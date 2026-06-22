Parecía imposible pero acaba de llegar el programa que va a jubilar al paquete Office de toda la vida: su alternativa es más práctica y eficiente y trae novedades jugosas

Office EU acaba de entrar en escena con una promesa muy concreta. Quiere ofrecer documentos, hojas de cálculo, presentaciones, correo, calendario, almacenamiento y videollamadas, pero con una diferencia que pesa cada vez más en Europa, la ubicación y el control de los datos.

La idea es sencilla de entender. En vez de usar una nube controlada por una gran empresa estadounidense, Office EU plantea una suite ofimática europea, basada en herramientas de código abierto y alojada en infraestructura europea. No es magia. Es una apuesta por soberanía digital, que significa decidir mejor dónde están tus archivos y bajo qué leyes se protegen.

Qué es Office EU

Office EU es una suite de productividad en la nube creada por EUfforic Europe B.V., una empresa neerlandesa con sede en La Haya. Su aviso legal identifica como director gerente a Maarten Roelfs y registra la compañía en la Cámara de Comercio neerlandesa.

La propia plataforma se presenta como una alternativa europea a Microsoft 365 y Google Workspace. Según su web oficial, Office EU es una suite completa, de propiedad europea y ejecutada sobre infraestructura europea.

Aquí entra una palabra que suena grande, pero es bastante cotidiana. «Código abierto» significa que la base del software se puede revisar con más transparencia, en lugar de depender solo de una caja negra cerrada. Office EU dice que su núcleo es abierto y auditable, algo pensado para empresas, ONG, familias y usuarios que no quieren mezclar comodidad con pérdida de control.

Qué incluye la suite

La suite incluye EU Drive para guardar y compartir archivos, EU Docs para editar documentos, EU Spreadsheet para hojas de cálculo y EU Presentation para presentaciones. También suma EU Calendar, EU Talk y EU Email, con calendario, videollamadas y correo sin publicidad, según la información oficial y el material de referencia facilitado.

En la práctica, eso significa que intenta cubrir el mismo terreno que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Google Drive, Google Docs o Meet. La clave no está solo en tener «otra app», sino en juntar el paquete entero bajo una misma idea, trabajar en la nube sin sacar los datos del marco europeo.

Office EU también asegura compatibilidad con formatos habituales como documentos de Word, hojas de Excel y presentaciones de PowerPoint. El servicio se apoya en Nextcloud y, para la edición de documentos, en herramientas como Collabora Online, basada en LibreOffice.

Por qué insiste tanto en Europa

El argumento de Office EU gira alrededor de la privacidad y la jurisdicción. La empresa promete que no hay transferencia de datos fuera de la Unión Europea, que cumple el Reglamento General de Protección de Datos y que el usuario puede exportar sus datos sin quedarse atrapado en un único proveedor.

La otra pieza del debate es la CLOUD Act de Estados Unidos. Esta ley permite, con orden judicial, solicitar datos electrónicos a proveedores sujetos a la ley estadounidense, incluso cuando la información está almacenada fuera de Estados Unidos, según el Supervisor Europeo de Protección de Datos y Eurojust.

Conviene no exagerarlo. No significa que alguien pueda abrir tus documentos sin más. Pero sí explica por qué algunos gobiernos, pymes y organizaciones europeas miran con más atención quién controla la nube donde trabajan cada día.

Cómo será el cambio

Office EU intenta que la migración no parezca una mudanza caótica. Su página de migración explica que permite copiar correo, carpetas, archivos, contactos y calendarios desde Microsoft 365 o Google Workspace, mientras el usuario mantiene intacta la cuenta antigua.

El proceso se plantea por fases. Primero se elige el proveedor de origen, luego se conectan las cuentas y después se ejecuta la copia. La compañía dice que el sistema informa del progreso y que la migración no exige instalar software adicional.

Esto importa porque cambiar de suite no es como cambiar de funda del móvil. Hay correos antiguos, archivos compartidos, calendarios, permisos y rutinas de trabajo. Si algo falla, el problema aparece el lunes por la mañana, justo cuando todo el mundo necesita trabajar.

Cuánto va a costar

La gran pregunta sigue sin una cifra cerrada. En su nota de prensa de lanzamiento, Office EU afirma que el precio será comparable al de las alternativas existentes, pero no publica todavía una tarifa oficial con planes concretos.

Como referencia, Microsoft 365 Personal aparece en España por 10 euros al mes o 99 euros al año. Google Workspace muestra su plan Starter desde 7 dólares por usuario al mes con compromiso anual, antes de descuentos promocionales.

Por eso, la comparación real dependerá de algo más que el precio mensual. Habrá que mirar almacenamiento, soporte, facilidad de migración, compatibilidad con documentos complejos y funciones avanzadas. Para una familia puede pesar más la sencillez. Para una pyme, el control de datos puede ser el punto decisivo.

Cuándo estará disponible

Office EU ya se ha lanzado oficialmente en La Haya, pero su despliegue sigue siendo gradual. La compañía afirma que está disponible mediante invitación para clientes seleccionados y que la expansión europea se hará por fases.

En su web, el servicio mantiene abierta una lista de espera. Los usuarios deben dejar su correo y explicar algo sobre su equipo para solicitar una invitación.

La duda, al final, es si Office EU podrá ofrecer suficiente compatibilidad y estabilidad para convencer a quienes llevan años dentro de Microsoft o Google. La promesa europea suena potente, pero el examen llegará cuando usuarios reales abran sus hojas de cálculo, compartan archivos con clientes y hagan videollamadas en un día normal de trabajo.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Office EU.



