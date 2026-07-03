Brecha de seguridad muy peligrosa en Apple: una actualización de emergencia podría salvarte de ser espiado a través de tus auriculares

Apple lanzó el 16 de junio de 2026 la actualización 1B211 para los Beats Studio Buds, y no se trata de un simple ajuste menor. La nueva versión corrige un fallo de seguridad que podía permitir a un atacante cercano escuchar a través del micrófono de unos auriculares que aún no estaban emparejados y estaban buscando conexión.

La buena noticia es que el problema tenía un escenario bastante concreto. No afectaba al uso normal de los auriculares durante una llamada o escuchando música, sino al momento en que el dispositivo estaba en modo de emparejamiento, ese instante en el que aparece en el móvil como disponible para conectarse. Aun así, conviene actualizar cuanto antes. Un despiste pequeño, como dejar unos auriculares buscando Bluetooth en una mesa, puede abrir una puerta que nadie quiere tener abierta.

El fallo de los Beats

El problema afecta a los Beats Studio Buds y está identificado como CVE-2025-20701, un código que sirve para registrar vulnerabilidades de seguridad de forma pública. Dicho en sencillo, el fallo podía permitir que un dispositivo Bluetooth se emparejara sin el consentimiento claro del usuario.

Apple explica que un atacante dentro del alcance de Bluetooth podía llegar a escuchar por el micrófono de unos auriculares que todavía no estaban emparejados y que buscaban solicitudes de conexión. Es una situación limitada, pero no menor, porque el micrófono es una de las partes más sensibles de cualquier accesorio.

Por qué importa el Bluetooth

Bluetooth es la tecnología que permite conectar auriculares, relojes, altavoces o mandos sin cables. Funciona a corta distancia, como una especie de conversación privada entre dispositivos, pero esa conversación debe estar bien protegida para que nadie se cuele.

En este caso, la debilidad aparecía durante el emparejamiento, que es el proceso inicial en el que dos dispositivos se reconocen y aceptan conectarse. Si esa puerta no pide bien el permiso, alguien cercano y con conocimientos técnicos podría intentar aprovecharla. No hablamos de un ataque por internet desde otro país, sino de una amenaza de proximidad.

Los investigadores detrás

Apple atribuye el hallazgo a Dennis Heinze y Frieder Steinmetz, investigadores de seguridad de ERNW GmbH. Airoha, proveedor vinculado al código afectado, también reconoce en su boletín que estos investigadores identificaron varias vulnerabilidades relacionadas con su SDK de audio Bluetooth.

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Ese SDK es, en pocas palabras, un conjunto de herramientas de software que los fabricantes usan para que sus chips y auriculares funcionen. Por eso el caso no habla solo de una marca, sino también de la cadena de piezas y código que hay dentro de unos auriculares aparentemente simples. Lo que parece pequeño en el bolsillo puede tener mucha ingeniería dentro.

Cómo se actualizan

En iPhone, iPad o Mac, las actualizaciones de firmware de Beats llegan automáticamente cuando los auriculares están emparejados y dentro del alcance Bluetooth del dispositivo. Apple recomienda tener el sistema actualizado, Wi-Fi y Bluetooth activados, los Beats conectados y con batería suficiente o cargando.

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Para los Beats con estuche, hay que colocar los auriculares dentro, cerrar la tapa y dejarlos cerca del iPhone, iPad o Mac durante al menos 30 minutos. Después, se pueden volver a conectar y comprobar la versión del firmware desde los ajustes Bluetooth. En Android, la actualización se gestiona desde la app Beats, donde aparece el botón «Update» si hay una versión disponible.

Qué debe hacer el usuario

La recomendación práctica es sencilla. Si tienes unos Beats Studio Buds, comprueba que el firmware ya está en la versión 1B211 o deja los auriculares cargando cerca de tu dispositivo para que se instale la actualización. No hace falta entrar en pánico, pero sí conviene actuar.

También es buena idea evitar que los auriculares queden innecesariamente en modo de emparejamiento en lugares públicos. En una cafetería, una oficina o el transporte, el Bluetooth está lleno de señales invisibles. Por lo general no pasa nada, pero la seguridad empieza por cerrar las puertas que no estás usando.

El documento oficial se ha publicado en Apple Support.



