Dos Rafale franceses interceptan varios aparatos militares rusos en misión OTAN, y el mensaje es claro: el cielo del este de Europa se patrulla como si el riesgo fuera permanente

Dos cazas Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial francesa despegaron el 2 de junio de 2026 desde Šiauliai, en Lituania, para interceptar varias aeronaves militares rusas sobre el mar Báltico. La operación se hizo junto a dos cazas Gripen suecos y terminó sin escalada, después de identificar y escoltar a los aviones rusos fuera de la zona de responsabilidad báltica.

No fue una escena de película ni un combate aéreo. En la práctica, una interceptación consiste en acercarse a una aeronave, verla, identificarla y seguirla si hace falta. La OTAN usa este tipo de misiones cuando detecta vuelos sospechosos, especialmente si no hay plan de vuelo, contacto por radio o señales claras para el control aéreo.

Qué ocurrió en el Báltico

El Mando Aéreo de la OTAN explicó que los cazas franceses participaron en «varias interceptaciones» de seis aeronaves rusas que operaban dentro de la zona de responsabilidad del Báltico. Entre ellas figuraban un Su-35, un Il-76, un Su-24, un Su-34, un An-12 y un An-30.

Los Rafale franceses se encargaron de aproximarse a varios aparatos rusos de combate y transporte. Los Gripen suecos participaron en la identificación de los An-12 y An-30, aeronaves asociadas a transporte y reconocimiento.

Tras la identificación visual, los pilotos aliados mantuvieron el seguimiento de la situación. Según la información comunicada por la OTAN y Francia, los aviones rusos fueron escoltados hasta abandonar la zona, sin que se notificara un choque directo ni una escalada militar.

Una vigilancia permanente

La misión Baltic Air Policing no empezó ahora. La OTAN protege el cielo de Estonia, Letonia y Lituania desde 2004, cuando estos tres países entraron en la Alianza. Como no cuentan con una fuerza propia de cazas suficiente para cubrir toda esa tarea, otros aliados rotan sus aviones cada pocos meses.

Desde el 1 de abril de 2026, unos cien aviadores franceses están desplegados en la base aérea de Šiauliai para la rotación Baltic Air Policing 71. Francia opera allí cuatro cazas Rafale durante cuatro meses, bajo mando operativo de la OTAN.

El sistema funciona como una alarma de barrio, pero a escala militar. Los radares detectan un vuelo que no encaja, un centro de operaciones decide si hay que actuar y los cazas despegan en pocos minutos para comprobar qué está pasando.

Por qué despegan los Rafale

Una aeronave militar no siempre viola el espacio aéreo de un país por volar cerca de sus fronteras. Pero si se mueve sin plan de vuelo, no responde por radio o no usa los sistemas habituales de identificación, los riesgos aumentan. Ahí entra la policía aérea.

La OTAN define esta misión como una tarea permanente en tiempo de paz para proteger la seguridad del espacio aéreo aliado. Sus cazas están listos todos los días del año para reaccionar ante posibles violaciones o actividades aéreas inusuales.

Para un lector sin jerga militar, la idea es sencilla. No se trata de derribar aviones de entrada, sino de mirar de cerca, dejar claro que se está vigilando y reducir el margen de error. En una zona tan sensible como el Báltico, eso importa.

El papel de Francia y Suecia

Los Rafale franceses están desplegados en Lituania como parte del refuerzo aliado en el flanco oriental europeo. La base de Šiauliai es una de las piezas centrales de esta misión porque desde allí se cubre una parte clave del espacio aéreo báltico.

La participación de los Gripen suecos también es relevante. Suecia está cada vez más integrada en las misiones de defensa aérea de la OTAN, y esta operación muestra cómo varios países pueden responder de forma coordinada a un mismo incidente.

El mando de estas operaciones no depende solo de los pilotos que están en pista. La OTAN coordina la vigilancia desde centros de operaciones aéreas, incluido el de Uedem, en Alemania, que cubre el norte de Europa y decide cuándo se activa una salida de interceptación.

Un mensaje sin disparos

La interceptación del 2 de junio encaja en un patrón más amplio de vigilancia constante sobre el mar Báltico. Por un lado, Rusia mantiene vuelos militares en una zona donde también pasan rutas civiles y patrullas aliadas. Por otro, la OTAN intenta demostrar que puede detectar, identificar y seguir esos movimientos sin convertir cada encuentro en una crisis.

Al final del día, la clave está en la rutina. Que los Rafale y los Gripen despeguen, identifiquen y escolten sin incidentes es justo lo que busca este sistema. Menos ruido, más control.

La comunicación oficial se ha publicado en el Mando Aéreo de la OTAN y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas.



