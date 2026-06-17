El cambio más inaudito hasta la fecha llega a WhatsApp y la privacidad va a desaparecer para siempre

¿Quién no ha abierto WhatsApp antes de escribir un mensaje para intuir si la otra persona contestará pronto? La aplicación trabaja en una nueva pestaña de «Contactos» que podría mostrar, de un vistazo, quién está «en línea» y quién ha usado la app hace poco.

La clave está en el matiz. No es una función ya disponible para todo el mundo, ni siquiera para todos los usuarios beta. Según la información conocida hasta ahora, WhatsApp la mantiene en desarrollo y todavía puede cambiar antes de llegar al móvil de millones de personas.

Una pestaña para contactos activos

La idea es sencilla. WhatsApp quiere añadir una sección específica en la barra inferior de Android para encontrar contactos sin tener que buscar entre conversaciones antiguas o abrir una charla una por una.

Esa pestaña de «Contactos» funcionaría como una especie de agenda viva. Allí aparecerían los usuarios que están conectados en ese momento y también los que han tenido actividad reciente, algo útil cuando quieres mandar un mensaje y esperas una respuesta rápida.

En la práctica, no significa que WhatsApp vaya a mostrar a todo el mundo sin control. El sistema estaría ligado a las opciones de privacidad que ya existen en la aplicación, así que la visibilidad dependería de lo que cada usuario permita.

Quién aparece en línea

El apartado más llamativo es el indicador de actividad. Si una persona de tu agenda está usando WhatsApp y comparte su estado, podría aparecer en esa lista como contacto disponible.

También se espera una señal de «conexión reciente». No diría necesariamente que alguien está mirando el móvil justo en ese segundo, pero sí que ha usado la aplicación hace poco. Para mucha gente, eso ya es una pista bastante clara.

¿Es cómodo? Sí. ¿Puede generar dudas? También. WhatsApp lleva años caminando sobre esa línea fina entre facilitar la conversación y proteger la privacidad, y esta función vuelve a poner ese equilibrio sobre la mesa.

La privacidad pone el límite

WhatsApp ya permite elegir quién puede ver la hora de última conexión y el estado «en línea». El usuario puede ajustar esa visibilidad desde los controles de privacidad, según explica el propio centro de ayuda de la aplicación.

Eso significa que, si alguien ha ocultado su actividad, no debería aparecer en la nueva lista de contactos activos. Dicho de forma simple, la pestaña no serviría para saltarse una decisión de privacidad.

No es un botón mágico para espiar a nadie. Más bien sería una forma más rápida de ordenar la información que algunos contactos ya comparten, como cuando ves que alguien está disponible antes de llamarle.

Cambios en la pantalla principal

Para hacer hueco a esta pestaña, WhatsApp está probando una reorganización de la interfaz en Android. La barra inferior podría cambiar y algunas secciones actuales pasarían a ocupar otros espacios.

Los estados podrían colocarse en la parte superior de «Chats», con un formato parecido al de las historias de Instagram. Es una zona que muchos usuarios ya miran de forma casi automática, así que tendría sentido desde el punto de vista del uso diario.

Los canales también podrían integrarse dentro de «Chats», pero con filtros para que no se mezclen con mensajes personales. Hoy, WhatsApp presenta los canales como un espacio separado de los chats y las llamadas, dentro de «Actualizaciones».

Qué pasa con Meta AI

Otro cambio posible afecta a Meta AI. WhatsApp ha probado accesos más visibles a sus herramientas de inteligencia artificial, pero la llegada de «Contactos» podría mover esas funciones a un botón flotante más discreto.

Meta presenta «Meta AI» en WhatsApp como un servicio opcional para hacer preguntas, crear imágenes o ayudar con tareas dentro de la app. Aun así, no todos los usuarios tienen las mismas funciones, porque la disponibilidad depende de la región y de la versión.

Este movimiento encaja con una idea bastante clara. WhatsApp parece estar buscando una pantalla principal menos saturada, donde las conversaciones, los canales, los estados, la IA y los contactos tengan su propio sitio sin pisarse demasiado.

Cuándo llegará la novedad

Por ahora no hay fecha oficial. La nueva pestaña de «Contactos» sigue en desarrollo y no está activada de forma general para quienes usan la beta de Android.

Eso deja varias puertas abiertas. WhatsApp puede lanzarla tal como está, cambiar su diseño o incluso retrasarla si las pruebas internas no convencen. Pasa más de lo que parece con funciones que aparecen antes de tiempo en versiones de prueba.

Lo importante es no venderlo como una actualización ya cerrada. Si llega, cambiará una rutina muy cotidiana de WhatsApp, la de mirar a quién escribir y cuándo hacerlo.

La información principal sobre esta función ha sido publicada en WABetaInfo.



