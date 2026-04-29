Battlefield 6 recupera el mapa más legendario de toda la saga y confirma contenido extra para las temporadas 3, 4 y 5

Battlefield 6 ha seguido el guion típico de los shooters actuales, un juego que cambia por temporadas y que se va “rellenando” con mapas y modos nuevos. La Temporada 2 empezó el 17 de febrero de 2026, y desde entonces muchos jugadores han repetido la misma petición, más variedad y escenarios más grandes.

Ahora Battlefield Studios y Electronic Arts han publicado una primera hoja de ruta para lo que queda de 2026. El plan recupera mapas clásicos en mayo, apuesta fuerte por combates en el mar en julio y deja tres mapas más para otoño, además de varias funciones pensadas para que sea más fácil encontrar partidas y jugar en comunidad.

Qué anuncia la hoja de ruta de 2026

El resumen oficial habla de “guerra total” a mayor escala, con mapas más grandes y el regreso de la guerra naval. También pone en la lista mejoras muy pedidas, como un navegador de servidores con servidores permanentes, el chat de proximidad, el retorno de los pelotones y las clasificaciones multijugador.

Para quien no esté metido en la jerga, la idea es sencilla. Un navegador de servidores te deja elegir partida con más control, y los servidores permanentes ayudan a que una comunidad pueda volver al mismo “sitio” una y otra vez. Y si quieres seguir de cerca cómo lo están probando, Battlefield Studios empuja su programa de pruebas con la comunidad en Battlefield Labs.

Temporada 3 en mayo con dos mapas clásicos

La Temporada 3 está prevista para mayo de 2026 y llega con dos nombres que suenan a “veterano del multijugador”. Ferrocarril a Golmud vuelve como una versión renovada y, según la propia hoja de ruta, será el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha, mientras que Bazar de El Cairo reinterpreta Grand Bazaar con un enfoque claro en el combate a corta distancia.

El tamaño de Golmud no se menciona por casualidad. En el vídeo de presentación, Philippe Ducharme, productor ejecutivo de Battlefield Studios, lo dijo de forma literal, “We’ve heard your feedback”, y remató que será “the biggest map in Battlefield 6 yet”, casi cuatro veces más grande que Mirak Valley. Si alguna vez te has sentido atrapado en mapas pequeños, este es el tipo de cambio que se nota rápido.

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Y luego está el otro extremo del espectro. Bazar de El Cairo apunta a lo que muchos buscan cuando entran “solo a echar una”, pasillos, esquinas, ruido y duelos a pocos metros, como cuando te cruzas con alguien en un mercado abarrotado y no hay espacio ni para girarte.

Temporada 4 en julio con guerra naval

La Temporada 4 está programada para julio de 2026 y recupera una palabra que en Battlefield tiene peso, guerra naval. El contenido anunciado incluye Isla Wake y el nuevo Arrecife Tsuru, y la idea es que el mar deje de ser decoración para convertirse en parte del combate.

Según lo detallado en la hoja de ruta y en los materiales de presentación, ambos mapas incorporarán portaaviones con cubiertas de vuelo operativas, vehículos navales y un sistema de olas dinámico. Dicho en claro, el agua no se quedará “plana”, y eso puede cambiar rutas, coberturas y riesgos cuando te mueves en barco o intentas desembarcar.

Además, se suman dos herramientas que suelen pedir quienes juegan con amigos o siguen partidas competitivas. Llegan las salas personalizadas para montar partidas a medida y un modo espectador para ver cómo se desarrolla el combate sin participar directamente.

Funciones para organizar partidas y comunidad

No todo son mapas, y aquí es donde la hoja de ruta intenta tocar el “día a día” del jugador. GameSpot destaca que, junto a los escenarios nuevos, están previstas mejoras como un navegador de servidores “de verdad”, partidas clasificatorias, un sistema de pelotones tipo clan, chat de proximidad y otras funciones para conectar mejor a la comunidad.

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También hay cambios para escenarios que ya existen. En esa misma lista aparecen revisiones de Blackwell Fields y New Sobek City, además de más ajustes de combate y armas a lo largo del año, lo típico de un servicio en vivo que va afinando balance y ritmo con el tiempo. No es lo más vistoso en un tráiler, pero suele ser lo que mantiene a la gente jugando semana tras semana.

Temporada 5 en otoño y la parte que sigue en el aire

De la Temporada 5, prevista para otoño de 2026, lo esencial es lo que todavía no han concretado. La promesa es clara, llegarán tres mapas nuevos como “sorpresa” de final de año, pero por ahora no hay nombres, fechas cerradas ni un desglose completo de modos.

Eso obliga a leer la hoja de ruta con algo de calma. Sirve para ver la dirección general, más escala, más herramientas sociales y el regreso de lo naval, pero el detalle fino se irá completando con publicaciones y notas posteriores.

La nota oficial se ha publicado en Electronic Arts.