Neuralink construye un robot para colocar implantes cerebrales en pacientes, y la clave es industrializar una cirugía milimétrica donde cada micra importa

Neuralink, la empresa de neurotecnología fundada por Elon Musk, ha mostrado una nueva versión de su robot quirúrgico para colocar «The Link», su interfaz cerebro-computadora. La idea es fácil de contar y nada fácil de hacer, insertar hilos muy finos en el cerebro para que una persona con parálisis pueda controlar un ordenador, un dron o un brazo robótico con señales cerebrales.

El paso importante no es solo el chip. Es la forma de ponerlo. La compañía quiere que la cirugía sea más repetible, más rápida y menos dependiente de movimientos manuales imposibles, algo clave si pretende pasar de unos pocos ensayos humanos a muchos más pacientes.

Un robot para el cerebro

El robot está diseñado para manipular los «hilos» flexibles del implante, que son más finos que un cabello humano. Según la descripción técnica difundida sobre la nueva demostración, el sistema usa ocho cámaras, imagen por tomografía de coherencia óptica y un movimiento de cinco ejes para guiar la colocación dentro del tejido cerebral.

En la práctica, eso significa que la máquina observa, calcula y ajusta su posición mientras trabaja. No es un brazo robótico cualquiera, sino una especie de máquina de coser microscópica para un órgano que se mueve, late y no perdona errores.

Neuralink también ha enseñado una modificación relevante en la entrada al cerebro. En vez de retirar la duramadre, la membrana resistente que protege el cerebro, el robot puede atravesarla para insertar los hilos. La compañía sostiene que este cambio podría acortar la intervención y reducir algunos riesgos quirúrgicos, aunque todavía debe confirmarse con datos clínicos amplios.

Qué hace el implante

Una interfaz cerebro-computadora es un sistema que lee señales del cerebro y las convierte en órdenes para una máquina. Dicho en simple, intenta saltarse el camino normal de los músculos cuando ese camino está roto o no funciona bien.

El trabajo técnico de Neuralink no empezó ayer. En un artículo publicado en 2019 en Journal of Medical Internet Research, Elon Musk y el equipo de Neuralink describieron una plataforma con muchos canales de registro cerebral y un robot capaz de insertar hilos flexibles con gran precisión.

La meta inicial es médica. Neuralink busca ayudar a personas con tetraplejia causada por lesión medular o esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que puede dejar a una persona sin control muscular aunque su mente siga activa. Para alguien que no puede usar las manos, mover un cursor con el pensamiento no es ciencia ficción de sofá. Puede ser independencia.

Ensayos con pacientes

El ensayo PRIME de Neuralink evalúa la seguridad y la funcionalidad del implante N1 y del robot R1. ClinicalTrials.gov describe estos estudios como pruebas en personas con dificultad para mover brazos y piernas, mientras la página de ensayos de Neuralink habla de controlar un ordenador y un brazo robótico mediante el pensamiento.

La compañía recibió autorización de la FDA para su primer estudio en humanos en mayo de 2023 y empezó las implantaciones humanas en 2024. No es lo mismo una autorización para investigar que una aprobación comercial. Ese matiz importa, porque la tecnología sigue en fase experimental.

El salto de escala, sin embargo, ya está en el centro del mensaje de Musk. Reuters informó en enero de 2026 de que Neuralink hablaba de 21 participantes inscritos en ensayos humanos en todo el mundo, frente a los 12 receptores comunicados en septiembre de 2025. La empresa también anunció en junio de 2025 una ronda de financiación de 650 millones de dólares para ampliar el acceso de pacientes a su tecnología.

Los primeros usuarios

Noland Arbaugh, el primer participante humano conocido, ha usado el implante para controlar un ordenador, jugar y navegar por internet. Neuralink publicó en 2024 una actualización en la que lo mostraba usando «The Link» para actividades como ajedrez y Mario Kart.

Alex, el segundo participante del estudio PRIME, recibió el implante en 2024 en el Barrow Neurological Institute. Según Neuralink, después de la cirugía llegó a usar el sistema para diseñar objetos en tres dimensiones y jugar a videojuegos, un salto llamativo desde mover un cursor hasta interactuar con herramientas más complejas.

Estos casos no prueban que el sistema esté listo para todo el mundo. Sí muestran, por ahora, que una interfaz cerebral implantada puede traducir intención de movimiento en acciones digitales útiles. Y eso ya cambia la conversación.

El reto de la cicatriz

El cerebro no es un puerto USB. Cuando se introduce un implante, el tejido puede reaccionar como ante un cuerpo extraño. Una de las preocupaciones es la cicatrización glial, un proceso en el que células de defensa y soporte rodean el electrodo y pueden dificultar la lectura de señales.

Un trabajo de John W. Salatino y otros investigadores revisó cómo los electrodos implantados en el cerebro pueden quedar encapsulados por células gliales. Otro análisis recogido por el National Center for Biotechnology Information explica que esa respuesta puede aumentar la distancia entre el electrodo y las neuronas, lo que debilita la señal.

Por eso el robot importa tanto. Colocar los hilos con menos daño, más estabilidad y mejor repetición podría ayudar a que el implante funcione durante más tiempo. Pero la palabra clave sigue siendo «podría». En medicina, las promesas necesitan años de seguimiento.

Por qué importa ahora

La automatización no convierte la cirugía cerebral en algo sencillo. Aun así, puede hacer que una parte muy delicada sea más constante, como cuando una máquina industrial repite un gesto que a mano sería demasiado pequeño y cansado.

Al final del día, Neuralink intenta resolver dos problemas a la vez. Por un lado, leer señales cerebrales útiles. Por otro, colocar el dispositivo de forma segura en muchas personas, no solo en unos pocos voluntarios muy seleccionados.

Si el robot demuestra fiabilidad, la tecnología podría acercarse a pacientes con parálisis severa que hoy dependen de cuidadores para tareas básicas. Si no lo hace, seguirá siendo una demostración potente, pero limitada. Ahí está la frontera real.

La demostración oficial del robot quirúrgico se ha publicado en Neuralink.



