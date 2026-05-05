Lo que hacen los finlandeses con el móvil y los españoles deberíamos copiar ya

¿Tienes un móvil viejo que solo enciendes “por si acaso”, o para hablar con la familia por WhatsApp? Ese tipo de teléfonos todavía existe, pero la app cada vez pide más al sistema. Y ahora ya hay una fecha marcada en el calendario.

WhatsApp indica en su Centro de ayuda que, desde el 8 de septiembre de 2026, solo seguirá funcionando en Android 6 o posterior. Eso deja fuera a móviles con Android 5.0 y 5.1, versiones que llevan años lejos del circuito de actualizaciones.

Qué es perder soporte

Perder soporte no es que el icono desaparezca de golpe, pero se parece. En la práctica, WhatsApp deja de garantizar que la aplicación abra, se actualice y funcione con normalidad en ese sistema.

También significa que, si algo falla, no habrá una solución pensada para ese móvil. Puede que un día un mensaje no se envíe, que una función nueva no cargue, o que la verificación del número dé problemas.

Al final, el resultado es simple. Si tu Android es demasiado antiguo, WhatsApp deja de ser una opción fiable para el día a día.

Por qué WhatsApp sube el mínimo

WhatsApp, que pertenece a Meta, suele ajustar estos mínimos de vez en cuando. La idea es concentrar el desarrollo en versiones más modernas y dejar atrás sistemas con pocos usuarios o con límites técnicos claros.

La compañía lo explica en su documentación como una forma de mantenerse al día con la tecnología y evitar quedarse atada a plataformas antiguas. No es solo una cuestión de funciones llamativas, también de compatibilidad interna y mantenimiento.

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Esto no significa que Android 5 sea “malo” por sí mismo. Significa que, con el paso de los años, mantener todo funcionando en modelos muy antiguos sale cada vez más caro y más complicado.

Avisos antes del corte

Si tu teléfono está en el grupo afectado, la app debería avisarte con antelación. En el Centro de ayuda, WhatsApp explica que avisará cuando un dispositivo o sistema vaya a dejar de ser compatible y que repetirá recordatorios para que puedas actualizar.

Esos avisos suelen aparecer al abrir WhatsApp. No hace falta que estés buscando nada, el mensaje llega solo, como una señal de que toca revisar el móvil.

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¿La clave para no llevarte un susto? No esperar al último día. Especialmente si usas ese teléfono para el trabajo, para el instituto o para hablar con un familiar mayor que no cambia de móvil con facilidad.

Cómo ver tu versión de Android

Lo primero es saber qué versión tienes. Google explica que puedes verlo en “Ajustes”, dentro de “Acerca del teléfono” o “Acerca de la tablet”, y después en “Versión de Android”.

En esa misma guía, Google recuerda que los móviles antiguos no siempre pueden ejecutar versiones nuevas y que el calendario de actualizaciones depende del fabricante y del operador. Por eso, dos móviles del mismo año pueden tener historias muy distintas.

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Aun así, merece la pena mirar si hay una actualización pendiente. A veces un móvil se quedó atrás por simple dejadez, no por imposibilidad, y una actualización oficial puede alargarle la vida.

Si tu móvil ya no da más

Si tu teléfono no puede subir de versión, la opción más directa es cambiar de dispositivo. Puede sonar obvio, pero aquí conviene pensarlo como un cambio de “herramienta”, no como un capricho, sobre todo si WhatsApp es tu canal principal para hablar y enviar archivos.

Hay otra pista útil para ponerlo en contexto. Android 5.1 se anunció en marzo de 2015, cuando Dave Burke, vicepresidente de la plataforma Android en Google, presentaba esa actualización como un paso más dentro de Lollipop. Estamos hablando de una generación de móviles que, en muchos casos, ya ha pasado por varios dueños y cajones.

Si te toca migrar, lo normal es preparar el salto con calma. Revisa tus copias de seguridad, que son la “copia de tus chats”, comprueba que recuerdas tus claves y, si usas WhatsApp para temas sensibles, piensa en activar protecciones como el bloqueo con huella o PIN, un código.

Actualizaciones y requisitos

Este cambio se centra en Android, pero sirve para recordar algo más general. Las apps grandes se mueven al ritmo de los sistemas actuales, y Android ya va por Android 16 en la documentación oficial para desarrolladores.

En iPhone, la propia ficha de WhatsApp en la App Store marca iOS 15.1 como requisito mínimo, además de iPadOS 15.1 en iPad. Es una manera rápida de comprobarlo sin entrar en menús técnicos y, de paso, ver si tu modelo sigue dentro del circuito de actualizaciones.

A veces el aviso llega cuando el móvil ya estaba pidiendo relevo. La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp.