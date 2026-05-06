Tres IAs, un mes y un ganador claro: el experto que ha despejado la duda sobre cuál usar en tu móvil

Elegir una IA para el móvil ya no va solo de «hacer preguntas» y recibir texto bonito. En la práctica, lo que mucha gente quiere es que el teléfono quite trabajo, como resumir un correo, apuntar una cita o enviar un mensaje sin estar saltando entre apps.

Eso es justo lo que puso a prueba el periodista tecnológico Parth Shah durante un mes con Gemini, ChatGPT y Claude en Android. Su conclusión es que, a día de hoy, Gemini es la opción más completa en ese sistema, aunque las otras dos siguen teniendo ventajas muy claras según la tarea.

Un mes de prueba real

La comparación no se centra tanto en quién «razona» mejor en abstracto, sino en quién encaja mejor en el móvil que llevas en el bolsillo. ¿De qué sirve una respuesta perfecta si luego tienes que copiar y pegarla en cinco sitios distintos?

En ese enfoque, pesan cosas muy mundanas, como abrir el asistente rápido, pedir una acción y volver a lo que estabas haciendo. Menos pasos, menos fricción, más sensación de que el teléfono trabaja contigo y no al revés.

También hay un detalle que cambia la lectura de todo esto. En Android, Google controla el sistema y muchas de las apps que usas a diario, así que su IA juega con ventaja por diseño.

Gemini gana por integración

La pieza clave de Gemini en Android es la integración con apps, que Google llama «Apps conectadas». En la práctica, significa que, si tú lo autorizas, Gemini puede apoyarse en servicios como Gmail, Google Calendar, YouTube Music, Spotify, Google Fotos o WhatsApp para completar tareas dentro del propio teléfono.

Eso se nota en peticiones muy de andar por casa, como «hazme un resumen del último correo largo» o «créame un evento para mañana por la tarde». No es magia, es acceso a las herramientas que ya estaban en el móvil, pero empaquetado en una conversación.

En móviles Pixel, además, Google explica que puedes activar Gemini con «Hey Google» o manteniendo pulsado el botón de encendido. Y cuando lo usas como asistente móvil, puedes pedir acciones rápidas por voz, como enviar un mensaje o encender luces si lo tienes vinculado.

ChatGPT para crear y hablar

ChatGPT queda muy bien parado cuando el objetivo es escribir con estilo, proponer ideas o darle forma a un texto. Si lo tuyo es preparar un mensaje, un guion, un título o un «yo lo diría así», suele sentirse más conversacional.

OpenAI, de hecho, vende su app oficial de Android como una herramienta pensada para llevar esas funciones en el bolsillo. En su ficha de Google Play destaca la generación de imágenes, el «Advanced Voice Mode» para hablar en tiempo real y la subida de fotos para, por ejemplo, transcribir una receta escrita a mano o pedir información sobre un lugar.

Si te gusta usar la voz, hay un matiz importante. En la ayuda oficial de OpenAI se explica que, para suscriptores, el modo de voz puede incluir compartir vídeo, subir imágenes o compartir la pantalla durante la conversación, algo pensado para situaciones en las que enseñar lo que estás viendo es más rápido que explicarlo.

Claude para documentos largos

Claude apunta más al trabajo largo y tranquilo, el de leer, ordenar y sacar conclusiones sin prisas. Anthropic lo presenta en Google Play como un asistente que puede buscar en la web y compilar hallazgos con citas, además de permitir conectar Google Drive, Gmail y Calendar para meter tu propio contexto en la conversación.

Aquí también entra su perfil visual. En la misma descripción se menciona que puedes subir fotos, PDF o capturas para que los analice, extraiga texto y explique lo que ve, algo útil cuando tienes un documento denso y quieres ir al grano.

Eso sí, conectar un asistente a tu correo o a tu calendario no es un paso menor. En su documentación, Anthropic detalla que esos conectores requieren autenticarte con tu cuenta de Google, que Claude solo accede a esos datos cuando se lo pides y que, en el caso de Gmail, puede leer y crear borradores con tu aprobación, pero el envío final se hace manualmente desde tu cuenta.

Cómo elegir sin volverse loco

La idea que se repite en el fondo es sencilla. No existe una «mejor IA» universal, existe la que mejor encaja con tu forma de usar el móvil, y eso cambia mucho entre personas.

Si quieres que Android sea más asistente y menos app suelta, Gemini suele tener ventaja por integración y accesos rápidos. Si lo que buscas es conversación, creatividad y un modo de voz que se sienta natural, ChatGPT puede encajar mejor en el día a día.

Y si lo tuyo son documentos largos, análisis con calma y trabajar con tu propio material, Claude puede ser una opción muy potente, siempre que tengas claro qué permisos le das. Al final del día, la pregunta es otra. ¿Qué parte de tu vida digital quieres automatizar y cuál prefieres seguir haciendo a mano?

La comparativa principal se ha publicado en Android Police.