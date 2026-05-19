Cámara, batería y precio: el Galaxy A57 vuelve a poner a la gama media en el centro de Samsung

Publicado el: 19 de mayo de 2026 a las 08:03

El Samsung Galaxy A57 llega como ese móvil que muchos recomiendan cuando alguien pregunta qué comprar sin irse a la gama alta. No parece querer romper la mesa, pero sí cubrir casi todo lo importante con una receta conocida.

La conclusión es bastante clara. El Galaxy A57 destaca por pantalla, batería y software, aunque se queda corto si lo que más importa es la cámara o tener un salto grande frente a generaciones anteriores. En España está disponible desde el 10 de abril de 2026 y parte de 529 euros, según Samsung España.

Un móvil muy Samsung

A primera vista, el Galaxy A57 se reconoce al instante como un Samsung. Sus líneas son limpias, los laterales son rectos y la trasera mantiene ese estilo que ya parece marca de la casa.

El cuerpo combina aluminio y cristal, con protección Gorilla Glass Victus Plus y resistencia IP68 frente al polvo y el agua en condiciones controladas. Eso no significa que sea inmortal, pero sí aporta tranquilidad para el uso diario.

El problema está en la mano. La versión azul oscuro se ensucia con facilidad y se siente resbaladiza, así que una funda no parece un capricho, sino casi una obligación. Pequeño detalle, gran diferencia.

Pantalla casi redonda

La pantalla vuelve a ser uno de los puntos fuertes del Galaxy A57. Monta un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus y refresco de hasta 120 hercios, una cifra que ayuda a que los desplazamientos por menús, redes sociales y juegos se vean más suaves.

En la práctica, eso se nota desde el primer rato. Ver una serie, leer mensajes o usar mapas no exige una pantalla de gama alta para sentirse cómodo, y aquí Samsung juega con ventaja.

El sonido cumple, aunque no brilla igual. Los altavoces ofrecen una experiencia correcta y tienen apoyo de Dolby Atmos, pero a volúmenes altos aparece cierta distorsión. Nada dramático, salvo que uses mucho el móvil como altavoz improvisado en casa.

Rinde para casi todo

El Galaxy A57 usa el Exynos 1680, un procesador pensado para la gama media. No es un chip para presumir en pruebas extremas, pero sí para abrir apps, moverse por internet, usar mensajería, GPS y redes sociales sin tirones molestos.

También aguanta bien la multitarea. Tener varias aplicaciones abiertas o partir la pantalla no parece ponerlo contra las cuerdas, algo importante en un móvil que aspira a durar varios años.

Eso sí, no conviene pedirle alma de consola. En juegos exigentes hay que bajar expectativas y no esperar gráficos al máximo de forma estable. Funciona, pero no es su terreno favorito.

La batería convence

La batería de 5.000 miliamperios hora es una de sus mejores armas. Con un uso normal, el análisis apunta a dos días de autonomía, incluso con más de siete horas de pantalla activa y todavía algo de carga restante.

¿Y quién quiere mirar el porcentaje de batería cada dos horas? Casi nadie. Por eso este apartado pesa tanto en la recomendación final.

La carga rápida, en cambio, deja un sabor más tibio. Samsung habla de carga ultrarrápida 2.0 y de alcanzar hasta el 60 por ciento en 30 minutos, pero el análisis sitúa la carga completa alrededor de hora y media con el cargador adecuado, que además no viene en la caja.

Software con recorrido

El Galaxy A57 llega con One UI 8.5 basado en Android 16. Es una interfaz cargada de opciones, pero estable y fluida, sobre todo combinada con la pantalla rápida.

La promesa de seis actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad es una baza seria. En un móvil de gama media, esa vida útil extra puede pesar más que una mejora pequeña en potencia.

También aparecen funciones de inteligencia artificial como el borrador de objetos, la transcripción de voz, Rodea para Buscar y «Mejor cara». Esta última intenta elegir una toma mejor cuando alguien sale con los ojos cerrados o con una mueca rara. Muy de la vida real.

La cámara no avanza bastante

El sistema trasero combina una cámara principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y una macro de 5 megapíxeles. La cámara frontal es de 12 megapíxeles, una configuración correcta sobre el papel para un gama media actual.

La cámara principal es la más fiable. Con buena luz ofrece fotos equilibradas, colores agradables y una exposición bastante estable, aunque a veces satura un poco más de la cuenta.

El gran angular baja el nivel y la macro aporta poco. Sirve para salir del paso, pero no transforma el móvil en una cámara versátil. Si haces muchas fotos por la noche, mucho zoom o quieres mejores retratos con la frontal, aquí hay rivales que pueden convencer más.

Veredicto del Galaxy A57

El Samsung Galaxy A57 es un móvil fácil de recomendar, pero no para todo el mundo. Tiene una pantalla muy buena, batería de sobra, software cuidado y una promesa de actualizaciones que le da valor a largo plazo.

Su mayor problema es que se parece demasiado a lo que Samsung ya venía haciendo. Al final del día, eso no lo convierte en un mal producto, pero sí deja la sensación de que la cámara, el sensor de huellas y el rendimiento en juegos pedían un paso adelante más claro.

El comunicado oficial del Galaxy A57 ha sido publicado en Samsung Newsroom España.



