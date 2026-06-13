Estos son los móviles de gama media-alta que más destacan en 2026, y por eso importa más de lo que parece, muchos ya compiten con los “premium” en lo que de verdad usas a diario

Por Sonia Ramírez
Publicado el: 13 de junio de 2026 a las 15:31
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Móviles de gama media-alta recomendados para trabajar en 2026 con gran batería y rendimiento.

Comprar un móvil para trabajar en 2026 ya no va solo de mirar el precio y elegir el más nuevo. La gama media-alta se ha convertido en el punto dulce para muchos profesionales, porque combina buen rendimiento, batería larga, cámaras solventes y años de actualizaciones sin llegar siempre al coste de un buque insignia.

La lista rápida queda así. Motorola Edge 60 Pro y Samsung Galaxy S25 FE son las opciones más equilibradas; Samsung Galaxy A56 5G y OnePlus 15R encajan mejor en oficina y multitarea; Google Pixel 10a y POCO F8 Ultra destacan para contenido; Honor 600 e Infinix Note 60 Pro tienen sentido si la batería manda; y POCO F8 Ultra o realme GT 7T son los más interesantes cuando hace falta potencia sostenida.

Vídeo oficial de presentación | Vídeo: Samsung

La lista rápida

Para un profesional, un móvil de gama media-alta debe aguantar muchas horas, abrir apps sin tirones y recibir parches de seguridad durante años. Parece básico, pero en la práctica marca la diferencia entre una herramienta fiable y un teléfono que empieza a molestar a media jornada.

También conviene pensar en el uso real. No necesita lo mismo quien trabaja con correo, hojas de cálculo y videollamadas que quien graba vídeos, edita fotos o pasa el día fuera de la oficina.

Equilibrio para trabajar

El Motorola Edge 60 Pro es una opción fuerte para quien quiere autonomía, carga rápida y un diseño resistente sin saltar a la gama más cara. Motorola destaca su batería de 6.000 mAh, la carga TurboPower de 90 W y el procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, una combinación pensada para jornadas largas y tareas exigentes.

El Samsung Galaxy S25 FE juega otra carta, la estabilidad a largo plazo. Samsung asegura siete generaciones de actualizaciones del sistema y siete años de parches de seguridad desde su lanzamiento global, algo clave si el móvil va a ser una herramienta de trabajo y no un capricho de temporada.

Oficina y multitarea

El Samsung Galaxy A56 5G encaja muy bien para productividad diaria. No presume tanto como un modelo más caro, pero ofrece una experiencia equilibrada y, sobre todo, hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema y seis años de seguridad, según Samsung.

El OnePlus 15R apunta a quien quiere una sensación rápida en todo momento. OnePlus lo presenta con Snapdragon 8 Gen 5, pantalla de 165 Hz y una batería de 7.400 mAh, cifras que lo acercan más a un móvil de alto rendimiento que a un simple gama media.

Contenido y cámara

El Google Pixel 10a es el candidato lógico para quienes hacen muchas fotos, editan imágenes o necesitan una cámara fiable sin complicarse. Google lo acompaña con funciones de IA, más de 30 horas de batería y siete años de actualizaciones del sistema, seguridad y Pixel Drops.

El POCO F8 Ultra va por otro camino, más bruto. Xiaomi lo sitúa con Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip VisionBoost D8, batería de 6.500 mAh, carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W, además de una cámara principal de 50 MP y teleobjetivo de cinco aumentos.

Batería fuera de la oficina

El Honor 600 es uno de esos móviles que tienen sentido para comerciales, técnicos, creadores o cualquier persona que pase muchas horas lejos de un enchufe. Honor habla de una batería típica de 7.000 mAh en su serie 600, aunque avisa de que la capacidad puede variar por región.

El Infinix Note 60 Pro también se coloca en esta categoría por autonomía y precio contenido. Infinix lo lista con Snapdragon 7s Gen 4 5G, pantalla 1.5K de 144 Hz, carga de 90 W y batería de 6.500 mAh, una receta pensada para aguantar uso intensivo sin disparar el presupuesto.

Potencia sin gama alta

El realme GT 7T es una opción para quien abre muchas apps, juega entre ratos o edita desde el móvil. Realme confirma batería de 7.000 mAh, carga SUPERVOOC de 120 W, cámara principal Sony IMX896 de 50 MP y vídeo 4K, así que no es un móvil pensado solo para WhatsApp y correo.

El POCO F8 Ultra repite aquí porque su propuesta es clara, mucha potencia por menos dinero que un gama alta tradicional. Si el trabajo incluye edición móvil, apps pesadas o mucha multitarea, su procesador y su batería lo convierten en uno de los modelos más completos de la lista.

Cómo elegir bien

La pregunta importante no es «cuál es el mejor móvil», sino cuál te va a fallar menos en tu rutina. Si priorizas actualizaciones y seguridad, Samsung y Google tienen ventaja; si buscas batería, Honor, Infinix, OnePlus y realme pisan fuerte; si necesitas potencia y creación de contenido, POCO entra muy arriba.

En la práctica, un profesional debería mirar cinco cosas antes de comprar. Procesador suficiente, buena memoria, batería real para todo el día, almacenamiento amplio y soporte de software, porque un móvil de trabajo no solo debe ir rápido el primer mes.

La información oficial sobre estos modelos se ha publicado en las páginas y comunicados de Samsung, Motorola, OnePlus, Google, POCO, Honor, Infinix y realme.

El comunicado oficial del Samsung Galaxy S25 FE se ha publicado en Samsung News.


Sonia Ramírez

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