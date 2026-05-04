Adiós a los móviles caros: Xiaomi lanza el Redmi A7 Pro con pantalla inmersiva y batería para dos días por menos de 150 euros

Xiaomi ha anunciado en Nigeria el REDMI A7 Pro, un móvil de gama de entrada que apuesta por dos ideas fáciles de entender, una pantalla grande y mucha autonomía. La compañía lo enmarca como un salto para la serie REDMI A en 2026, con un precio pensado para quien solo quiere un teléfono «para todo el día».

El mensaje central es simple, 6,9 pulgadas para ver más y una batería de 6.000 mAh que, según Xiaomi, puede pasar de los dos días sin recargar. ¿Cuánta gente compra un móvil solo para no vivir pegada al cargador? Bastantes, y por eso el anuncio insiste en pantalla, batería y funciones prácticas.

Un lanzamiento con extras locales

En su web de Nigeria, Xiaomi acompaña el modelo con una campaña de «regalos especiales» por el Día del Trabajo, activa entre el 28 de abril y el 27 de mayo de 2026. Entre los incentivos menciona Spotify Premium durante dos meses, ventajas en paquetes de datos, más garantía y un seguro de pantalla, con condiciones que cambian según el canal de compra.

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En el comunicado de lanzamiento, la marca también habla de un paquete valorado «hasta ₦75.000» que puede incluir datos de MTN, Spotify Premium, protector de pantalla, garantía extendida y hasta artículos cotidianos como aceite de cocina. El mismo anuncio fija dos precios, ₦126.300 para 4 GB y 64 GB, y ₦144.900 para 4 GB y 128 GB. Como casi siempre en este tipo de campañas, los extras dependen del periodo y de la tienda.

Pantalla grande y más cómoda

La pantalla de 6,9 pulgadas, unos 17,5 centímetros en diagonal, apunta a un uso muy de vídeo y redes sociales. Xiaomi indica un brillo máximo de hasta 800 nits para exteriores y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, que suele hacer que el desplazamiento se vea más suave y con menos «tirones».

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También incluye Wet Touch 2.0, una función que promete mejor respuesta táctil con los dedos mojados, grasientos o con jabón. Para el cansancio de ojos, Xiaomi liga sus sellos de TÜV Rheinland a controles sobre luz azul y parpadeo, y a tecnologías como la atenuación DC, que busca estabilizar el brillo en escenas oscuras.

Batería para olvidarte del enchufe

La batería de 6.000 mAh es el otro gran argumento, y Xiaomi la acompaña de cifras concretas que ayudan a hacerse una idea. En su ficha oficial habla de 2,37 días de uso, además de hasta 49 horas de llamadas, 35 horas de vídeo y 77 horas de música, medido en pruebas internas que pueden variar según el uso y la red.

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La marca añade un dato que interesa a quien no cambia de móvil cada año, 1.000 ciclos de carga manteniendo más del 80 por ciento de capacidad. En la práctica, eso busca frenar el desgaste típico de las baterías con el paso del tiempo. Sin milagros, pero con una promesa clara.

HyperOS 3 y la búsqueda «a lo que ves»

El REDMI A7 Pro estrena Xiaomi HyperOS 3 dentro de la familia REDMI A y lo usa para presumir de funciones con ayuda de Google. Una es Gemini, el asistente de IA, y otra es Circle to Search, que permite buscar lo que aparece en tu pantalla sin cambiar de app.

Dicho a pie de calle, es como marcar con el dedo un objeto, una frase o una imagen y pedir información al momento. Xiaomi también menciona herramientas para multitarea y para conectar dispositivos de la marca, aunque avisa de que la disponibilidad depende del modelo, la región y la versión del sistema. Eso suele ser lo normal.

Cámara de 13 MP y un modo «escáner»

En fotografía, Xiaomi apuesta por una cámara trasera dual de 13 MP con IA y por una frontal de 8 MP. La marca afirma que el sensor trasero capta un 13 por ciento más de luz que el del REDMI A5 y añade HDR+ para equilibrar sombras y luces en escenas complicadas.

Hay modo nocturno en ambas cámaras para sacar más detalle con poca luz, algo útil para fotos rápidas por la noche. Y para el día a día, incluye AI Sky para retocar cielos y un modo Documento que convierte la cámara en un escáner de bolsillo para recibos o apuntes. Sin más.

Rendimiento, diseño y precio

El terminal monta un procesador de ocho núcleos, almacenamiento UFS 2.2 y una opción de expansión de RAM que llega hasta 8 GB usando parte de la memoria interna. La idea es mejorar la respuesta en tareas normales, aunque esa «RAM extra» depende del espacio libre y no sustituye a más memoria real.

En diseño, Xiaomi menciona un grosor de 8,15 milímetros y colores como negro, azul niebla, verde palma y naranja atardecer, además de detalles prácticos como el jack de 3,5 mm, el lector de huella lateral, NFC según mercado y un modo de volumen al «200 por ciento». En Nigeria, los precios anunciados son ₦126.300 y ₦144.900 para las dos configuraciones disponibles, con promociones que pueden cambiar por tienda y periodo.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Xiaomi.