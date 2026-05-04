Alianza histórica de Xiaomi, Oppo y Vivo para poner fin al peor problema de los móviles Android: a partir de ahora será obligatorio un mecanismo de «memoria equitativa»

Tienes un móvil con mucha memoria y, aun así, algún día pega tirones, se calienta y recarga apps al volver del segundo plano. ¿Por qué pasa esto si el móvil es potente? No siempre es culpa del chip, muchas veces es la memoria de trabajo saturada por aplicaciones demasiado “hambrientas”.

Ahora varios fabricantes chinos han decidido poner orden. Bajo la alianza ITGSA, conocida como “Gold Standard Alliance”, han puesto fecha para que los desarrolladores ajusten sus apps a un mecanismo de “memoria equitativa”, justo cuando Google prueba límites parecidos en Android 17.

Qué es la RAM

La RAM es la “mesa de trabajo” del móvil. Ahí se guardan partes de las apps que estás usando para que todo responda rápido, como cuando alternas entre un chat y un vídeo.

El lío llega cuando una app se queda con más sitio del necesario o no “recoge” lo que ya no usa. Esa “fuga de memoria” acaba obligando al sistema a recortar por las malas, con ralentizaciones o cierres.

Reglas comunes

ITGSA ha publicado una notificación para impulsar el “mecanismo de memoria equitativa” en Android, con vivo, Xiaomi, OPPO y Honor como miembros impulsores. La idea es fijar un estándar común sobre cuánta RAM es razonable usar según el tipo de teléfono, para que optimizar no dependa de adivinar cómo se comporta cada marca.

El segundo paso es avisar antes de castigar. Cuando la memoria esté cerca del límite, el sistema enviará una señal a la app para que libere recursos por su cuenta, en vez de cerrar procesos a lo bruto.

El tercer punto es el contexto, porque no es lo mismo estar jugando que leer un mensaje. La alianza plantea normas “por escenarios” para que estas alertas molesten lo mínimo, y pide que las apps estén adaptadas antes del 30 de junio de 2026.

Aviso antes del cierre

En la práctica, esto se traduce en que el sistema puede mandar un aviso de memoria a la aplicación y darle margen para reaccionar. La documentación para desarrolladores de Xiaomi describe un flujo en el que la app recibe una advertencia, libera cachés, es decir, datos guardados para ir más rápido, y si el consumo sigue subiendo, se prepara para un cierre controlado.

Ese cierre “controlado” importa porque puede salvar lo que estabas haciendo. Si una app guarda el estado rápido, puedes volver y seguir casi donde estabas, en vez de empezar de cero.

También afecta al segundo plano. Música, mapas o apps de mensajería viven ahí, y la idea es que el sistema y la app se coordinen para que la limpieza no sea un susto.

Android 17 y MemoryLimiter

Google ya está moviendo ficha en Android 17 Beta 4, donde el sistema entra en fase de estabilidad para pulir lo que viene. En esa beta, Android introduce límites de memoria por aplicación basados en la RAM total del dispositivo y apunta a frenar casos extremos antes de que acaben en bloqueos o en un consumo de batería disparado.

Si una app se pasa, el sistema puede terminarla y en los registros puede aparecer la marca “MemoryLimiter” para ayudar a identificar el motivo. Dan Galpin, del equipo de relaciones con desarrolladores de Android, lo resume así, “A lighter memory footprint translates directly to smoother performance”, una forma simple de decir que usar menos memoria suele dar más fluidez.

La lectura aquí es incómoda para algunos equipos, pero clara. El “ya se apañará el sistema” pierde fuerza, y se premia a quien hace la app más ligera y predecible.

Qué cambia

Para el usuario, el objetivo es que el móvil sea más consistente, no solo rápido en una prueba. Menos tirones al cambiar de app y menos recargas inesperadas.

Para los desarrolladores, la presión se concentra en medir y recortar la memoria que se usa sin necesidad. En el día a día eso significa revisar cachés, imágenes y pantallas que no se cierran bien.

Aun así, conviene no venderlo como una varita mágica. Habrá apps que se adapten rápido y otras que tarden, y durante un tiempo puede haber más ajustes y cierres.

Fechas clave

La alianza fija el 30 de junio de 2026 como fecha para que las apps completen su adaptación, pero el impacto real se notará según lleguen actualizaciones de sistema y de aplicaciones. En paralelo, las señales del calendario de Android apuntan a un lanzamiento estable de Android 17 en junio de 2026, después de la etapa de betas.

Si todo encaja, los fabricantes ganan una base común y Google refuerza el control desde el sistema operativo. Y para quien solo quiere que el móvil no se quede pensando en mitad de un mensaje, eso ya sería bastante.

La notificación oficial se ha publicado por la Alianza para el Ecosistema de Terminales Móviles Inteligentes, conocida como ITGSA.



El comunicado oficial se ha publicado en ITGSA.