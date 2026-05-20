No hubo derribo ni combate, pero sí un mensaje claro: dos F-35A salieron a identificar un Il-38 ruso y escoltarlo cerca de Noruega, mientras un avión comercial daba vueltas esperando en una región cada vez más sensible

Un vuelo comercial tuvo que esperar en el aire mientras dos F-35A noruegos salían desde la base de Evenes para identificar a un avión militar ruso cerca del espacio aéreo de Noruega. La misión terminó sin incidentes, pero duró unas dos horas y puso el foco en una zona cada vez más vigilada, el mar de Barents y el Alto Norte.

No fue una batalla aérea ni un derribo. Fue una interceptación, que en lenguaje sencillo significa acercarse a un avión desconocido, comprobar quién es, seguirlo si hace falta y evitar que cruce donde no debe. La OTAN define estas misiones como parte de su patrulla aérea permanente, activa todos los días del año.

Qué pasó en el aire

Los cazas noruegos despegaron para identificar una aeronave que se aproximaba a la zona de vigilancia. Al final, el contacto fue reconocido como un Ilyushin Il-38 ruso, un avión de patrulla marítima y guerra antisubmarina usado para buscar barcos y submarinos.

El portavoz militar Stian Roen describió la salida como algo normal dentro de este tipo de guardias. «Los F-35 fueron enviados en una misión QRA completamente normal. Es procedimiento estándar que los aviones despeguen lo antes posible en estas situaciones», dijo Roen.

La alerta de Evenes

La sigla QRA viene de «Quick Reaction Alert», que puede traducirse como alerta de reacción rápida. En la práctica, significa que dos cazas están listos para despegar en muy poco tiempo cuando aparece una aeronave no identificada cerca del espacio aéreo noruego.

Las Fuerzas Armadas de Noruega explican que el país mantiene dos F-35 en guardia continua en Evenes para la OTAN y para Noruega. Si un avión desconocido se acerca, esos cazas deben estar en el aire en un plazo de quince minutos para observarlo, identificarlo y documentar de dónde viene.

El Il-38 no es uno más

El Ilyushin Il-38 es un avión de origen soviético pensado para patrullar el mar. Su trabajo principal es buscar submarinos, vigilar buques y recoger información sobre lo que ocurre en una zona marítima amplia.

Las versiones modernizadas incorporan sistemas de búsqueda capaces de seguir varios objetivos a la vez, tanto en la superficie como bajo el agua. Dicho sin jerga, es como un avión con muchos «oídos» y «ojos» mirando el océano desde arriba.

El Ártico pesa más

El lugar importa casi tanto como el avión. El Alto Norte se ha convertido en una pieza clave para la OTAN porque conecta el Atlántico Norte con rutas marítimas, cables, bases y zonas de vigilancia militar.

La OTAN advierte que Rusia ha aumentado su actividad militar en el Ártico durante los últimos años, con más instalaciones, puertos y aeródromos en la región. Por eso, cada vuelo cerca de Noruega se mira con lupa, aunque no todos impliquen una amenaza directa.

El F-35 cambia la guardia

Noruega usa el F-35A como columna vertebral de su defensa aérea. El modelo sustituyó al F-16 en la misión de alerta rápida el 6 de enero de 2022, después de más de cuatro décadas de servicio del caza anterior.

Lea también: Tu WhatsApp esconde una papelera secreta que ocupa gigas sin que lo sepas

La Fuerza Aérea noruega opera desde Ørland como base principal, mientras que la alerta de la OTAN se realiza desde Evenes, más al norte. El Ministerio de Defensa noruego confirmó en 2025 la entrega completa de los 52 F-35 previstos para el país.

Por qué importa

La Fuerza Aérea noruega ha realizado ya 19 misiones QRA en 2026 y ha identificado 28 aeronaves, según datos difundidos por Luftforsvaret. No todo acaba en titulares, pero la rutina cuenta una historia clara. La vigilancia aérea en el norte de Europa se ha vuelto más frecuente.

Lea también: Lo que hacen los finlandeses con el móvil y los españoles deberíamos copiar ya

Para un pasajero, esto puede traducirse en unos minutos de espera dentro de un avión comercial. Para un mando militar, significa mantener una fotografía clara del cielo y del mar en una zona sensible. Al final del día, esa es la idea de la interceptación, ver primero y decidir después.

El informe principal se ha publicado en Defence Blog.



