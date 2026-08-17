Con la mirada puesta en Groenlandia, Dinamarca estrena el nuevo servicio militar obligatorio de 11 meses para hombres y mujeres en el mayor cambio de su política de defensa en décadas

Dinamarca estrenó el lunes 3 de agosto de 2026 la primera promoción completa de su nueva mili de 11 meses, regulada bajo las mismas condiciones para hombres y mujeres. Unas 1.600 personas se incorporaron a 14 centros militares y, en el conjunto de las promociones de 2026, alrededor de una de cada cinco son mujeres. Todas las plazas de esta tanda se cubrieron con voluntarios.

El cambio casi triplica los cuatro meses que duraba normalmente el servicio y pretende que los reclutas pasen de una instrucción breve a desempeñar tareas operativas. Groenlandia aparece en el horizonte, pero conviene separar los hechos. Los 1.600 recién llegados no han sido enviados allí, mientras que una compañía de la promoción piloto iniciada en febrero viajará este agosto para entrenarse en la isla.

Una mili más larga

La formación se divide, como norma general, en cinco meses de preparación militar básica y otros seis de servicio operativo. En algunas unidades, como la Guardia Real, el Regimiento de Húsares de la Guardia y determinados destinos cibernéticos, el periodo puede llegar a 12 meses.

“Es un deber común proteger el Reino y contribuir a la seguridad de todos”, afirmó el jefe de las Fuerzas Armadas danesas, Michael Wiggers Hyldgaard. El mando sostiene que disponer de más tiempo permitirá enseñar funciones especializadas y liberar a militares profesionales para cometidos que requieren mayor experiencia.

Obligatoria, pero muy voluntaria

La igualdad legal empezó el 1 de julio de 2025 para los jóvenes daneses que cumplieran 18 años después del 30 de junio. Desde entonces, hombres y mujeres incluidos en la norma deben acudir al Día de la Defensa, una jornada con revisión médica, pruebas cognitivas y una evaluación de aptitud.

Quienes resultan aptos pueden sacar un número de sorteo. Ese número solo puede convertirse en una llamada obligatoria si no hay suficientes voluntarios, una posibilidad que rara vez se activa porque las Fuerzas Armadas señalan que más del 99 por ciento de las incorporaciones se cubren voluntariamente. Igualitaria, por tanto, no significa que toda una generación entre automáticamente en el cuartel.

El sistema tampoco funciona exactamente igual en todo el Reino de Dinamarca. Las personas que han vivido al menos diez años en Groenlandia o las Islas Feroe pueden solicitar la exención, aunque mantienen la posibilidad de presentarse voluntariamente.

Groenlandia entra en el plan

La novedad más llamativa llegará durante agosto, cuando una compañía procedente del programa piloto de 11 meses participe en Arctic Endurance. Los soldados se entrenarán en tareas como vigilancia, preparación para el frío y maniobras junto a fuerzas aliadas, según las Fuerzas Armadas danesas.

El contingente no sustituirá al personal profesional desplegado en Groenlandia. La experiencia servirá para comprobar hasta qué punto los reclutas, después de su formación inicial, pueden apoyar misiones reales en un territorio enorme, remoto y con condiciones meteorológicas difíciles.

Arctic Endurance forma parte de Arctic Sentry, la iniciativa con la que la OTAN coordina ejercicios y actividades de sus aliados en el Ártico. La Alianza afirma que Rusia ha incrementado su actividad militar en la región y que China muestra un interés creciente por sus rutas, recursos e infraestructuras.

El Ártico pesa más

La reforma danesa se acordó en 2024 dentro del plan de defensa para esta década, por lo que no nació únicamente de la disputa actual sobre Groenlandia. Sus impulsores la relacionaron con la invasión rusa de Ucrania, la necesidad de reforzar la OTAN y la preparación de unas fuerzas armadas capaces de desplegar más personal durante periodos prolongados.

Las reiteradas declaraciones de Donald Trump a favor de que Estados Unidos controle Groenlandia han añadido presión política al despliegue ártico. Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia han rechazado esa pretensión, mientras Copenhague refuerza la defensa de la isla y estudia cómo atender las preocupaciones de seguridad estadounidenses sin ceder soberanía.

Dinamarca sigue a sus vecinos

La medida acerca a Dinamarca a otros países nórdicos. Noruega aplica el servicio militar a ambos sexos desde enero de 2015, mientras que Suecia mantiene un sistema neutral respecto al género y reactivó la instrucción obligatoria en 2018 después de varios años de reclutamiento principalmente voluntario.

Aun así, ninguno de estos modelos implica que todos los jóvenes acaben sirviendo. En la práctica, las fuerzas armadas seleccionan a una parte de cada generación según sus necesidades, su aptitud y, siempre que es posible, su motivación.

El reto empieza ahora

Dinamarca prevé elevar progresivamente el número de reclutas de las Fuerzas Armadas hasta 6.500 al año durante el periodo del acuerdo de defensa. Crecer no consiste solo en enviar más cartas, ya que también exige alojamientos, instructores, uniformes, equipos y una formación que no pierda calidad.

La nueva mili puede ampliar la reserva y dar a los jóvenes conocimientos útiles para vigilancia, pilotaje de drones, navegación o defensa cibernética. Pero su resultado dependerá de que el sistema mantenga el alto nivel de voluntariado y convierta once meses de servicio en capacidades realmente aprovechables.

La información oficial principal sobre el estreno de la nueva mili se ha publicado en las Fuerzas Armadas de Dinamarca.



