Es oficial: el Huawei plegable rompe la altura clásica y abre la puerta a otro tipo de móvil

El próximo gran cambio en los móviles plegables no parece estar en abrirlos más rápido ni en hacerlos más finos. La clave está en algo bastante más simple, casi de sentido común, hacerlos más anchos para que se parezcan menos a un móvil estirado y más a una tableta pequeña.

Huawei ha movido ficha antes que sus dos grandes rivales. La compañía ha lanzado en China el Pura X Max, un plegable de formato ancho que llega meses antes de los modelos que se esperan de Samsung y Apple. Y eso importa, porque 2026 apunta a ser el año en el que los plegables dejan de copiar el formato vertical de siempre.

Qué cambia con el Pura X Max

El Pura X Max es un plegable tipo libro, pero con una silueta más baja y ancha cuando está cerrado. Al abrirlo, la pantalla interior de 7,7 pulgadas se acerca más a una tableta compacta que al típico panel casi cuadrado de muchos plegables actuales.

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Huawei lo vende en cinco colores y con versiones que llegan hasta 16 GB de memoria RAM y un terabyte de almacenamiento. También incluye el chip Kirin 9030 Pro, HarmonyOS 6.1, una batería de 5.300 miliamperios hora y carga rápida por cable e inalámbrica. Sobre el papel, no es un simple experimento raro. Es un gama alta de verdad.

Por qué importa el formato ancho

Un «plegable ancho» es, en pocas palabras, un móvil que se abre como un libro pero reparte mejor la pantalla. La idea es que los vídeos, las apps partidas y los documentos tengan más espacio útil, sin esas franjas negras enormes que hacen que una pantalla grande parezca menos grande.

¿Quién no ha abierto un plegable para ver un vídeo y ha pensado que tampoco se gana tanto? Esa es justo la queja que este formato intenta corregir. En la práctica, una pantalla más horizontal permite ver contenido, leer y trabajar con dos apps de forma más natural, como cuando pasas de mirar algo en el móvil a apoyarlo en una tablet pequeña.

La idea no sale de la nada

Huawei no ha inventado desde cero este camino. Google ya exploró un móvil más ancho con el Pixel Fold, que tenía una pantalla exterior de 5,8 pulgadas y una interior de 7,6 pulgadas. Era más compacto y menos estrecho que muchos Galaxy Fold de su época.

Oppo también probó algo parecido con el Find N, presentado en 2021, con una pantalla interior de 7,1 pulgadas pensada para multitarea y uso tipo tableta. La diferencia ahora es el momento. Con Apple preparando su entrada y Samsung afinando su respuesta, el formato ancho deja de ser una rareza y empieza a parecer una tendencia.

Samsung prepara su respuesta

Samsung no se ha quedado quieta. Según filtraciones publicadas en Corea del Sur y recogidas por medios especializados, la marca prepara un Galaxy Z Fold Wide para un evento Unpacked previsto el 22 de julio de 2026 en Londres. Aún no está anunciado de forma oficial, así que conviene tomarlo con calma.

Las filtraciones hablan de una pantalla interior de 7,6 pulgadas y una exterior de 5,4 pulgadas, con un diseño más bajo y ancho que el Fold tradicional. También se espera que use un chip Snapdragon de nueva generación y que mantenga parte de la apuesta de Samsung por la inteligencia artificial y la productividad móvil.

Apple entra en la ecuación

Apple es la pieza que puede acelerar todo. Los rumores más repetidos apuntan a un primer iPhone plegable para septiembre de 2026, con una pantalla exterior de unas 5,5 pulgadas y una interior cercana a 7,8 pulgadas. Sería un salto grande para una compañía que suele entrar tarde en una categoría, pero con mucha presión sobre el resto del mercado.

TrendForce también ha señalado movimientos en la cadena de suministro de Apple, con Samsung Display como proveedor clave de paneles plegables y Foxconn en tareas de ensamblaje. Dicho de otra forma, aunque Apple no haya anunciado nada, la maquinaria industrial ya parece estar calentando motores.

Lo que queda por comprobar

El gran reto sigue siendo el mismo de siempre en los plegables. La bisagra, la durabilidad, el precio y la arruga central de la pantalla tienen que convencer a usuarios que no quieren pagar mucho por sentirse beta testers. Un móvil de este tipo puede ser espectacular en tienda y menos práctico en el bolsillo del día a día.

Aun así, el Pura X Max pone una idea clara sobre la mesa. Si los plegables quieren sustituir a un móvil y a una tablet pequeña a la vez, necesitan aprovechar mejor su pantalla.

La ficha oficial del Huawei Pura X Max se ha publicado en Huawei China.



