Japón desafía silenciosamente a EEUU en la carrera supersónica y desarrolla en secreto un motor Mach 5 que puede transportar pasajeros de Tokio a Nueva York en menos de 2

Japón ha entrado con discreción en una de las carreras más difíciles de la aviación. Un equipo de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, Waseda University, la Universidad de Tokio y la Universidad Keio ha probado en tierra una aeronave experimental hipersónica capaz de simular un vuelo a Mach 5.

La idea suena a ciencia ficción, pero la prueba no fue un anuncio de marketing. No hay un avión de pasajeros listo para despegar mañana. Lo que sí hay es una pieza importante del puzle para un futuro en el que cruzar el Pacífico en unas dos horas deje de ser una fantasía de aeropuerto.

Qué ha probado Japón

El trabajo fue coordinado desde Waseda University por el profesor Tetsuya Sato, junto a investigadores de JAXA y de universidades japonesas. El equipo construyó un vehículo experimental de unos dos metros, pequeño para un avión, pero suficiente para probar cómo se comportan juntos el fuselaje, el motor y el control de vuelo a velocidades extremas.

La prueba se realizó en el Centro Espacial Kakuda, en Miyagi, dentro de una instalación para motores estatorreactores. Allí se recreó un entorno equivalente a volar a cinco veces la velocidad del sonido. No es poco. A ese ritmo, el aire deja de comportarse como una brisa y empieza a ser casi una pared caliente.

El motor sin aspas

El concepto clave es el estatorreactor, un motor que comprime el aire usando la propia velocidad del vehículo. A diferencia de un reactor comercial, no necesita grandes aspas internas para apretar el aire antes de quemar el combustible. La NASA explica que estos motores funcionan mejor a velocidades supersónicas, aunque no pueden arrancar desde parado y necesitan otro sistema que los lleve primero a gran velocidad.

En la práctica, eso significa que un avión así no despegaría como un Airbus normal y luego aceleraría sin más. Primero tendría que alcanzar una velocidad muy alta con ayuda de otro sistema. Después, el estatorreactor podría hacer su trabajo. Es como intentar encender una barbacoa en mitad de un vendaval, solo que el vendaval viaja más rápido que una bala.

Hidrógeno y calor

El experimento japonés usó combustión con hidrógeno, un combustible clave para muchos proyectos de aviación rápida. La instalación de JAXA en Kakuda está preparada para ensayos con modelos de motores de respiración aérea, incluidos ramjets, scramjets y otros sistemas combinados, y permite medir presión, temperatura, flujo y calor durante las pruebas.

El calor fue el gran enemigo. Según JAXA, durante el ensayo la temperatura alrededor de la aeronave se acercó a los 1000 grados Celsius, pero la estructura aislante mantuvo el interior cerca de condiciones normales para que la electrónica siguiera funcionando. También se midió la temperatura de los gases de escape para estudiar el impacto ambiental del motor de hidrógeno.

Más rápido que el Overture

La comparación inevitable es Boom Supersonic y su Overture, el avión estadounidense que busca devolver los vuelos supersónicos de pasajeros. Boom afirma que Overture podrá transportar entre 64 y 80 pasajeros a Mach 1,7, aproximadamente el doble que los aviones comerciales actuales.

Ahí se ve el salto japonés. La distancia aérea entre Tokio Narita y Nueva York JFK ronda los 10.854 kilómetros, mientras que entre Los Ángeles LAX y Nueva York JFK hay unos 3.983 kilómetros. En un cálculo ideal, sin contar ascenso, descenso, rutas reales ni restricciones operativas, Mach 5 permitiría cubrir el trayecto transpacífico en torno a dos horas, mientras que Mach 1,7 dejaría la ruta estadounidense también por encima de las dos horas.

La física manda

Mach no es solo una cifra vistosa para titulares. La NASA define el vuelo hipersónico como el que supera Mach 5, y señala que a esas velocidades aparecen ondas de choque, grandes cambios de presión y un calentamiento brutal de la estructura.

Por eso el ensayo no se centró solo en que el motor ardiera bien. También importaba saber si las superficies de control podían moverse, si la estructura resistía y si los sistemas internos seguían vivos. Sin eso, no hay avión. Hay una antorcha carísima.

Lo que viene ahora

JAXA lleva años estudiando tecnologías para un avión hipersónico de clase Mach 5 capaz de cruzar el Pacífico en dos horas. Sus propios trabajos también han analizado configuraciones de un posible avión de pasajeros de unas 100 plazas para rutas como Tokio y Los Ángeles.

El siguiente paso no será vender billetes, sino probar más. El equipo japonés plantea usar cohetes de observación para llevar el demostrador a condiciones reales de vuelo. Si esa fase funciona, el proyecto pasará de un túnel de pruebas a un cielo mucho menos predecible. Y ahí empieza lo difícil de verdad.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Waseda University.



