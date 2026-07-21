Cada vez más gente lleva AirPods en conciertos y la razón no es la que estás pensando: en realidad los utilizan para reducir el ruido

En un concierto, ver a alguien con los AirPods puestos ya no significa que esté escuchando otra canción. Muchos asistentes los llevan sin música para rebajar el golpe del sonido y seguir oyendo el directo, un uso previsto en la guía de Protección Auditiva de Apple.

¿Sirve de verdad? Sí, pero los AirPods Pro solo recortan bastante ruido cuando el modelo, el modo, el sellado y la batería acompañan. En España, además, los Pro 2 y los Pro 3 no tienen la misma cobertura oficial.

AirPods como tapones

El detalle clave es el apellido Pro. Sus almohadillas de silicona cierran parcialmente el canal auditivo, mientras los micrófonos captan el ruido exterior y el chip H2 decide qué reducir. Los AirPods abiertos no ofrecen esta misma función oficial.

Apple convirtió aquella solución improvisada en una prestación específica con los AirPods Pro 2 y iOS 18.1 en los primeros mercados autorizados. En una ficha técnica de 2024, calculó que, ante 100 decibelios, Transparencia reducía entre 11 y 15 decibelios. Adaptativo llegaba a una rebaja de entre 25 y 29, y la cancelación de ruido se movía entre 25 y 30.

Lo que dicen las pruebas

Un análisis acústico dirigido por Nicky Chong-White, Jorge Mejía y Brent Edwards en National Acoustic Laboratories halló una reducción media de 27 decibelios con la cancelación activa de los AirPods Pro 2. El equipo también observó que Transparencia Adaptativa empezaba a contener el sonido fuerte a partir de unos 85 decibelios en el laboratorio.

¿Por qué importa una rebaja así? Porque el tiempo recomendado de exposición cae con rapidez cuando sube el volumen. La Organización Mundial de la Salud sitúa el margen semanal a 100 decibelios en unos 20 minutos, mientras a 110 se reduce a dos minutos y medio.

Más de mil millones de jóvenes corren riesgo de sufrir una pérdida auditiva evitable por hábitos inseguros. «Millones de adolescentes y jóvenes corren el riesgo de sufrir pérdida de audición», advirtió Bente Mikkelsen, de la OMS. Su norma para salas y eventos recomienda un promedio máximo de 100 decibelios, tapones disponibles y zonas tranquilas.

Mejor que nada, con límites

Decir que los AirPods nunca son un tapón real ya no es del todo correcto. Los AirPods Pro 3 pueden cumplir la norma europea EN 352 cuando se activa esa protección en un país compatible. También limitan el contenido reproducido a 82 decibelios con ese ajuste.

Pero siguen dependiendo de varias piezas. Deben tener carga, estar limpios y encajar bien, porque una pequeña fuga deja pasar más ruido. Un tapón pasivo de alta fidelidad no necesita batería y resulta más sencillo para quien va a conciertos cada semana.

Apple advierte de que su sistema no está pensado para ruidos impulsivos extremos, como fuegos artificiales, ni para sonidos mantenidos por encima de 110 decibelios. En ese escenario, ningún botón vuelve segura una sala demasiado ruidosa. Toca alejarse de los altavoces y descansar.

El matiz en España

A fecha de julio de 2026, la lista oficial de disponibilidad incluye España para la Protección Auditiva de los AirPods Pro 3, pero no para la función oficial de los Pro 2. Estos últimos pueden reducir ruido mediante la cancelación activa, aunque no conviene confundir ese efecto con una prestación regulada.

España sí aparece donde se puede realizar la Prueba Auditiva con los Pro 2 y Pro 3. Sin embargo, no figura en la lista de Asistencia Auditiva, diseñada para adultos con una pérdida percibida de leve a moderada. Es una diferencia regulatoria, no un fallo del auricular.

Los AirPods Pro 3 cuestan 249 euros en la tienda española de Apple. El precio hace atractivas sus funciones de salud, pero una prueba en casa no sustituye una evaluación completa cuando hay zumbidos persistentes, dolor o dificultad para seguir conversaciones.

Antes del primer acorde

Quien vaya a usarlos debería actualizar el iPhone y el firmware, comprobar el sellado y llegar con batería. En los Pro 3 también conviene configurar la protección EN 352 y revisar que siga activa. En la práctica, el ajuste importa tanto como el modo.

Para un concierto ocasional, unos AirPods Pro bien colocados son preferibles a entrar sin nada. Para festivales frecuentes, unos tapones de alta fidelidad siguen siendo una opción resistente y fácil de llevar en el bolsillo. También ayuda salir unos minutos a una zona tranquila.

Si al terminar queda un pitido que no desaparece, sensación de oído tapado o dificultad para entender voces, la OMS aconseja consultar a un profesional. No hace falta esperar a que el problema sea evidente. El oído no tiene botón de reinicio.

La documentación oficial principal se ha publicado en Apple.



