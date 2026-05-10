Las fotos de Artemis II que la NASA no enseñó en directo y ahora regala como fondos de pantalla

La NASA ha puesto en abierto una colección de fondos de pantalla gratuitos de Artemis II para móviles. Son imágenes reales de la Tierra, la Luna y un eclipse, captadas desde la nave Orion durante una misión que volvió a poner astronautas en las cercanías de la Luna después de más de medio siglo.

No es solo un paquete bonito para decorar el móvil. Estas fotos llegan después de que Artemis II despegara el 1 de abril de 2026 y amerizara el 10 de abril, tras un viaje de nueve días, una hora y treinta y dos minutos alrededor de la Luna. En la práctica, fue una prueba grande de Orion antes de intentar nuevos viajes a la superficie lunar.

Fondos de Artemis II

La galería oficial aparece como «Artemis II Wallpapers» y está pensada para descargar fondos en dispositivos móviles. Incluye archivos en formato JPEG con títulos como «A Sliver of Earth», «Earthset», «In Eclipse» y «Eclipse View from Orion», todos con ese punto de postal espacial que funciona muy bien en una pantalla pequeña.

Lo más llamativo es el contraste. La Tierra aparece como una esfera azul en medio de una oscuridad casi total, mientras la Luna se ve seca, gris y llena de relieve. Es el tipo de imagen que hace que el icono de WhatsApp parezca aparcado en mitad del espacio. Y sí, queda bastante bien.

También hay un detalle importante. No son ilustraciones ni fondos generados por ordenador, sino fotografías tomadas durante el vuelo. La NASA explica que las primeras imágenes del sobrevuelo lunar muestran regiones de la cara oculta de la Luna y un eclipse solar visto desde el espacio durante el paso de Orion el 6 de abril de 2026.

Cómo ponerlos en el móvil

En iPhone, lo más sencillo es descargar la imagen desde la web de la NASA y guardarla en Fotos. Después, entra en Ajustes, toca Fondo de pantalla, elige Añadir fondo nuevo y selecciona la foto descargada. Apple permite aplicarla a la pantalla de bloqueo, a la pantalla de inicio o a las dos.

En Android, el proceso cambia un poco según la marca, pero la idea es la misma. En muchos modelos puedes mantener pulsada una zona vacía de la pantalla de inicio, entrar en Fondo de pantalla y estilo, elegir una foto propia y decidir si irá en la pantalla de inicio, la de bloqueo o ambas. Google describe ese sistema en sus guías para Pixel.

Un consejo rápido. Si vas a usar una imagen con mucha Luna o mucha Tierra, conviene dejar la parte más oscura detrás de los iconos para que se lean mejor. También puedes combinarla con widgets sencillos de reloj, calendario o tiempo, sin llenar la pantalla de cosas. Menos ruido, más espacio.

Qué muestran las fotos

La nave Orion es la cápsula de la NASA diseñada para llevar astronautas a la Luna, mantenerlos con vida durante el viaje y traerlos de vuelta a la Tierra. En Artemis II viajó sobre el cohete SLS, el gran lanzador que forma parte de la columna vertebral del programa Artemis.

Artemis II no aterrizó en la Luna. Hizo un sobrevuelo lunar, que significa pasar alrededor de la Luna, observarla de cerca y seguir una ruta segura para regresar. Suena menos espectacular que caminar sobre el polvo lunar, pero es clave para comprobar sistemas, comunicaciones y maniobras con tripulación real.

Una de las imágenes más curiosas muestra un eclipse solar visto desde Orion. Desde esa posición, la Luna quedó iluminada por detrás del Sol de una forma que no se podía ver desde la Tierra. La NASA señaló que los astronautas de Artemis II observaron un eclipse que solo ellos podían contemplar por el lugar exacto en el que se encontraba la nave.

El regreso a casa

El 10 de abril de 2026, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último de la Agencia Espacial Canadiense, amerizaron frente a la costa de San Diego. La NASA informó de que completaron un viaje de casi diez días y llegaron a estar a más de 400.000 kilómetros de casa.

La parte final fue delicada, como suele pasar cuando una cápsula vuelve desde la Luna. Orion desplegó paracaídas de estabilización y luego tres principales antes de tocar el Pacífico a las cinco y siete de la tarde en la costa oeste de Estados Unidos. Equipos de la NASA, la Marina estadounidense y la Fuerza Aérea participaron en la recuperación y trasladaron a la tripulación al USS John P. Murtha para revisiones médicas.

Ese regreso explica por qué estas imágenes tienen algo más que valor decorativo. Son un recuerdo visual de una misión de prueba que salió adelante y que deja a la NASA un poco más cerca de su siguiente gran paso. No todos los días una foto de fondo de pantalla viene de una nave que acaba de rodear la Luna.

Lo que viene para Artemis

La hoja de ruta actualizada de la NASA apunta a Artemis III como una misión de demostración en órbita terrestre baja a mediados de 2027. Su función será probar el acoplamiento entre Orion y uno o dos aterrizadores comerciales de SpaceX y Blue Origin, sin bajar todavía a la superficie lunar.

Después, Artemis IV tiene como meta el primer alunizaje tripulado del programa Artemis a comienzos de 2028. Artemis V, prevista para finales de ese mismo año, sería otra misión de superficie, con vuelos posteriores planeados aproximadamente una vez al año. Dicho en corto, los fondos de pantalla son la parte bonita de una carrera mucho más larga.

La colección oficial de fondos de pantalla de Artemis II se ha publicado en la NASA.