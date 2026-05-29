Google abre la puerta a que candidatos usen IA en procesos de selección, y el cambio obliga a redefinir “mérito” cuando la asistencia ya forma parte del trabajo

Google prepara un cambio notable en sus entrevistas de trabajo para ingenieros de software. A partir de la segunda mitad de 2026, algunos candidatos a puestos junior e intermedios en Estados Unidos podrán usar Gemini durante una parte de la evaluación técnica, según un documento interno revisado por Business Insider.

La idea de fondo es sencilla, aunque marca un giro importante. Si muchos programadores ya trabajan cada día con asistentes de inteligencia artificial, ¿tiene sentido evaluarles como si esas herramientas no existieran? Google parece inclinarse por una respuesta clara. Quiere medir no solo si alguien sabe escribir código, sino si sabe usar la IA sin tragarse sus errores.

Qué va a cambiar

El piloto afectará a una ronda concreta llamada «comprensión de código». En esa prueba, los candidatos tendrán que leer, depurar y optimizar una base de código ya existente, una tarea bastante parecida a lo que ocurre en un equipo real cuando alguien llega a un proyecto que no ha escrito desde cero.

Gemini funcionará como asistente aprobado durante esa parte de la entrevista. Google no busca que la herramienta sustituya al candidato, sino observar cómo la persona la usa, qué preguntas le hace y cómo comprueba las respuestas antes de tocar el código.

Brian Ong, vicepresidente de reclutamiento de Google, lo resumió así en declaraciones a Business Insider. «Siempre estamos evolucionando nuestros procesos de entrevista para asegurarnos de reclutar y contratar al mejor talento». También señaló que el piloto busca que las entrevistas reflejen mejor cómo trabajan los equipos en la era de la IA.

Gemini entra en la sala

Gemini es la familia de modelos de inteligencia artificial de Google, diseñada para trabajar con texto, código, imágenes, audio y vídeo. Dicho en cristiano, no es solo un chatbot para escribir mensajes, sino una herramienta capaz de ayudar en tareas técnicas si se usa con criterio.

En la entrevista, ese criterio será justo lo que se mida. Google evaluará la «fluidez con la IA», una expresión que incluye saber escribir prompts, validar resultados y depurar código. Un prompt es la instrucción que una persona da a la IA, como cuando alguien pide a un GPS la ruta, pero con más precisión y contexto.

La validación será una parte clave. Un candidato no podrá limitarse a copiar lo que Gemini sugiera, porque los modelos de IA pueden equivocarse con mucha seguridad aparente. Ahí está la trampa cotidiana de estas herramientas. Parecen saberlo todo, pero hay que revisar.

Menos memoria y más método

El cambio también forma parte de una revisión más amplia del proceso de contratación. La ronda conocida como «Googleyness and Leadership», que tradicionalmente miraba comportamiento, liderazgo y encaje cultural, pasará a incluir una conversación técnica sobre un proyecto previo del candidato.

Para perfiles más junior, una de las rondas técnicas tradicionales será reemplazada por un reto de ingeniería más abierto. La intención es valorar cómo razona una persona ante un problema, no solo si recuerda una solución típica de entrevista o si ha practicado cien ejercicios parecidos en casa.

En la práctica, eso puede beneficiar a candidatos que trabajan bien con problemas reales, donde las instrucciones no siempre están limpias y el código suele venir con historia. Cualquiera que haya arreglado un fallo en una aplicación vieja sabe que programar no siempre se parece a resolver un acertijo en una pizarra.

El debate de las entrevistas con IA

El movimiento llega en un momento delicado para la contratación tecnológica. Un informe de Greenhouse publicado en mayo de 2026 señala que el 63 por ciento de los solicitantes de empleo en Estados Unidos ya han pasado por una entrevista con IA, pero también que el 38 por ciento ha abandonado un proceso porque incluía una entrevista de este tipo.

La diferencia es importante. En muchos procesos, la IA entrevista, puntúa o filtra al candidato. En el piloto de Google, al menos sobre el papel, la IA queda en manos del aspirante y la decisión sigue liderada por humanos.

Eso no elimina todas las dudas. Google tendrá que explicar bien qué se permite, qué no se permite y cómo se juzgará el uso de Gemini. Si las reglas no son claras, dos candidatos podrían acabar jugando partidas distintas con el mismo tablero.

Por qué importa

Para los ingenieros de software, este piloto puede cambiar la preparación de las entrevistas. Ya no bastará con saber resolver ejercicios técnicos en silencio. También habrá que demostrar que se puede colaborar con una IA, detectar respuestas flojas y convertir sugerencias en mejoras reales.

Para otras empresas, el experimento puede actuar como señal. Si una compañía como Google normaliza el uso de asistentes de IA en entrevistas técnicas, es probable que más equipos revisen sus propias pruebas. No porque todos deban copiar el formato, sino porque el trabajo de programar ya ha cambiado.

Aun así, el resultado no está garantizado. El piloto empezará en equipos seleccionados, incluidos Cloud y la unidad de plataformas y dispositivos, y solo se expandirá si funciona. Al final del día, la pregunta no es si un candidato sabe usar Gemini, sino si sabe pensar mejor con Gemini delante.

La información principal se ha publicado en Business Insider.



