WhatsApp lanza en secreto una actualización que iguala a Zoom y Meet: llamadas HD, sala de espera y cambio de dispositivo sin colgar, todo desde el navegador y sin instalar nada

WhatsApp ha empezado a activar las llamadas de voz y vídeo directamente en WhatsApp Web. Desde el 28 de julio de 2026, la versión para navegador permite hacer y recibir llamadas individuales y grupales sin descargar la aplicación de escritorio.

La actualización resulta especialmente útil en ordenadores del trabajo, equipos compartidos o portátiles donde no se permite instalar programas. No llegará a todas las cuentas a la vez, ya que la compañía ha optado por un despliegue gradual y no ha fijado una fecha concreta para completar el proceso.

Llamadas desde el navegador

Hasta ahora, escribir desde WhatsApp Web era sencillo, pero las llamadas empujaban a muchos usuarios hacia el móvil o la aplicación para Windows y Mac. Ese salto desaparece. “No hace falta descargar ninguna aplicación”, señala WhatsApp en su anuncio.

El navegador incorpora una pestaña específica de llamadas con el historial completo y una lista de contactos favoritos. También admite llamadas de voz y videollamadas tanto con una persona como con un grupo, siempre que el ordenador tenga micrófono y, para el vídeo, una cámara disponible.

WhatsApp indica que la función trabaja mejor con versiones recientes de Chrome, Edge, Safari y Firefox. Las llamadas grupales pueden reunir hasta 32 personas, aunque la calidad final dependerá de la conexión y del equipo utilizado.

Pantalla compartida y reacciones

La experiencia de WhatsApp Web se acerca bastante a la de otros dispositivos. Durante una videollamada será posible compartir la pantalla, mostrar un documento o enseñar una página abierta sin abandonar el navegador.

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También llegan las reacciones durante la llamada. En la práctica, eso permite responder con un gesto rápido sin cortar a quien está hablando, algo útil tanto en una reunión breve como en esa videollamada familiar donde todos intentan intervenir a la vez.

Cambiar de dispositivo sin colgar

Otra novedad permite transferir una llamada grupal activa entre dispositivos. Una conversación iniciada en el móvil o la tableta podrá continuar en WhatsApp Web o en la aplicación de escritorio, y también será posible hacer el recorrido contrario.

El detalle importa. WhatsApp presenta esta función para llamadas de grupo, no como una capacidad general confirmada para cualquier llamada individual. La idea es evitar que una conversación se corte cuando el usuario llega al ordenador o necesita salir de casa.

Una sala de espera para controlar el acceso

WhatsApp también incorpora una sala de espera en los enlaces de llamada. El creador debe activar la opción “Requerir aprobación para unirse” y, a partir de ahí, cada participante queda esperando hasta que se autorice su entrada.

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No se trata de una barrera automática para todas las llamadas grupales. Solo aparece cuando se utiliza un enlace y se habilita ese control, una diferencia importante para no confundir la novedad con un filtro permanente.

Vídeo HD desde el inicio

La compañía llama “QuickHD” a otra mejora pensada para los primeros segundos de una videollamada. Su objetivo es mostrar vídeo en alta definición desde el arranque, en lugar de tardar un tiempo en alcanzar una imagen más nítida.

También se estrena una función de reducción de ruido que busca apartar sonidos del entorno para que la voz llegue con mayor claridad. Puede gestionarse desde los ajustes de la propia llamada, algo práctico en una cafetería, una oficina abierta o una casa con bastante movimiento.

Privacidad, coste y precauciones

Las llamadas de WhatsApp Web mantienen el cifrado de extremo a extremo. Dicho de forma sencilla, el contenido queda protegido entre quienes participan y, según WhatsApp, ni la propia plataforma ni Meta pueden escuchar la conversación.

La compañía afirma que las llamadas no tienen límite de tiempo y no cobran una tarifa por minuto. Aun así, utilizan internet, por lo que el operador puede aplicar cargos de datos cuando no se usa una conexión wifi o una red incluida en la tarifa.

En un ordenador compartido o del trabajo, conviene cerrar la sesión al terminar y revisar después los dispositivos vinculados desde el teléfono. El despliegue sigue en marcha, así que la ausencia del botón de llamada no significa necesariamente que haya un problema.

El anuncio oficial se ha publicado en el blog de WhatsApp.



