Mucha gente lo deja funcionando durante semanas o meses sin interrupción pero los expertos instan a desconectar el router para asegurar que el Wi-Fi funciona al 100%

El router es ese aparato con luces que casi nadie mira hasta que internet empieza a fallar. Lo dejamos encendido durante semanas, meses o incluso años, como si fuera una nevera. Pero, igual que un móvil puede ir más fino después de apagarse y encenderse, el router también agradece un reinicio de vez en cuando.

La idea principal es sencilla. Reiniciar el router no va a multiplicar por arte de magia la velocidad contratada, pero puede limpiar pequeños fallos acumulados, cerrar procesos atascados y estabilizar una red doméstica que empieza a ir lenta sin una causa evidente. En muchos hogares, hacerlo una vez al mes es una rutina razonable.

Por qué se atasca el router

Un router moderno puede funcionar sin descanso durante mucho tiempo. Aun así, por dentro no es tan distinto de otros dispositivos electrónicos. Tiene memoria temporal, sistema interno y procesos que gestionan conexiones, contraseñas, dispositivos y tráfico de datos.

Con el uso diario, esa memoria temporal puede llenarse de datos que ya no aportan gran cosa. También pueden quedarse procesos bloqueados o pequeños errores de software que no rompen la conexión, pero sí la vuelven más torpe. Ahí aparecen los cortes raros, la carga lenta o el móvil que no se conecta aunque la contraseña sea correcta.

Linksys explica en su soporte que un ciclo rápido de apagado y encendido puede resolver problemas de conectividad. Google Nest también recomienda desconectar el cable de alimentación y esperar antes de volver a conectar el dispositivo cuando una red Wi-Fi no funciona bien.

Cada cuánto reiniciarlo

No hay una norma universal. Ni todos los routers son iguales ni todas las casas tienen el mismo número de móviles, televisores, consolas, cámaras o altavoces conectados. Un piso con dos personas no exige lo mismo que una vivienda llena de dispositivos inteligentes.

Como regla práctica, reiniciarlo una vez al mes suele ser suficiente para muchos usuarios. No es una obligación estricta, sino una especie de mantenimiento básico. Poco esfuerzo y posible beneficio. Así de simple.

Si el Wi-Fi se corta, algunas páginas tardan demasiado o los dispositivos empiezan a desconectarse sin motivo claro, puedes hacerlo antes. NETGEAR señala que reiniciar el router puede bastar para resolver problemas básicos de conexión y que los ajustes guardados se conservan durante el reinicio.

Cómo reiniciarlo bien

La forma más segura no es pulsar botones al azar. Lo recomendable es desconectar el router de la corriente, esperar unos segundos y volver a conectarlo. NETGEAR aconseja esperar 30 segundos en varios de sus equipos antes de encenderlos otra vez.

«La forma más sencilla de reiniciar completamente el router es desconectarlo, esperar al menos 30 segundos y volver a conectarlo», explica el especialista en informática Adnan Ahmed. Ese margen permite que los componentes se apaguen del todo y que el sistema interno arranque de nuevo desde cero.

Después, toca tener un poco de paciencia. El router puede tardar uno o dos minutos en volver a estar operativo, y en algunos casos algo más si también tiene que sincronizarse con el módem o con la red del operador. No pasa nada si internet no vuelve en el primer segundo.

Cuando el problema no está dentro

Reiniciar ayuda, pero no lo arregla todo. A veces la culpa está en el proveedor, en una avería de zona, en una red saturada o en el propio dispositivo que estás usando. Un portátil antiguo, una televisión con mal adaptador Wi-Fi o un móvil muy lejos del router pueden dar problemas aunque el router esté perfecto.

La ubicación también pesa mucho. NETGEAR recomienda colocarlo en una zona central, elevada y alejada de microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y otros aparatos que puedan interferir. TP-Link también aconseja evitar esquinas, paredes exteriores y obstáculos que debiliten la señal.

Las antenas cuentan más de lo que parece. Xfinity aconseja orientar una antena hacia arriba y otra hacia un lado en routers con varias antenas, porque así la señal puede repartirse mejor por la casa. Es el típico detalle que parece menor hasta que una habitación deja de ser un agujero negro de Wi-Fi.

Reiniciar no es resetear

Aquí conviene no confundirse. Reiniciar significa apagar y volver a encender. Se conservan el nombre de la red, la contraseña y la configuración. Es una limpieza rápida, no una mudanza completa.

Restablecer de fábrica es otra cosa. NETGEAR explica que un reinicio no cambia los ajustes guardados, mientras que un restablecimiento borra la configuración personalizada y devuelve el router a su estado original. TP-Link también advierte de que un restablecimiento elimina ajustes de internet, Wi-Fi, reglas de puertos y controles parentales.

Por eso el botón de reset no debería tocarse por rutina. «El botón de reinicio del router solo debe utilizarse durante la resolución de problemas avanzados», advierte Ahmed. Antes de llegar a ese punto, reiniciar, revisar la ubicación y comprobar si hay una incidencia del operador suele ser mucho más sensato.

El hábito más sencillo

Algunos routers actuales ya permiten reinicios desde una aplicación móvil. Otros incluso dejan programarlos de madrugada, cuando nadie está viendo una serie, jugando online o trabajando desde casa. En la práctica, eso convierte el mantenimiento en algo invisible.

También hay un matiz de seguridad. La Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos indicó en una alerta sobre el malware VPNFilter que reiniciar routers domésticos y de oficina podía ayudar a interrumpir temporalmente esa amenaza, aunque también recomendaba actualizar el firmware y proteger los accesos de administración.

Al final del día, reiniciar el router una vez al mes no es una cura milagrosa, pero sí una costumbre barata, rápida y fácil. Si tu Wi-Fi lleva tiempo raro, puede que la solución no empiece con una llamada al operador, sino con desenchufar el aparato, contar hasta 30 y volver a conectarlo.

La guía oficial principal sobre el reinicio del router se ha publicado en NETGEAR.



