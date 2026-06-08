El reinado de los Sims ha llegado a su fin con el estreno de Paralives, el juego que acaba de llegar y ya tiene el respeto de los fans

Paralives ha llegado a acceso anticipado el 25 de mayo de 2026 con una idea que suena menos espectacular que un tráiler fotorrealista, pero que puede importar más a largo plazo. El juego de Alex Massé and team, publicado por Paralives Studio, apuesta por explicar qué tiene, qué le falta y qué piensa añadir durante los próximos dos años.

La fecha no es un detalle menor. El plan inicial era lanzar el juego el 8 de diciembre de 2025, pero el equipo lo retrasó tras reconocer errores importantes en el modo de vida y falta de actividades en la ciudad. No es el tipo de noticia que alegra a nadie, claro, pero también evita una escena demasiado conocida en videojuegos. Mucha promesa, mucho tráiler y luego un mundo que se queda frío.

Una entrada más honesta

El acceso anticipado significa que el juego no está acabado. En la práctica, compras una versión jugable mientras el estudio sigue puliendo sistemas, corrigiendo fallos y escuchando comentarios de la comunidad.

Steam lo explica con bastante claridad. Los juegos en acceso anticipado pueden cambiar y no siempre llegan a su forma final, así que el jugador entra sabiendo que verá una obra en construcción. Paralives intenta apoyarse justo en eso, no esconderlo.

Esa transparencia conecta con una parte de los fans de los simuladores de vida que ya venía cansada de promesas enormes. En los comentarios y publicaciones compartidas por la comunidad, la idea que más se repite es simple: agradecen saber desde el principio qué están comprando.

Qué trae Paralives

Paralives permite crear personajes llamados Parafolks, construir casas y jugar en una ciudad de mundo abierto. Mundo abierto, dicho fácil, significa que el barrio se puede explorar de forma más continua, sin que todo parezca una sucesión de pantallas cerradas.

En el primer día están previstas funciones como ciclo de día y noche, trabajos, progresión profesional, rasgos de personalidad, emociones, deseos, habilidades, necesidades, relaciones, cocina, facturas, incendios, envejecimiento, hijos, autonomía de personajes, tiendas, restaurantes, museo y herramientas de modificación. También incluye construcción flexible con paredes curvas, pisos a varios niveles, recoloración y muebles redimensionables.

No es poca cosa, pero tampoco es todo. Faltan sistemas como estaciones, calendario, árbol familiar, mascotas, coches, bicis, barcos, piscinas, progresión de personajes no jugables, pesca, jardinería y herramientas para crear ciudades. Ahí está la diferencia de tono. El estudio no vende esas piezas como si ya estuvieran dentro.

Lo que queda fuera

La hoja de ruta apunta a unos dos años de acceso anticipado antes de la versión completa. Durante ese periodo, Paralives Studio quiere añadir más contenido y mejorar lo que ya existe, con actualizaciones gratuitas y sin DLC de pago.

Ese punto puede parecer pequeño, pero en un simulador de vida pesa mucho. Este tipo de juegos suele crecer durante años con expansiones, muebles, mascotas, estaciones, barrios y sistemas sociales. Si cada parte llega troceada y con precio extra, la sensación cambia por completo.

También hay un matiz importante. Paralives no intenta competir solo con músculo técnico. Su baza está más cerca de la confianza. Al final del día, un jugador puede perdonar que falte contenido si siente que el estudio se lo ha dicho antes.

El contraste con inZOI

La comparación con inZOI es inevitable. El juego de inZOI Studio y Krafton salió en acceso anticipado el 27 de marzo de 2025 con gráficos realistas, herramientas de IA generativa y una propuesta muy ambiciosa para el género.

El problema está en la retención. Según SteamDB, inZOI alcanzó un pico histórico de 87.377 jugadores simultáneos el 28 de marzo de 2025, pero en la consulta del 25 de mayo de 2026 rondaba los 3.096 jugadores conectados. Eso no borra sus aciertos, pero sí muestra que el impacto inicial se enfrió mucho.

Krafton ha intentado ampliar el juego con Island Getaway, su primer DLC oficial gratuito. La expansión añadió Cahaya, una nueva ciudad con islas, granjas, pesca, minería, artesanía, resort, snorkel y actividades de ocio. Suena más cercano a la fantasía tranquila de Stardew Valley que al pulso urbano de Los Sims.

La partida real

Paralives no gana nada solo por ser más pequeño. También tendrá que demostrar que sus sistemas sociales no se quedan cortos, que la ciudad no parece vacía y que el modo de vida engancha más allá de crear personajes bonitos y casas con encanto.

Pero su punto de partida es interesante. En vez de prometer una revolución completa desde el primer día, el equipo reconoce límites, enseña una hoja de ruta y pide tiempo a cambio de claridad. No es tan vistoso como una captura espectacular. Quizá por eso funciona.

Para los fans de Los Sims, la pregunta ya no es solo qué juego tiene mejores gráficos. La pregunta es cuál respeta más su tiempo, su dinero y sus expectativas. Paralives acaba de entrar en esa conversación con una estrategia sencilla, pero bastante poderosa.

El comunicado oficial y la información principal sobre el acceso anticipado se han publicado en la web de Paralives.



