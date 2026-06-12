Rusia manda a solo 200 km de España el Su-34M, el caza de mayor alcance del mundo capaz de alcanzar objetivos en toda Europa

El Mediterráneo occidental suma un nuevo actor militar de peso. Argelia se prepara para incorporar los primeros Su-34M rusos, un cazabombardero pesado de largo alcance que sitúa una plataforma de ataque avanzada a unos 200 kilómetros de la Península, según el material de partida y las informaciones abiertas sobre la entrega.

La clave no es solo el avión, sino el momento. Tras meses de imágenes, filtraciones y señales desde Moscú, el movimiento encaja en una renovación amplia de la Fuerza Aérea argelina, con el Su-57E también en la ecuación y con muchos datos todavía sin confirmación oficial completa.

Un salto cerca de España

La cercanía geográfica no significa, por sí sola, una amenaza inmediata. Pero sí cambia la fotografía militar de la zona, porque Argelia no estaría comprando un caza ligero, sino un avión pensado para atacar objetivos en tierra o en el mar a gran distancia.

En la práctica, eso obliga a mirar el mapa de otra manera. Lo que antes parecía una modernización interna argelina se convierte también en un asunto de vigilancia para España, el Mediterráneo occidental y el flanco sur de la OTAN.

Qué es el Su-34M

El Su-34 nace de la familia Sukhoi y está diseñado para golpear objetivos terrestres, marítimos y aéreos, incluso cuando están protegidos por defensas antiaéreas. Dicho de forma sencilla, es un avión de combate preparado para entrar lejos, atacar y volver, no solo para patrullar el cielo.

United Aircraft Corporation, el fabricante ruso, describe la familia Su-34 como una plataforma biplaza con sistemas de comunicación modernos, armas guiadas y una cabina blindada. Esa cabina funciona casi como una pequeña cápsula de protección para los dos tripulantes.

Alcance y carga

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía. La ficha de UAC habla de grandes depósitos internos, repostaje en vuelo y una duración máxima de hasta 10 horas, siempre según el perfil de misión y la carga que lleve el avión.

También puede transportar unas ocho toneladas y media de armamento. No es una cifra menor, porque permite combinar bombas guiadas, misiles y equipos de reconocimiento sin convertir cada salida en una operación corta y limitada.

La flota que cambia

Las filtraciones atribuidas al grupo Black Mirror apuntaron a un paquete de 14 Su-34 y 12 Su-57 para Argelia. Defense Express advirtió, eso sí, que esas cifras procedían de documentos filtrados y que los calendarios reales podían cambiar por retrasos industriales o decisiones políticas.

Con el Su-57E ocurre algo parecido. UAC llegó a reconocer la entrega de dos Su-57 a un cliente extranjero, pero sin nombrar al país, mientras varias fuentes abiertas situaron a Argelia como el candidato más probable. Es una confirmación a medias. Y en defensa, las medias confirmaciones importan.

Por qué importa en España

España ya está aumentando su gasto militar en un contexto de rearme europeo. SIPRI señaló en abril de 2026 que el gasto militar español creció un 50 por ciento en 2025 y superó el 2 por ciento del PIB por primera vez desde 1994, según su metodología.

Ese contexto hace que el Su-34M argelino no sea solo una noticia de aviación. Es una pieza más en un tablero donde cuentan la vigilancia aérea, los radares, las bases, la defensa antimisil y la capacidad de reaccionar rápido si el ambiente regional se complica.

Moscú mantiene influencia

Para Rusia, la venta tiene un valor que va más allá del dinero. Cada avión crea años de dependencia en entrenamiento, piezas, munición, mantenimiento y doctrina, como quien compra un móvil y acaba atado a todo su ecosistema.

Rostec ha reconocido que el Su-34 sigue en producción y que UAC entregó nuevos lotes a las Fuerzas Aeroespaciales rusas en 2025. Ese ritmo ayuda a explicar cómo Moscú intenta mantener su industria activa mientras atiende tanto sus necesidades internas como compromisos exteriores.

Lo que falta por saber

Faltan datos importantes. No se ha publicado de forma transparente cuántos aviones llegarán primero, dónde estarán basados, qué armas concretas se integrarán y si todos los aparatos previstos acabarán entrando en servicio.

También queda por ver si Argelia seguirá apostando casi por completo por tecnología rusa o si abre más la puerta a opciones chinas, como el J-35. Por ahora, lo verificable es que el Su-34M coloca a la Fuerza Aérea argelina en una fase mucho más ambiciosa, y bastante más visible desde España.

La información oficial de apoyo se ha publicado en United Aircraft Corporation.



