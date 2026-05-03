Después de 16 años pidiéndolo Spotify acaba de confirmar que llega la función que va a cambiar la forma en la que escuchas música

Abrir Spotify en el móvil y ver una lista interminable de playlists es algo muy común. Entre listas viejas, mixes que probaste una vez y recopilaciones para cada plan, tu biblioteca puede acabar pareciendo un cajón desastre.

La novedad es que Spotify ya está habilitando la creación y gestión de carpetas directamente desde el smartphone. ¿De verdad hacía falta abrir el portátil solo para esto? Parece que ya no, al menos en las cuentas donde la función aparece.

Qué cambia en la app móvil

La idea es simple. Una carpeta es un contenedor dentro de «Tu biblioteca» donde metes varias listas de reproducción para tenerlas agrupadas por tema, por actividad o por lo que te apetezca.

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Spotify lo describe en su guía «Carpetas de listas», que ya incluye el móvil junto con el ordenador y el reproductor web. Ahí detalla los pasos para crear una carpeta desde «Tu biblioteca», tocando el botón de «Plus» y eligiendo «Carpeta».

En la práctica, esto significa que puedes organizar sobre la marcha, como quien ordena una estantería antes de que se caiga. Menos vueltas, menos deslizar la pantalla y más control.

Una función que la gente llevaba años pidiendo

El contraste se entiende mirando atrás. En junio de 2012, un moderador en la comunidad oficial explicaba que las carpetas ya existían en la versión de ordenador y que se veían en iOS, y enlazaba incluso a una entrada antigua del blog de Spotify fechada en agosto de 2010.

La sensación de «esto llega tarde» se repite en mensajes más recientes. En julio de 2024, un usuario lo resumía sin rodeos, «I’ve never been able to create playlist folders or move playlists to existing folders on the mobile app».

Entre medias han cambiado los hábitos y también el peso del móvil. Hoy, para mucha gente, Spotify es una app de bolsillo más que un programa de escritorio.

Ordenar la biblioteca cuando la música no para

No se trata solo de tener carpetas por capricho. Para mucha gente, la biblioteca es donde se decide qué suena cada día, y una biblioteca saturada te hace perder tiempo.

Piénsalo en una escena normal. Estás en la calle, buscas tu lista de correr y te salen diez con nombres parecidos porque las hiciste en épocas distintas. Una carpeta no te descubre música, pero te quita ruido.

También ayuda cuando conectas el coche o cuando sueles escuchar en altavoces compartidos en casa. Menos dudas y más darle a reproducir.

Reproducir una carpeta entera y lo que aún falta

La carpeta no solo sirve para guardar. En un hilo antiguo de la comunidad de Spotify se explicaba que, al meter varias listas en una carpeta, se puede «reproducir la carpeta completa» y también usar el modo aleatorio para mezclar canciones de todas esas listas.

Eso encaja con lo que ahora cuentan algunos usuarios que ya ven la función en su teléfono. En Reddit, un usuario escribió, «You can now create folders and move playlists to them on the mobile app», y añadía que también podía reproducir todas las listas dentro de la carpeta y activar el shuffle, que es el modo aleatorio.

Aun así, conviene bajar un punto las expectativas. Spotify habla de carpetas de listas, así que el enfoque está en playlists, no en crear carpetas para álbumes completos. Es una mejora grande, pero no es un rediseño total de «Tu biblioteca».

Por qué puede que todavía no te aparezca

Si buscas ya la opción y no la ves, no significa que estés haciendo algo mal. En apps grandes como Spotify, muchas funciones llegan por fases y a veces depende de la cuenta, no del móvil.

Lo más útil es comprobar que tienes la app al día y volver a mirar en «Tu biblioteca», en el botón de «Plus». Y si no sale, tocará esperar a que se active en tu cuenta. Esto pasa mucho.

La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de Spotify.