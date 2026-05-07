Claude triplica su cuota y Gemini crece un 643%: la fotografía del nuevo orden de la IA en 2026

Si miras solo el titular, parece una historia de caída. Similarweb, una firma de analítica digital, sitúa a ChatGPT con el 56,72% del tráfico web global de herramientas de IA generativa en marzo de 2026, frente al 77,43% de hace un año. Son más de 20 puntos menos y se nota.

Pero la lectura importante está debajo del número, porque el monopolio se ha roto. Gemini ya ronda un cuarto del tráfico y Claude, de Anthropic, acaba de cruzar el 6%, señal de que la gente reparte su tiempo entre varios asistentes. ¿Te suena más a cambio de hábitos que a desbandada?

Un mercado que ya no cabe en una sola pestaña

Cuando Similarweb habla de cuota, se refiere a qué parte del tráfico web se lleva cada servicio dentro del conjunto de webs de IA generativa. Dicho rápido, es el reparto de visitas entre sitios como ChatGPT, Gemini o Claude, no un censo perfecto de usuarios en todas las apps.

Aun así, el cambio es claro. En marzo de 2026, ChatGPT y Gemini suman algo más del 82% de ese tráfico, pero el resto ya no es “ruido” y empieza a tener forma. Por eso el foco se mueve del líder al tablero completo.

ChatGPT baja en cuota, no en presencia

OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, defiende que el tamaño del producto sigue creciendo. En una nota corporativa del 27 de febrero de 2026 afirma que ChatGPT tiene “more than 900M weekly active users” y más de 50 millones de suscriptores de consumo. Son cifras de otra liga.

Lea también: La predicción de Hawking sobre la IA que nadie quiso escuchar y que ahora preocupa a los gobiernos

Aquí está la trampa habitual de las cuotas. Puedes tener más gente usándote y, aun así, ceder porcentaje si el resto crece más rápido. En la práctica, muchos usuarios ya no eligen un único asistente para todo, igual que no usas una sola app para escuchar música, ver vídeos y chatear.

Gemini crece por estar donde ya están los usuarios

El ascenso de Gemini es el dato que reordena el mapa. En el último año, pasa del 6,00% al 25,46% de cuota y se convierte en el segundo gran polo del tráfico web de IA generativa, según el recuento de Similarweb. Es un salto enorme, aunque parte del mérito está en algo poco glamuroso, la distribución.

Google ha ido acercando Gemini a rutinas diarias. En Android, por ejemplo, la compañía explica que en algunos móviles “Gemini” viene como asistente principal y se puede activar con un gesto como mantener pulsado el botón de encendido. También lo empuja desde su propia experiencia de búsqueda, con funciones conversacionales como Search Live, un despliegue que Google anunció el 26 de marzo de 2026 y que, según la directora de producto Liza Ma, se apoya en modelos Gemini para hablar por voz y con cámara.

Claude rompe el techo del 2% y se mete en el top 3

El movimiento más llamativo de los últimos meses puede ser Claude. Similarweb lo sitúa en el 6,02% en marzo de 2026, frente al 1,40% de hace un año, y resume el giro así, “Claude almost doubled its share between February and March”. Para Anthropic, eso ya no es solo presencia, es posición.

Detrás, el pelotón también se mueve. DeepSeek aparece con un 3,74% y Grok, de xAI, con un 3,44%, mientras que Copilot marca un 1,99% y Perplexity un 1,64% en el último corte. Incluso en los detalles hay matices, Similarweb avisó en X de que añadió m365.cloud.microsoft/chat al cálculo de Copilot, algo que ayuda a explicar parte del salto

Lo que cambia para quien publica y vive de internet

Para marcas, medios y creadores, la consecuencia no es solo “qué asistente gana”. Es que optimizar para un único destino deja de ser un plan sólido, porque cada sistema suele citar y resumir de forma distinta. Y, por si fuera poco, los clics hacia otras webs no están creciendo al mismo ritmo que el uso.

En su análisis de tendencias de 2026, la especialista Maayan Zohar Basteker explica en Similarweb que las visitas a plataformas de IA suben, pero el tráfico de referencia hacia otras webs se estanca, ya que estas herramientas están diseñadas para responder y retener la atención. En el día a día, eso se nota cuando una respuesta te resuelve la duda y no abres ningún enlace. Fin de la historia.

El análisis principal se ha publicado en Similarweb.