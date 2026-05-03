Casi nadie lo hace pero hasta un comunicado oficial de Samsung confirma que reiniciar el móvil a diario es clave para que funcione mejor y evitar bloqueos

Publicado el: 3 de mayo de 2026 a las 20:41

Hay días en que el móvil va lento justo cuando más lo necesitas. Abres una app, se queda pensando y la duda aparece, ¿toca reiniciar?

Samsung invita a reiniciar a diario, y una guía de la NSA habla de una vez por semana. Para la mayoría, lo semanal suele bastar, pero depende de cómo uses el teléfono.

Lo que pide Samsung

En una guía de soporte de Samsung España, la marca recomienda «convertir el reinicio de tu teléfono Galaxy en un hábito diario» para evitar que el móvil se ralentice o se quede congelado. También explica cómo programar un reinicio automático desde Ajustes y el apartado de mantenimiento del dispositivo, con la opción de reinicio a horas establecidas. La función solo se ejecuta cuando la pantalla está apagada, el móvil no se está usando y la batería está por encima de un 30 por ciento.

Su guía lo plantea como un primer paso cuando notas tirones, bloqueos puntuales o una app que se queda colgada. Es el «apaga y enciende» de siempre, pero convertido en rutina.

La idea encaja con quien usa el móvil muchas horas o instala apps sin parar. Reiniciar por la noche y olvidarse. Y listo.

Por qué una semana suele bastar

Los móviles actuales están diseñados para aguantar jornadas largas sin cuidados especiales. Android e iOS gestionan la memoria y duermen procesos cuando dejas una app, así que si todo va bien, reiniciar cada día puede ser innecesario.

Un reinicio semanal funciona como mantenimiento ligero, como ordenar el escritorio del ordenador. Suele mejorar la estabilidad con un coste mínimo.

Un móvil viejo, con poco espacio o recién actualizado puede agradecer reinicios más frecuentes. También influye tu ritmo, no es lo mismo chatear que editar vídeo.

Qué hace un reinicio

Reiniciar no borra tus fotos ni tus mensajes. Cierra procesos y libera la memoria RAM, la que el móvil usa para mantener apps «a mano».

A veces funciona mejor que cerrar apps una por una porque también reinicia servicios internos, como la red o tareas en segundo plano. Es una limpieza rápida.

Reiniciar es apagar y encender, mientras que restablecer es volver a estado de fábrica y eso sí borra datos. Para ganar fluidez, casi siempre hablamos de lo primero.

El factor seguridad

En su guía «Mobile Device Best Practices», la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recomienda «Power the device off and on weekly», apagar y encender el dispositivo cada semana. La idea es que algunos ataques que viven en memoria se interrumpen con el reinicio.

Reiniciar no es un antivirus ni te protege de todo. La guía insiste más en no abrir enlaces raros y mantener el software al día.

Apple describe un reinicio automático pensado para reforzar la protección cuando un dispositivo pasa mucho tiempo bloqueado y explica que en ese reinicio se eliminan claves y datos temporales de la memoria. En simple, reiniciar puede devolver el móvil a un estado más «cerrado» frente a accesos no autorizados.

Cuándo reiniciar más a menudo

Si el móvil se calienta sin motivo, la batería cae de golpe o una app se bloquea a menudo, reiniciar es una prueba rápida. También ayuda después de una actualización grande.

Si no quieres pensar en ello, programarlo a una hora tranquila, como cuando lo dejas cargando por la noche, suele ser lo más cómodo. Así evitas el reinicio «a la carrera».

Si los cuelgues siguen, toca mirar espacio libre, apps en segundo plano y caché y actualizaciones pendientes. A veces es incluso un problema de hardware.

El comunicado oficial más relevante se ha publicado en Samsung.