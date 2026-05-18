El Edge 70 Pro pone 144 Hz, 50 megapíxeles y diseño premium por menos de 500 euros

¿Puede un móvil que ronda los 350 euros al cambio plantarse frente a modelos que cuestan bastante más de mil? Esa es la pregunta que deja el nuevo Motorola Edge 70 Pro, un smartphone presentado primero en India y con una ficha que suena más a gama alta que a móvil barato.

La clave está en el equilibrio. Motorola, propiedad de Lenovo, ha apostado por una pantalla muy brillante, una batería enorme, carga rápida y cámaras de 50 megapíxeles, pero sin acercarse al precio oficial del iPhone 17 Pro en España, que parte de 1.319 euros en la tienda de Apple. En la práctica, el Edge 70 Pro quiere ser ese móvil que parece caro hasta que miras la etiqueta.

Precio que aprieta

El Motorola Edge 70 Pro se vende en India desde 38.999 rupias en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La variante con 12 GB de RAM y 256 GB sube a 41.999 rupias en Flipkart, una de las plataformas donde aparece listado el dispositivo.

Tomando como referencia el cambio publicado por el Banco Central Europeo el 7 de mayo de 2026, esos precios se mueven aproximadamente entre los 350 y los 380 euros. No significa que ese vaya a ser el precio europeo. Pero sí explica por qué el lanzamiento ha llamado tanto la atención.

La comparación con Apple debe leerse con cuidado. El iPhone 17 Pro parte oficialmente de 1.319 euros en España, así que el Motorola cuesta bastante menos en su mercado inicial. Si llega a Europa con impuestos, distribución y margen comercial, lo normal es que suba.

Pantalla grande

El frontal del Edge 70 Pro gira alrededor de una pantalla de 6,8 pulgadas con tecnología AMOLED y tasa de refresco de 144 hercios. Traducido a lenguaje normal, eso significa una imagen grande, fluida y pensada para vídeos, juegos y redes sociales.

Motorola también habla de un brillo máximo de 5.200 nits. Es una cifra muy alta y, por lo general, sirve para que la pantalla se vea mejor cuando hay mucha luz, como en una terraza o en la calle a mediodía. La propia compañía matiza que esos datos proceden de pruebas de laboratorio y pueden variar según el uso real.

La pantalla cuenta además con validación Pantone, una certificación pensada para ajustar colores y tonos de piel con más precisión. No convierte por sí sola al móvil en una herramienta profesional, pero sí apunta a un enfoque claro hacia fotografía, vídeo y consumo multimedia.

Potencia y batería

Dentro del teléfono trabaja el MediaTek Dimensity 8500 Extreme, un chip de gama alta media pensado para ofrecer buen rendimiento sin disparar el precio. Motorola asegura que mejora la eficiencia energética y el rendimiento máximo frente a la generación anterior de MediaTek, aunque esas cifras dependen del uso y del entorno.

La batería es uno de los golpes sobre la mesa. El Edge 70 Pro monta una celda de 6.500 miliamperios hora, bastante más grande que la de muchos móviles premium actuales. En el día a día, eso debería traducirse en menos ansiedad por el cargador, aunque la autonomía real cambia si se juega, se graba vídeo o se usa mucho el brillo máximo.

También incluye carga rápida de 90 vatios y carga inalámbrica de 15 vatios. Motorola afirma que puede recuperar muchas horas de uso en pocos minutos, pero ese dato requiere el cargador adecuado y condiciones concretas. Vamos, lo de siempre con la carga rápida.

Cámaras con IA

En fotografía, Motorola destaca un sensor principal Sony Lytia 710 de 50 megapíxeles. Ese nombre puede sonar lejano, pero la idea es sencilla. El sensor es la pieza que capta la luz antes de que el software convierta la escena en una foto.

El comunicado global de Motorola habla de un sistema con cuatro cámaras de 50 megapíxeles, incluida una cámara teleobjetivo tipo periscopio. Sin embargo, algunas fichas de venta en India muestran una configuración trasera más simple, con cámara principal y ultra gran angular, además de la cámara frontal. Por eso conviene mirar la versión exacta antes de comprar.

La inteligencia artificial también entra en la cámara. Motorola menciona mejoras para procesar imágenes, afinar detalles y ayudar en escenas complicadas. No es magia. Es software intentando sacar una foto más limpia cuando la luz, el movimiento o el encuadre no ayudan.

Llegada global

Motorola indica que el Edge 70 Pro llegará en las próximas semanas a países de Europa, Oriente Medio, África, Latinoamérica y Asia Pacífico. La compañía no ha dado todavía un precio oficial para España ni para el resto de Europa.

Ese detalle es importante. Un móvil que parece una ganga en India puede quedar en otro escalón cuando aterriza en Europa. Aun así, si Motorola mantiene una etiqueta agresiva, el Edge 70 Pro podría competir con modelos de Oppo, Samsung, Xiaomi y Honor en la zona más difícil del mercado.

Al final del día, lo que intenta hacer Motorola es bastante claro. Ofrecer sensación de móvil premium sin obligar al usuario a pagar precio de buque insignia. Habrá que ver si la cámara, el software y la durabilidad están a la altura cuando lleguen las primeras pruebas independientes.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Motorola News.



