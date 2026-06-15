Vuelve la idea de la primera “ciudad flotante” para 80.000 personas y casi una milla de largo, y ahí está el problema, el papel aguanta 12.000 millones pero el mar exige algo más

Para mucha gente, un crucero grande ya parece una ciudad. Hoteles, piscinas, restaurantes, teatros y miles de pasajeros moviéndose como si fueran vecinos durante una semana. El proyecto Freedom Ship quiere empujar esa idea mucho más lejos, hasta una ciudad flotante con viviendas, colegios, comercios y un hospital de investigación para unas 80.000 personas.
La parte clave es esta. Todavía no existe, no ha empezado a construirse y depende de una financiación enorme. Pero sus promotores han vuelto a ponerlo sobre la mesa con un plan que mezcla ingeniería naval, vida residencial y una pregunta bastante directa. ¿Puede una ciudad vivir siempre en movimiento?
Una ciudad en el mar
Freedom Cruise Line International presenta el Freedom Ship como una comunidad móvil, no como un crucero clásico con fecha de salida y regreso. La idea oficial habla de una ciudad en el mar, pensada para vivienda permanente, trabajo, salud, educación, comercio y ocio a gran escala.
Según la propia compañía, el proyecto ronda los 1,8 kilómetros de largo y busca funcionar como una ciudad autosuficiente. Eso significa que no bastaría con camarotes bonitos y bufés interminables. Harían falta servicios diarios, reglas internas, mantenimiento constante y una logística parecida a la de un municipio pequeño.
Casas, colegios y parques
El plan contempla hogares para unos 50.000 residentes permanentes, espacio para otros 10.000 visitantes y cruceristas, y una tripulación de alrededor de 20.000 personas. En la práctica, sería como meter una ciudad mediana dentro de una estructura marina que nunca tendría un puerto fijo.
A bordo habría colegios desde primaria hasta niveles superiores, bancos, tiendas, restaurantes, hoteles, un centro de convenciones, museos, un parque acuático y un estadio deportivo. También se habla de parques, pasarelas para caminar y un sistema de tranvía interno para moverse entre distritos. No es poca cosa.
El diseño importa
El arquitecto principal del plan es E. Kevin Schopfer, de Schopfer Associates, una firma que trabaja en arquitectura, diseño urbano y proyectos marítimos de gran escala. La compañía lo presenta como responsable de dar forma urbana al barco, para que no parezca solo una mole de acero colocada sobre el agua.
Schopfer se mueve en el terreno de la arcología, una mezcla de arquitectura y ecología que intenta diseñar grandes espacios habitables con menos fricción entre construcción, energía y entorno. Dicho más sencillo, la idea es que el sitio no sea solo enorme, sino vivible. Con esquinas más suaves, zonas verdes y recorridos a pie, el proyecto intenta parecerse más a un barrio que a una terminal flotante.
El gran obstáculo
Roger M. Gooch, director ejecutivo de Freedom Cruise Line International, es una de las caras principales del relanzamiento. La web del proyecto lo describe como una figura clave en el desarrollo a largo plazo del Freedom Ship, junto a Robert H. Pflueger, Sridev Mookerjea y otros perfiles de diseño, seguridad, tecnología e ingeniería naval.
Gooch ha defendido que hay demanda suficiente y ha resumido el problema con una frase muy clara, «la capitalización es clave». Traducido al día a día, hace falta mucho dinero antes de cortar la primera pieza del casco. Y aunque el plan habla de construirlo por módulos y ensamblarlo en alta mar, ese salto sigue siendo gigantesco.
Energía y normas
Uno de los puntos más llamativos es la energía. La información del proyecto habla de propulsión híbrida avanzada, recuperación de energía y sistemas completos de gestión de agua y residuos.
También se ha planteado la opción nuclear como vía para reducir emisiones directas durante la navegación. Pero aquí conviene bajar un poco el volumen. Un barco civil de este tamaño, con población estable y servicios médicos de investigación, tendría que resolver permisos, seguridad, seguros, emergencias, residuos y jurisdicción antes de venderse como una solución verde.
Más grande que los gigantes actuales
La comparación ayuda a entender la escala. Royal Caribbean sitúa al Star of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo, en 248.663 de arqueo bruto, con capacidad aproximada para 5.610 pasajeros en ocupación doble y 2.350 tripulantes.
Freedom Ship jugaría en otra liga, con más de dos millones de arqueo bruto y una población total prevista que multiplicaría varias veces la de esos megacruceros. Es como comparar un centro comercial con un distrito entero. Por eso el proyecto fascina, pero también despierta dudas razonables.
La vida flotante ya existe
La vida residencial en el mar no es una fantasía total. The World, por ejemplo, funciona como un yate residencial privado con 165 residencias y una comunidad de propietarios que viaja por el planeta.
También existe Villa Vie Odyssey, que se presenta como una opción de residencia y viaje continuo con más de 400 destinos dentro de una vuelta al mundo de tres años y medio. La diferencia es la escala. Freedom Ship no quiere alojar a cientos, sino a decenas de miles.
Qué tendría que pasar
Para que el proyecto avance, sus promotores necesitan cerrar financiación, demostrar que el diseño puede construirse, encontrar un astillero capaz de asumir piezas enormes y convencer a reguladores marítimos de varios países. Suena técnico, pero es bastante simple. Antes de vivir allí, alguien tiene que probar que aquello puede flotar, moverse y responder a una emergencia.
También queda la parte humana. ¿Quién gobierna una ciudad en aguas internacionales? ¿Qué normas protegen a los pacientes de un hospital de investigación? ¿Cómo se abastece a 80.000 personas sin convertir cada escala en una operación logística inmensa? Ahí está el verdadero examen.
El comunicado oficial del proyecto se ha publicado en Freedom Cruise Line International.