Los enchufes modulares llegan a España para crear tomas eléctricas sin obras, una solución que convierte la instalación en piezas y permite “mover” electricidad como muebles

¿Necesitas un enchufe justo detrás del sofá, al lado del escritorio o en una pared donde no hay nada? Durante años, la respuesta ha sido bastante incómoda. O se tiraba de regleta, o se hacía una pequeña obra para abrir rozas y llevar el cable hasta el punto nuevo.

Ahora están ganando terreno los sistemas eléctricos de superficie, los carriles conductores y algunas soluciones inductivas que permiten llevar corriente a más zonas de la casa sin levantar media pared. No eliminan de golpe los enchufes tradicionales, pero sí cambian una idea muy asumida en los hogares españoles. El enchufe ya no tiene por qué quedarse quieto para siempre.

Enchufes sin rozas

La clave está en sacar parte de la instalación fuera del muro, pero sin dejar cables colgando como si fuera un apaño de fin de semana. Estos sistemas usan canaletas, perfiles o carriles discretos que se fijan sobre la pared, el techo, una viga o incluso un mueble.

La canaleta protectora no es una simple tapa decorativa. El Reglamento electrotécnico para baja tensión recoge las instalaciones interiores con tubos, canales protectoras y canalizaciones prefabricadas, y también permite colocar mecanismos como tomas de corriente dentro de determinados canales si se siguen las instrucciones del fabricante.

En la práctica, eso significa que una vivienda puede sumar nuevos puntos de corriente sin picar ladrillo. Sigue haciendo falta hacerlo bien, claro. No es magia, es electricidad organizada.

Cómo funciona el carril

El carril conductor funciona como una guía alimentada por corriente. Sobre esa guía se pueden colocar tomas móviles, adaptadores o módulos que se desplazan según la necesidad del usuario.

Fabricantes especializados en este tipo de soluciones, como Power Track, describen sistemas que permiten añadir, retirar o recolocar tomas a lo largo del carril mediante un giro sencillo. La idea es parecida a mover una lámpara de sitio, pero aplicada a los enchufes.

También existen canales de instalación y mecanismos de superficie pensados para integrar bases de corriente sin empotrarlas en la pared. Legrand, por ejemplo, comercializa canales DLP y bases de corriente para este tipo de montaje, una solución habitual en oficinas, reformas ligeras y espacios donde se busca flexibilidad.

Seguridad antes que diseño

La gran promesa de estos enchufes modulares no es solo estética. También pretende reducir el abuso de regletas, algo muy común en casas con pocos puntos de corriente y muchos dispositivos.

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que, al comprar una regleta, lo importante no es solo el número de tomas o el diseño. También hay que comprobar la potencia máxima y las medidas de seguridad, porque un uso incorrecto puede causar sobrecargas e incluso incendios.

Por eso estos sistemas suelen incorporar protecciones internas, tapas de seguridad, interruptores y módulos específicos para USB o carga rápida. Aun así, no conviene confundir comodidad con libertad total. Un horno, un radiador o un electrodoméstico potente no deberían conectarse a cualquier punto sin revisar la carga del circuito.

No todo es inalámbrico

La palabra «sin cables» puede sonar a ciencia ficción, pero hay que matizarla. En muchos casos, el cable sigue existiendo, solo que queda oculto dentro de una canaleta o integrado en un perfil.

Otra vía distinta es la inducción. Esta tecnología transmite energía mediante un campo magnético, algo parecido a lo que ocurre con una placa de cocina o con un cargador inalámbrico de móvil, aunque con reglas y potencias muy diferentes.

El Wireless Power Consortium trabaja en el estándar Ki para cocinas sin cables, pensado para alimentar pequeños electrodomésticos compatibles mediante superficies inductivas. Según la organización, este sistema puede entregar hasta 2.200 vatios en aparatos preparados para ello, sin batería y sin cable de alimentación visible.

Dónde encaja en España

En España, estas soluciones tienen mucho sentido en pisos antiguos, segundas residencias y reformas parciales. Son viviendas donde mover un enchufe puede convertirse en polvo, ruido, albañiles y una factura que nadie tenía prevista.

También encajan en despachos domésticos y zonas de teletrabajo. Basta pensar en una mesa con portátil, monitor, cargador del móvil, lámpara, altavoz y router cerca. La regleta bajo los pies acaba siendo casi inevitable.

Pero el cambio más interesante es cultural. La casa ya no se organiza alrededor de los enchufes disponibles. Ahora empieza a ocurrir lo contrario, la electricidad se adapta un poco más a la forma real en que usamos las habitaciones.

Lo que falta por comprobar

El punto débil está en la instalación. Muchos sistemas se anuncian como fáciles de montar, pero cuando se conectan a la instalación fija de una vivienda deben respetar la normativa y, en muchos casos, pasar por un profesional cualificado.

El Ministerio de Industria recoge el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas, que regulan instalaciones interiores, protecciones, tomas de corriente y condiciones de seguridad en viviendas. Ese marco sigue siendo la referencia, aunque el enchufe sea modular, móvil o de superficie.

Al final del día, la ventaja no está en despedirse para siempre del enchufe clásico. Está en dejar de depender tanto de él. Menos regletas, menos cables a la vista y más puntos de corriente donde realmente hacen falta.

La normativa de referencia se recoge en el Reglamento electrotécnico para baja tensión publicado en el Boletín Oficial del Estado.



