo de ejecución de unos 1.200 días.

La clave no está solo en levantar una nave más grande. El proyecto llega en plena tensión internacional y en un momento delicado para el uso de las bases compartidas por España y Estados Unidos. Rota no es un punto cualquiera del mapa, es una puerta logística entre el Atlántico, el Mediterráneo, África y Oriente Próximo.

Un hangar para aviones gigantes

El proyecto aparece asociado al nombre FX74 Strategic Airlift Hangar y está vinculado a la Naval Station Rota. Los resúmenes de contratación describen una instalación de unos 7.861 metros cuadrados, de una sola bahía, preparada para mantenimiento y apoyo de aeronaves C-5 y C-17.

Dicho de forma sencilla, hablamos de transporte estratégico, que es mover tropas, vehículos y material pesado a grandes distancias y con rapidez. El C-5M Super Galaxy es el mayor avión de la flota de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mientras que el C-17 Globemaster III está diseñado para llevar carga y tropas incluso a bases avanzadas. Son como camiones del cielo, pero a escala militar.

Por qué Rota cuenta tanto

Rota tiene una ventaja que no se puede fabricar con hormigón. Está cerca del Estrecho de Gibraltar y a medio camino de rutas clave hacia Europa, África y Oriente Medio, algo que la Marina estadounidense presenta como esencial para repostar, rearmar, reparar y abastecer fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN.

Además, la base funciona bajo el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos. Ese acuerdo, nacido en 1988 y actualizado después, sostiene una relación de defensa que ambos países han ido adaptando con los años, incluida la presencia de destructores estadounidenses en Rota para el sistema antimisiles de la Alianza Atlántica.

Más que una nave

Aunque el titular sea el hangar, la actuación va bastante más allá. El plan incluye oficinas, zonas para personal, telecomunicaciones, sistemas eléctricos, pavimentos, almacenamiento, seguridad y protección contra incendios. En la práctica, eso significa que la base no solo quiere guardar aviones, sino trabajar con ellos dentro y reducir tiempos cuando haya que mover material pesado.

El movimiento encaja con otras inversiones recientes. En marzo de 2026, NAVFAC Europe, Africa, Central adjudicó un contrato de 15 millones de dólares a una empresa española para mejoras de infraestructura en Rota, y en abril anunció otro contrato de 100 millones para modernizar y mantener instalaciones en Rota y en otras bases de España y Portugal.

La pista y el empleo local

Mientras se prepara el nuevo hangar, el aeródromo también vive obras y ajustes. La pista de Rota ronda los 3.690 metros, según los datos aeronáuticos de ENAIRE, lo que explica por qué la base puede manejar operaciones de gran tamaño. No es una pista pequeña, ni mucho menos.

Ese parón parcial tiene otra cara, más pegada a la vida diaria de la zona. El Ayuntamiento de Rota ha respaldado al comité de empresa de Versar Global Services por el anuncio de dos ERTE que afectan a la plantilla del aeropuerto de la base, en un contexto de menor actividad y preocupación laboral.

Un mensaje de continuidad

La obra no elimina las tensiones políticas, pero sí deja una señal clara. Si Estados Unidos financia un hangar de este tamaño y planifica una obra de varios años, no parece estar reduciendo su papel en Rota, sino adaptándolo a operaciones logísticas más pesadas y exigentes.

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, ha defendido en público que Rota y Morón son «fundamentales» para la defensa compartida. Esa frase resume bien el fondo del asunto. Detrás de cada contrato y cada losa de hormigón hay una base que sigue ganando peso en el tablero militar internacional.

La licitación oficial del proyecto FX74 Strategic Airlift Hangar se ha publicado en SAM.gov.


Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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