Los expertos en energía coinciden: esto es lo que cuesta dejar el cargador enchufado todo el día

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 12 de agosto de 2026 a las 20:52
Síguenos
Cargador de móvil enchufado a una toma de corriente sin utilizarse.

Dejar el cargador en la pared sin el móvil conectado no es gratis. La Comisión Europea define este estado como “consumo en vacío”, la electricidad que utiliza una fuente de alimentación conectada a la red cuando no alimenta ningún dispositivo.

La escala, eso sí, puede ser diminuta. Samsung declara menos de cinco milivatios para un adaptador de 25 vatios, y Xiaomi fija un máximo de 75 milivatios para un cargador USB-C de 33 vatios. Son milésimas de vatio, no la potencia grande que aparece en la caja.

La potencia de la etiqueta engaña

Que un adaptador indique 25, 45 o 65 vatios no significa que consuma esa cantidad durante todo el día. Esa cifra señala la potencia máxima que puede entregar cuando un dispositivo compatible la solicita, igual que la velocidad máxima de un coche no indica a qué ritmo circula siempre.

La normativa europea vigente limita a 0,10 vatios el consumo en vacío de muchos cargadores habituales de hasta 49 vatios que convierten la corriente de la pared en corriente continua. Ciertos modelos capaces de ofrecer varias tensiones tienen un límite más alto, de 0,30 vatios. La diferencia parece minúscula, pero se nota al calcular un año entero.

Cuánto gasta realmente

Si un adaptador consumiera cinco milivatios sin interrupción, gastaría menos de 0,044 kilovatios hora en un año. Con 75 milivatios, el resultado subiría hasta unos 0,657 kilovatios hora. No todos los modelos se comportan igual, y las declaraciones de los fabricantes son valores concretos, no una media del mercado.

Eurostat situó el precio doméstico de la electricidad en España en 26,1 euros por cada 100 kilovatios hora durante el primer semestre de 2025. Con esa referencia, dejar los dos cargadores anteriores enchufados todo el año costaría aproximadamente un céntimo y 17 céntimos. Incluso los límites europeos de 0,10 y 0,30 vatios equivaldrían a unos 23 y 69 céntimos anuales.

¿Qué ocurre con la estimación de 2,5 kilovatios hora al año? Equivale a un consumo continuo cercano a 0,29 vatios, casi el máximo europeo para ciertos adaptadores multivoltaje, pero muy por encima de los dos modelos recientes citados. Por eso no debería presentarse como el gasto típico de cualquier cargador de móvil.

Cuando el móvil sigue conectado

El cálculo cambia si el teléfono continúa unido al cable. En ese caso ya no existe consumo en vacío, porque el cargador puede alimentar el propio dispositivo, compensar tareas en segundo plano y realizar pequeñas recargas para mantener la batería. No es lo mismo.

Los móviles actuales controlan ese proceso. Apple explica que el iPhone reduce gradualmente la corriente al acercarse al máximo para limitar el calor, mientras que Samsung indica que algunos Galaxy detienen la carga al llegar al 100 por ciento y vuelven a iniciarla cuando la batería baja al 95 por ciento. Así se evita una carga continua a plena potencia.

Un ahorro pequeño que suma

Para una vivienda, desenchufar un único cargador moderno apenas cambiará la factura. Pero la escala transforma el problema. La Comisión Europea calcula que cada año se venden más de 400 millones de fuentes de alimentación externas en la Unión, una categoría que incluye cargadores para móviles, portátiles, routers y monitores.

La nueva regulación europea de ecodiseño se aplicará desde el 14 de diciembre de 2028 y también cubrirá cargadores inalámbricos, bases de carga y cables USB-C. La Comisión prevé que el conjunto de medidas reduzca alrededor de un 3 por ciento el consumo energético de estas fuentes a lo largo de su ciclo de vida para 2035, además de recortar el gasto de los consumidores en unos 100 millones de euros al año. No todo ese ahorro procederá de desenchufar cargadores, conviene matizarlo.

El motivo de seguridad

La cuestión no es que todos los cargadores sean peligrosos, sino que una unidad defectuosa, dañada o no conforme puede presentar riesgos. El sistema europeo Safety Gate ha publicado alertas sobre cargadores USB con aislamiento insuficiente, acceso a partes con tensión y posibilidad de descarga eléctrica o incendio. Son fallos concretos, no una característica normal del producto.

Las recomendaciones de seguridad pasan por comprar en comercios fiables, usar adaptadores compatibles y dejar de utilizar cualquier unidad con grietas, marcas de quemado, chasquidos, olor extraño o calor excesivo. También se aconseja desenchufar después de la carga y evitar dejar dispositivos cargando sin vigilancia durante la noche.

En la práctica, no hace falta convertir cada cargador olvidado en una emergencia doméstica. El ahorro individual es pequeño, pero desconectarlo antes de un viaje largo, cuando la toma no se va a usar o si el adaptador presenta daños elimina un consumo innecesario y reduce una exposición eléctrica evitable. Es un gesto mínimo que tiene sentido.

La normativa oficial principal se ha publicado en EUR-Lex por la Comisión Europea.


Sonia Ramírez

Noticias Relacionadas

Mujer cansada mirando el móvil mientras descansa en el sofá por la noche

Los expertos en psicología coinciden: «Cuanto más cansado está el cerebro, más busca estímulos fáciles como el móvil»

10 de agosto de 2026 a las 18:42
Cambio de batería de un teléfono móvil ante la nueva normativa de la Unión Europea.

La Unión Europea pone fecha al fin de las baterías selladas en los móviles: a partir de 2027 los usuarios podrán cambiarlas ellos mismos con herramientas normales

8 de agosto de 2026 a las 15:36
Persona consultando el perfil de WhatsApp con un estado que lleva mucho tiempo sin cambiar.

Los expertos en psicología explican que las personas que nunca cambian su estado de WhatsApp no son aburridos, simplemente lo utilizan para lo necesario y no necesitan validacion de otros

7 de agosto de 2026 a las 15:36
Cuatro procesadores frente a un acelerador de inteligencia artificial en una comparación tecnológica entre China y Estados Unidos.

DeepSeek pone cifras a la brecha tecnológica con EEUU: cuatro chips de Huawei equivalen a uno de Nvidia

6 de agosto de 2026 a las 09:42
Recreación de una nave espacial durante una misión de defensa planetaria para impactar el asteroide 2015 XF261.

China está preparando una misión de defensa planetaria para alejar de la Tierra el asteroide 2015 XF261 con un proyectil a Mach 26

5 de agosto de 2026 a las 20:41
Avión comercial Z4 de JetZero con diseño de fuselaje integrado (Blended Wing Body), apoyado por Japan Airlines.

Japón ya está construyendo un avión comercial sin fuselaje convencional que promete consumir hasta un 50% menos

5 de agosto de 2026 a las 09:41

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps Techy en

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© okdiario.com • Todos los derechos reservados.