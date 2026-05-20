Es oficial: estos son los juegos gratis de PS Plus de mayo en PS5 y PS4

PS Plus de mayo de 2026 ya tiene alineación confirmada, y el gran nombre es EA Sports FC 26. Sony Interactive Entertainment ha anunciado que el simulador de fútbol de Electronic Arts llega junto a Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols para los suscriptores de PlayStation Plus desde el martes 5 de mayo.

La mezcla es curiosa. Un juego de fútbol enorme, un RPG de acción oscuro para PS5 y una aventura 2D con combates exigentes. ¿Buen mes para llenar la biblioteca? En gran medida, sí, sobre todo si no habías pasado por caja con EA Sports FC 26.

Tres juegos para mayo

El anuncio lo firma Adam Michel, director de operaciones y adquisición de contenido de Sony Interactive Entertainment. Según PlayStation, los tres juegos mensuales están disponibles para todos los miembros de PS Plus, desde Essential hasta Extra y Premium.

Eso importa porque no hablamos del catálogo extra del servicio, sino de los juegos mensuales que se pueden añadir a la biblioteca durante su ventana de disponibilidad. En la práctica, eso significa que basta con tener una suscripción activa y reclamarlos a tiempo.

La otra cara es que los títulos de abril ya dejaron paso a la nueva tanda. Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered y Sword Art Online Fractured Daydream estuvieron disponibles hasta el lunes 4 de mayo, así que el relevo ya está hecho.

EA Sports FC 26 manda

EA Sports FC 26 es el reclamo principal del mes. Electronic Arts presenta esta entrega con más de 20.000 futbolistas, más de 750 clubes y selecciones, más de 120 estadios y más de 35 ligas. Es el típico juego que no necesita demasiada explicación si has jugado un partido con amigos en el sofá.

La entrega incluye Football Ultimate Team, modo Carrera, Clubs, torneos y eventos en vivo. También introduce dos estilos de juego, uno más competitivo y otro más cercano al fútbol real, pensado para quienes prefieren partidos menos acelerados.

Los suscriptores de PS Plus reciben además el PlayStation Plus Icons Pack para Ultimate Team. La página oficial de PlayStation Store detalla que el paquete incluye una alineación de jugadores oro intransferibles y elecciones de jugadores icono o héroe, también intransferibles.

Wuchang cambia el ritmo

Wuchang: Fallen Feathers es la propuesta más dura del mes. Es un soulslike, una etiqueta que suele usarse para juegos de acción exigentes donde cada enemigo castiga los errores y donde aprender patrones pesa casi tanto como tener buenos reflejos.

El juego fue desarrollado por Leenzee y publicado por 505 Games. Su historia sigue a Wuchang, una pirata que despierta sin memoria en los últimos años de la dinastía Ming, mientras una enfermedad llamada el Emplumado transforma a la gente en monstruos.

Aquí no hay versión para PS4. Solo los usuarios que tengan una PS5 pueden descargarlo en esta promoción mensual, así que es el título que más marca la diferencia entre generaciones dentro de la selección de mayo.

Nine Sols apuesta por el 2D

Nine Sols también mira al público que disfruta los retos, pero lo hace desde otro sitio. Red Candle Games firma una aventura de acción y plataformas 2D dibujada a mano, con combates basados en desviar ataques en el momento justo.

Su mundo mezcla fantasía asiática, taoísmo y ciencia ficción en lo que el propio estudio llama «Taopunk». El protagonista, Yi, busca derrotar a los 9 Sols, los gobernantes de un reino olvidado llamado New Kunlun.

La gran ventaja frente a Wuchang es que Nine Sols sí está disponible en PS5 y PS4. Para quien siga en la consola anterior, este puede ser el tapado del mes, de esos que parecen pequeños hasta que te enganchan una tarde entera.

Qué aporta este mes

La selección de mayo funciona porque no apunta a un solo tipo de jugador. EA Sports FC 26 cubre el lado más popular y social, mientras Wuchang y Nine Sols ofrecen acción exigente para quienes buscan algo con más tensión.

También hay una lectura clara para PS Plus. Sony coloca un juego deportivo muy reciente como cabeza de cartel y lo acompaña con dos propuestas de nicho, pero con identidad fuerte. No todo el mundo quiere fútbol, claro. Por eso la combinación tiene más sentido que una lista de tres juegos parecidos.

Lea también: Lo que la NASA descubrió al revisar la nave Orión y por qué Artemis III podría retrasarse

Al final del día, lo que intenta hacer esta tanda es sencillo. Dar un nombre grande para atraer descargas y dos alternativas para que el mes no se quede en un único partido tras otro.

Antes de descargar

Conviene recordar que estos juegos no son «gratis» fuera del servicio. Se pueden reclamar sin coste adicional mientras tengas PS Plus, pero siguen ligados a la suscripción y a las condiciones de cada región.

También merece la pena añadirlos a la biblioteca aunque no vayas a jugarlos hoy. Es un gesto de un minuto y evita el típico «luego lo hago» que acaba en arrepentimiento cuando cambia el mes.

El anuncio oficial se ha publicado en PlayStation Blog.



